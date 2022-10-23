Президент подписал указ о присуждении государственных наград

Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии национального праздника Дня Республики премьер-министр РК Алихан Смаилов от имени президента РК вручил государственные награды сотрудникам государственных органов и компаний, - В преддверии национального праздника Дня Республики премьер-министр РК Алихан Смаилов от имени президента РК вручил государственные награды сотрудникам государственных органов и компаний, сообщила пресс-служба правительства.

Орденом "Парасат" награждены первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков и вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев.

Ордена "Құрмет" удостоены министр юстиции Канат Мусин, вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Аскар Жакупбаев, председатель Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК Салтанат Сабырбаева и другие.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены председатели комитетов геодезии и картографии МЦРИАП РК Кажмухан Бекмукашев, среднего образования Минпросвещения РК - Гульмира Каримова, телекоммуникаций МЦРИАП РК - Ержан Мейрамов, заместители председателей комитетов по миграции МТСЗН РК Ерболат Абулхатин, по делам спорта и физической культуры МКС РК - Бекболат Байжанов, рыбного хозяйства МЭГПР РК - Аян Бахиянов, по делам гражданского общества МИОР РК - Гульбара Султанова и другие.

Медаль "Шапағат" вручена председателю Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Нуркану Садвакасову.

Почетной грамотой Республики Казахстан отмечены заместитель председателя Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Жаксылык Ибрагимов и сотрудники канцелярии премьер-министра: главный инспектор Бакытжан Куанышбаев, главный консультант Мадина Калымова и главный эксперт Гульден Бейсенбина.

Премьер-министр отметил важность каждодневного труда госслужащих, посвящающих себя, свои профессиональные навыки и опыт на благо страны.