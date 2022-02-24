Президент обсудил с главой сингапурской группы компаний PSA ряд совместных инвестпроектов

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с главным управляющим директором сингапурской группы компаний PSA Тан Чон Мэном, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Деятельность компании связана с проектированием, строительством, управлением сухими и морскими портами, а также цифровизацией транспортно-логистических, торговых и таможенных процессов. Сеть PSA включает более 50 филиалов в 26 странах, сообщает пресс-служба Акорды

В ходе беседы обсуждены перспективы реализации в Казахстане ряда совместных инвестиционных проектов.

Глава государства акцентировал внимание на транспортно-логистических и инфраструктурных возможностях Казахстана, отметив, что 83% наземных транзитных перевозок по коридору Китай - Европа проходит через нашу страну. По его словам, опыт PSA в управлении портами, логистике, цифровизации представляет особый интерес.

Поблагодарив главу нашего государства за возможность встречи, Тан Чон Мэн заявил о высокой заинтересованности в инвестировании в различные транспортно-логистические проекты на территории Казахстана.

Наряду с этим сингапурский бизнесмен сообщил о готовности к взаимовыгодному сотрудничеству в части предоставления логистических услуг и развития цифрового транспортного коридора совместно с НК "Казакстан темір жолы", а также трансформации таможенных процедур на основе сингапурского опыта.

Ознакомившись с планами компании, Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет контролировать развитие сотрудничества с PSA и ожидает взаимовыгодных результатов.