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Президент подписал указ о присуждении государственных наград

22.10.2022, 09:05 11621
Президент подписал указ о присуждении государственных наград
Фото: Акорда
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В канун национального праздника Дня Республики указом президента Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность большая группа граждан награждена государственными наградами.
 

В их числе видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны труда, деятели культуры и науки", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан звание "Халық қаһарманы" присвоено государственному и общественному деятелю Каирбеку Сулейменову, за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии и производственной деятельности звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоено видному писателю Дулату Исабекову и директору ТОО "АтырауАгроӨнімдері" Владимиру Розметову.
 
Орденом "Отан" награждены артистка РГКП "Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева" К.Аспетова и директор ТОО "Алтын–Әсел" Х.Өтеуұлы;

Орденом "Барыс" І степени общественный деятель М.Ауэзов, главный редактор журнала "Жұлдыз" М.Кулькенов, директор ТОО "Управление автомобильных дорог" М.Удербаев;

Орденом "Барыс" ІІ степени - поэт У.Оралбаев, директор КГКП "Педагогический колледж имени М. Ауэзова" Ш.Жанаева;

Орденом "Барыс" ІІІ степени - председатель РОО "Казахстанский союз юристов" С.Ақылбай, директор ТОО "Ұлттық өнер" Т.Бурмистрова, известный общественный деятель Ж.Кулекеев, артист ГККП "Шымкентский городской академический казахский драматический театр имени Ж. Шанина" С.Өтемісұлы, генеральный директор РГП "Институт экономики" А.Сатыбалдин и другие.
 
Орденом "Парасат" отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых генеральный директор АО "Международный научно-производственный центр "Фитохимия" С.Адекенов, президент АО "Шымкентмай" Д.Адирбеков, ветеран труда Ж.Аманбаев, директор Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий С.Ахметов, председатель президиума НПП "Атамекен" Р.Баталов, первый проректор – заместитель председателя правления НАО "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова" Г.Байтук, главный научный сотрудник РГКП "Институт языкознания имени А.Байтурсынова" Т.Джанузаков, поэт Р.Буркитбаева, ректор учреждения "Евразийская юридическая академия имени Д. Кунаева" Ө.Жалаири, профессор НАО "Кызылординский университет имени Коркыта Ата" Б.Кәрібозұлы, ведущая актриса РГКП "Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н.Сац" В.Крымская, генеральный директор РГП "Институт востоковедения имени Р.Сулейменова" Д.Масимханулы, политолог Б.Нурмухамедов, заведующая кафедрой НАО "Медицинский университет Астана" Р.Рахимжанова, директор Казахстанского филиала МГУ имени М.Ломоносова А.Сидорович, председатель Духовного управления мусульман Казахстана Н.Утпинов.
 
Ордена "Достық" II степени удостоены генеральный директор ОАО "Татнефть" Наиль Маганов, председатель международного арбитражного центра АО "Международный финансовый центр "Астана" Барбара Доманн, заведующий отделом Института археологии Монгольской академии наук Алтангэрэлийн Энхтор и др.
 
В числе награжденных орденом "Құрмет" главный эксперт РГУ "Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи" Л.Актаева, директор РГП "Республиканский центр крови" Д.Бекиров, собственный корреспондент газеты "Казахстанская правда" по Туркестанской области и городу Шымкенту Л.Доброта, учитель КГУ "Школа-лицей № 16 города Павлодара" Ж.Жаксылыкова, главный врач КГП "Районная больница № 2 Урджарского района" Н.Жакиянова, директор театра "Алатау" Р.Заитов, глава КХ "Мирас" Б.Карабаев, директор центра подготовки Олимпийского резерва области Жетісу М.Мамыров, главный инженер РГП "Институт ядерной физики" А.Мартюшов, ветеран труда М.Сулейменов.
 
Кавалерами ордена "Еңбек Даңқы" стали 76 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства, в том числе представители двух рабочих династий.
 
Почетное звание "Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi" присвоено 28 видным представителям науки и культуры. Почетной грамотой Республики Казахстан награждены 260 человек.
 
За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности страны орденами "Даңқ" II степени, "Айбын" II и III степени, медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін" награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
 
Списки награжденных будут опубликованы в местной печати.

Кроме того, президент подписал указ о присуждении госпремии в области литературы и искусства имени Абая.
 

новости по теме

Президент посетил торжественный концерт, посвященный Дню Республики

22.10.2022, 20:48 15211
Фото: Акорда
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил торжественный концерт, посвященный Дню Республики. Праздничное мероприятие состоялось в театре оперы и балета "Астана Опера", сообщает пресс-служба Акорды.
 
