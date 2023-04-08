07.04.2023, 12:24 41071
Президент поручил Касымбеку как можно скорее завершить строительство объектов водоснабжения столицы
Аким столицы отчитался о социально-экономическом развитии Астаны
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана заслушал доклад акима Астаны Жениса Касымбека о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Акорда.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал акиму Астаны ряд поручений по дальнейшему развитию города, скорейшему завершению строительства объектов водоснабжения и теплообеспечения, а также решению насущных вопросов жителей столицы.
Президенту было доложено о ходе строительства объектов систем жизнеобеспечения (НФС-3, газовые тепловые станции, ТЭЦ-3 и др.), социальных объектов (школ, медицинских центров, доступного льготного жилья), сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, завершении объектов долевого строительства, проведении газификации и благоустройстве города.
Ранее сообщалось, что в Астане ослабят напор воды из-за дефицита мощностей.
новости по теме
07.04.2023, 20:13 23001
Глава АТЦ СНГ Евгений Сысоев: В регионе наблюдается рост производства наркотиков
Другими факторами, осложняющими обстановку, являются продовольственный и гуманитарный кризисы, влияющие на повышение уровня нищеты населения
Рассказать друзьям
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялось ежегодное XVI Совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ. В мероприятии принял участие начальник штаба Антитеррористического центра КНБ РК Сергей Швейкин, сообщает пресс-служба штаба АТЦ.
К работе совещания привлекались представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана.
В ходе заседания состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным проблемам противодействия терроризму и экстремизму на пространстве СНГ. Участниками рассмотрен опыт компетентных органов в этой сфере, даны оценки текущей обстановки и тенденций ее развития, определены меры по укреплению и развитию сотрудничества.
В своем выступлении руководитель АТЦ СНГ Евгений Сысоев отметил, что наблюдается рост производства наркотических средств растительного и синтетического происхождения, получаемая прибыль от реализации которых используется в том числе для подпитки терроризма.
Другими факторами, осложняющими обстановку в регионе, также являются продовольственный и гуманитарный кризисы, влияющие на повышение уровня нищеты населения и стимулирование миграционных процессов, чем пользуются МТО для обеспечения проникновения своих сторонников на соседние территории с целью формирования "спящих" ячеек и совершения террористических атак.
Несмотря на возросшую нагрузку на спецслужбы, принимаемые компетентными органами меры, в том числе совместные, позволяют обеспечивать надлежащий контроль за обстановкой.
Одной из тем повестки совещания стал вопрос подготовки и проведения совместного антитеррористического учения компетентных органов государств - участников СНГ "Евразия-Антитеррор-2023", которое пройдет в сентябре 2023 года в Кыргызстане.
В завершение Евгений Сысоев отметил высокий уровень практического взаимодействия организаций в рамках обеспечения мероприятий, проводимых по линии межгосударственного розыска лиц, осужденных за преступления террористической и экстремистской направленности, а также выразил уверенность, что подписанные соглашения придадут дополнительный импульс укреплению и развитию отношений между организациями.
Ранее на 39-м заседании исполкома региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Нургали Билисбеков заявил, что террористическая обстановка в регионе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается сложной и динамичной. По словам замглавы КНБ РК, генераторами напряженности выступают кризисные события в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также растет влияние информационных войн, которые стали серьезным инструментом внутренней и внешней политики.
07.04.2023, 19:31 24746
В Казахстане обсуждают закон, позволяющий снизить отток высококвалифицированных медиков
Законопроектом предусматриваются внесения изменений и дополнений в кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", закон "О государственных наградах", Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс
Рассказать друзьям
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе рассмотрена новая редакция законопроекта о страховании профответственности медработников, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
На рассмотрение комитета мажилиса нового созыва внесен проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", цель которого реализация гарантированных государством прав пациентов на возмещение вреда путем внедрения системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников.
Министерство предлагает модель временного страхования профессиональной ответственности медицинских работников через действующие страховые компании с предельным объемом финансовой ответственности страховщика, с финансированием через тарифы медицинских услуг, где страхователем выступает работодатель, а медицинская организация заключает коллективный договор с страховой компанией. Для расчета тарифных ставок проведены актуарные расчеты по определению суммы страховой премии по 6 профилям специальностей: хирургия, педиатрия, терапия, акушерство и гинекология, стоматология и средний медицинский персонал.
Предполагается досудебное урегулирование конфликта путем создания независимой комиссии при наступлении страхового случая с привлечением независимых экспертов и выплатой компенсации за причинение вреда жизни и здоровью гражданина при отсутствии прямого умысла со стороны медицинского работника через действующие страховые компании.
