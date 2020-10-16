Президент ознакомился с ходом застройки микрорайона Карагайлы в Семее

Семей. 15 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Семей ознакомился с ходом застройки микрорайона Карагайлы, передает Kazakhstan Today.

Жилой фонд микрорайона составляет 787,7 тыс. квадратных метров. Завершено строительство Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления на 720 учащихся с общежитием на 120 мест. В рамках государственно-частного партнерства построен детский сад на 320 мест. На сегодняшний день в микрорайоне Карагайлы введено в эксплуатацию 20 жилых домов, рассчитанных на 1405 квартир. Также здесь будут построены 3 школы, 6 детских садов, ледовый модуль и реабилитационный центр", - сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что поручения главы государства по развитию жилищного строительства дают свои результаты. За последние два года свыше 200 малообеспеченных семей получили квартиры в микрорайоне Карагайлы. Президент на встрече с многодетными матерями отметил, что государство продолжит их социальную поддержку.

Правительство постоянно оказывает помощь многодетным матерям, нуждающимся семьям. Предоставляются различные льготы. Прежде всего, радует ваше стремление трудиться. Вы не только занимаетесь воспитанием детей, но и вносите вклад в обеспечение занятости. Поэтому мы всегда будем поддерживать вас", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Многодетные матери поблагодарили президента за поддержку в рамках государственной программы "Енбек", увеличение суммы социальных пособий семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей. Участники встречи назвали важным делом принятие комплексного плана развития города Семея и высказали свои предложения по расширению перечня грантов на развитие семейного бизнеса и увеличению выделяемых сумм.

Глава государства также осмотрел уникальный спортивный комплекс в микрорайоне Карагайлы. По его словам, подобные объекты должны быть возведены во всех городах Казахстана.

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