В программу концерта вошли выступления известных казахстанских артистов, оперных певцов, хореографических групп, а также симфонического оркестра.
 

Президент РК присвоил новые звания министру внутренних дел и главе Антикора

22.10.2022, 16:43 23001
Президент РК присвоил новые звания министру внутренних дел и главе Антикора
Фото: telegram/БОРТ№1
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов".
 
Указом главы государства присвоены:
 
  • специальное звание генерал-полковник полиции: Ахметжанову Марату Муратовичу;
 
  • воинское звание генерал-лейтенант: Таласову Мухамеджану Кадиржановичу;
 
  • специальное звание генерал-лейтенант антикоррупционной службы: Бектенову Олжасу Абаевичу;
 
  • специальное звание генерал-лейтенант полиции: Сунтаеву Кайрату Имятовичу;
 
  • воинское звание генерал-майор: Базарбаеву Куанару Бекетовичу, Кабакову Нуртасу Даулетовичу;
 
  • специальное звание генерал-майор национальной безопасности: Алтынбаеву Али Сапаргалиевичу, Кунанбаеву Берику Садыковичу;
 
  • специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан: Омарбекову Айткурману Жоламановичу;
 
  • специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы: Сулейменову Канату Турсумбаевичу;
 
  • специальное звание генерал-майор службы экономических расследований: Бижанову Кайрату Жакияновичу;
 
  • специальное звание генерал-майор полиции: Скляру Василию Васильевичу;
 
  • специальное звание генерал-майор гражданской защиты: Дербисову Нурболату Бекболатулы;
 
  • классный чин государственный советник юстиции 3-го класса: Майлыбаеву Айдосу Серикхановичу, Нурлыбаю Сабиту.
 

КазНУ вернут незаконно отчужденный земельный участок

22.10.2022, 16:18 23341
КазНУ вернут незаконно отчужденный земельный участок
Фото: пресс-служба КазНУ
Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Комитета по управлению земельными ресурсами по Алматы провел проверку законности отчуждения части территории Казахского национального университета имени аль-Фараби, сообщает пресс-служба ведомства.
 

По результатам проверки выяснилось, что акимат города Алматы в нарушение требований действующего законодательства незаконно принял постановления с нарушением по отчуждению части земельного участка университета", - сообщает Informburo.kz со ссылкой на департамент.

 
Отмечается, что департамент по управлению земельными ресурсами Алматы подал иск о признании недействительными постановления и договоров купли-продажи к аппарату акима Алматы, управлению земельных отношений города, ТОО "Omirex", ТОО "Atlas Development", университету имени аль-Фараби.
 

Решением специализированного межрайонного экономического суда иск удовлетворен в полном объеме. После вступления вышеуказанного решения суда в законную силу земельный участок должен быть возвращен в собственность университета", - говорится в сообщении.

 
Ранее юрист Бакытжан Базарбек сообщил о проверке законности отчуждения части территории КазНУ имени аль-Фараби на своей странице в Facebook. Он отметил, что после вступления решения суда в законную силу чиновники, подписывавшие незаконные постановления, должны быть привлечены к ответственности.
 

Если решение суда вступит в законную силу, то это означает, что решения, принятые акимами того периода Бауыржаном Байбеком и Бакытжаном Сагинтаевым, в судебном порядке будут признаны незаконными, следовательно, не только постановления акимата и договоры купли-продажи отменятся в судебном порядке. Должностные лица акимата города Алматы, УЗО города Алматы, чьи подписи стояли в постановлениях акима в заключениях земельной комиссии, в договоре купли-продажи земельного участка, должны быть привлечены к соответствующей юридической ответственности", - написал юрист.

 
По его словам, речь идет не только о бывших акимах города, которые своими постановлениями закрепили право землепользования за ТОО "Omirex" и ТОО "Atlas Development". Бакытжан Базарбек считает, что к ответственности должны быть привлечены и бывший заместитель акима города Алмасбек Макежанов, руководители управления земельных отношений города и бывший ректор университета Галимкари Мутанов.
 

Смаилов вручил государственные награды ко Дню Республики

22.10.2022, 16:07 23991
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии национального праздника Дня Республики премьер-министр РК Алихан Смаилов от имени президента РК вручил государственные награды сотрудникам государственных органов и компаний, сообщила пресс-служба правительства.
 
Орденом "Парасат" награждены первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков и вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев.
 
