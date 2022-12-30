Президент подписал два закона

Фото: Instagram/ekibastuz_akimdigi

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Экибастуз. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Асаин Байханов побывал в Экибастузе с рабочей поездкой. Глава региона проинспектировал ход ремонтных работ тепловых сетей и квартир, пострадавших во время ЧС.





До сих пор не налажена балансировка системы, мы на протяжении месяца не можем выйти на четкие параметры по подаче тепла. Стабильной работы на экибастузской ТЭЦ нет. Мы не можем позволить, чтобы на праздник люди оставались без тепла. Необходимо быстрее завершать работу по восстановлению параметров в 4 МЖД и 45 частных домах. До нормализации ситуации с теплом в городе поручаю руководителю управления ЖКХ остаться в Экибастузе", - сказал Асаин Байханов.





Аким посетил места выполнения ремонтно-восстановительных работ тепловых сетей на улицах Кошербаева и Беркимбаева, где в жилых домах отсутствуют необходимые параметры тепла. Как отметил аким города Экибастуза Аян Бейсекин, новую сеть планируется подключить к тепловой магистрали ТМ-7, что позволит усилить подачу тепла в многоэтажные жилые дома.





Эти работы нужно взять на жесткий контроль. ТОО "Экибастузтеплоэнерго" необходимо усилить работу. Сегодня же пусть формируют дополнительное звено и ставят людей на работы по врезке. Впереди новогодние праздники, нужно успеть", - поручил Асаин Байханов.





По данным акимата , работы по восстановлению квартир продолжаются. В 20 квартирах ремонт закончен, еще 32 - на очереди, завершить работы планируют в течение 10-12 дней.





По словам акима Экибастуза Аяна Бейсекина, продолжается работа по наладке системы теплоснабжения, устранению повреждений и дефектов. Осталось порядка 110 повреждений, на объектах над устранением работают 86 человек.





Стоит отметить, что вчера в 11.13 по причине короткого замыкания произошло отключение электропитания водогрейной котельной. Вследствие чего были остановлены 3 водогрейных котлоагрегата.





Как сообщил и.о. генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Дмитрий Захаров, в 11.50 восстановлено электропитание водогрейной котельной. В 12.45 гидравлический режим работы теплосетей был восстановлен, начата растопка водогрейных котлоагрегатов поочередно.









В связи с выше перечисленными событиями жители Экибастуза могли почувствовать снижение параметров теплоснабжения. На текущий момент в работе 5 котлоагрегатов, 1 водогрейный котлоагрегат в растопке. Ведется постепенный подъем температуры теплоносителя.