Ордена "Құрмет" удостоены министр юстиции Канат Мусин, вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Аскар Жакупбаев, председатель Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК Салтанат Сабырбаева и другие.
 
Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены председатели комитетов геодезии и картографии МЦРИАП РК Кажмухан Бекмукашев, среднего образования Минпросвещения РК - Гульмира Каримова, телекоммуникаций МЦРИАП РК - Ержан Мейрамов, заместители председателей комитетов по миграции МТСЗН РК Ерболат Абулхатин, по делам спорта и физической культуры МКС РК - Бекболат Байжанов, рыбного хозяйства МЭГПР РК - Аян Бахиянов, по делам гражданского общества МИОР РК - Гульбара Султанова и другие.
 
Медаль "Шапағат" вручена председателю Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Нуркану Садвакасову.
 
Почетной грамотой Республики Казахстан отмечены заместитель председателя Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Жаксылык Ибрагимов и сотрудники канцелярии премьер-министра: главный инспектор Бакытжан Куанышбаев, главный консультант Мадина Калымова и главный эксперт Гульден Бейсенбина.
 
Премьер-министр отметил важность каждодневного труда госслужащих, посвящающих себя, свои профессиональные навыки и опыт на благо страны.
 

День Республики является первым шагом на пути к независимости Казахстана. Это праздник нашего суверенитета и стабильности, общественного и межэтнического согласия. В преддверии праздничной даты глава государства наградил ряд граждан, внесших значительный вклад в развитие нашей страны. Эти награды - высокая оценка вашего труда", - сказал Алихан Смаилов.

 

Новым областям Казахстана присвоили коды для формирования кадастровых номеров земельных участков

22.10.2022, 15:25 25166
Новым областям Казахстана присвоили коды для формирования кадастровых номеров земельных участков
Фото: Depositphotos
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства РК подписал приказ о внесении изменений в перечень кодов, присваиваемых областям, городам республиканского значения, столице, районам и городам областного значения для формирования кадастровых номеров земельных участков.
 
Теперь в перечень добавлены коды новых областей.
 
Области Абай присвоен номер 23, области Жетісу - 24 и Ұлытау - 25.
 
Таким образом, теперь в перечне 289 кадастровых кодов.
 
Приказ вводится в действие с 1 ноября 2022 года.
 

Токаев направил ответное поздравление Путину по случаю 30-летнего юбилея дипотношений

22.10.2022, 14:46 26411
Токаев направил ответное поздравление Путину по случаю 30-летнего юбилея дипотношений
Фото: Акорда
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину в связи с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией направил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
 

За прошедшие десятилетия оба государства выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства, основанные на прочных узах дружбы и добрососедства, общих исторических и духовных ценностях", - отметил Токаев.

 
Он подчеркнул, что Россия - надежный торгово-экономический партнер Казахстана, один из ведущих инвесторов в экономику нашей страны. Успешная реализация крупных совместных проектов в различных областях способствует расширению межрегионального диалога и углублению всесторонней кооперации.
 

Казахстан и Россия тесно взаимодействуют на многосторонних площадках, а также в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, что отвечает долгосрочным интересам государств", - говорится в поздравлении.

 

Путин поздравил Токаева с 30-летием установления дипломатических отношений

22.10.2022, 13:37 27871
Москва. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.
 

За прошедшие десятилетия российско-казахстанские связи вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества. Расширяется содержательный двусторонний политический диалог, конструктивное сотрудничество на торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях", - говорится в телеграмме.

 
Путин отметил, что Россия и Казахстан эффективно взаимодействуют в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур, вносят важный вклад в упрочение безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах, сообщает ТАСС.
 

Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие двусторонних отношений на благо наших братских народов", - подчеркнул Путин.

 
Российский лидер пожелал президенту Казахстана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны - счастья и процветания.
 

Находящиеся за рубежом казахстанцы смогут принять участие в президентских выборах в 53 странах

22.10.2022, 12:44 29556
Находящиеся за рубежом казахстанцы смогут принять участие в президентских выборах в 53 странах
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах президента Республики Казахстан за рубежом, сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.
 
При загранучреждениях Казахстана в 53 иностранных государствах образованы 68 избирательных участков, со списком которых можно ознакомиться здесь.
 

Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок. Голосование при загранучреждениях РК, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан", будет проводиться в день выборов (воскресенье, 20 ноября 2022 года) с 07.00 до 20.00 по местному времени", - проинформировали в казахстанском МИД.

 
В ведомстве обратились к гражданам с просьбой заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей.
 

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