Законопроектом предусматриваются внесения изменений и дополнений в кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", закон "О государственных наградах", Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, направленных на:
- гуманизацию норм УК РК (статья 317 "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским и фармацевтическим работником") и снижение санкционных мер;
- внедрение страхования профессиональной ответственности медицинских работников (статья 270-1 кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", предусматривающая договор страхования профессиональной ответственности, порядок и сроки уплаты страховых взносов, определение объекта страхования профессиональной ответственности и страхового случая и т.д.);
- учреждение почетного звания "Қазақстанның еңбексіңірген дәрігері" и республиканского конкурса "Лучший по профессии" (статья 25 закона "О государственных наградах").
Как пояснили в Минздраве, предлагаемая модель страхования профессиональной ответственности медицинских работников и гуманизация наказаний за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в первую очередь:
- направлена на защиту прав граждан,
- на возмещение вреда здоровью и жизни при получении медицинских услуг;
- на юридическую и финансовую защиту медицинских работников;
- на снижение оттока высококвалифицированных специалистов из отрасли, деятельность которых связана с общественно-полезным риском при оказании помощи больному;
- на повышение статуса и уважение к врачебной профессии, а также к привлечению молодого поколения в сферу здравоохранения.
07.04.2023, 19:11 25961
В Алматинскую область направят дополнительные объемы дизельного топлива
Рассказать друзьям
Конаев. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством энергетики РК проведено совещание по вопросам бесперебойного обеспечения Алматинской области горюче-смазочными материалами с участием представителей АО "НК "КазМунайГаз", Petrosun, крупных сетей АЗС (Helios, "Газпромнефть-Казахстан", PetroRetail и Sinooil), сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
По состоянию на 7 апреля запасы дизельного топлива по Алматинской области составляют свыше 11 тысяч тонн.
Как отметили представители сетей АЗС, имеющихся у них запасов дизельного топлива достаточно для бесперебойного обеспечения населения.
Вместе с тем, по информации сетей АЗС, наблюдается повышенный спрос на дизельное топливо (более чем на 30%), вследствие которого на некоторых заправках быстро заканчивается суточный объем топлива. В связи с остановкой на ремонт Шымкентского НПЗ имелись ограничения по поставкам нефтепродуктов в регион.
Поэтому руководством сетей принято решение увеличить отгрузку в районы с наиболее высоким потреблением топлива.
Кроме того, в пути с Атырауского НПЗ и Павлодарского НХЗ находится 5000 тонн топлива. КТЖ обеспечивается своевременная транспортировка ГСМ.
7 апреля досрочно завершен ремонт Шымкентского НПЗ, где уже начата выработка нефтепродуктов. Первая партия продукции планируется к отправке в выходные дни. При этом будет обеспечена первоочередная отгрузка в южные регионы, включая Алматинскую область.
Также сельхозтоваропроизводителям Алматинской области будет выделено дополнительно 3 тысячи тонн дизтоплива.
Ранее сообщалось, что в регионах проверят нефтебазы для недопущения искусственного дефицита ГСМ.
Напомним, в Казахстане намерены повысить предельные цены на дизель и бензин. Премьер-министр пояснил, что данная мера вводится для предотвращения дефицита топлива в стране.
Предельные розничные цены вырастут:
- на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тенге за литр (рост 11%);
- на дизельное топливо до 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге (в среднем рост 20%).
Глава Минэнерго Болат Акчулаков подчеркнул, что для сельхозтоваропроизводителей цена на топливо не изменится и составит 204 тенге за литр.
С 31 января 2023 года пресечено 288 фактов незаконного вывоза ГСМ с территории Республики Казахстан.
07.04.2023, 13:02 39951
Очередной незаконный летник сносят в Алматы
Фото: telegram/Almaty_akimdigi
Рассказать друзьям
Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда сносят незаконно построенную летнюю террасу кафе-бара на проспекте Назарбаева.
Собственник ТОО "Bars Holding" без разрешительных документов возвел пристройку на землях государственного фонда. 28 июня 2022 года управлением градостроительного контроля подано исковое заявление на снос данной пристройки в специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) города Алматы. Решением суда исковые требования о признании пристройки самовольной и ее сносе удовлетворены в полном объеме", - сообщили в акимате Алматы.
Сегодня в присутствии судебных исполнителей начался снос объекта.
Ранее сообщалось, что в Алматы снесут ряд торговых точек и кафе. Так, в городе по просьбам жителей выкупят территорию кафе для расширения школы № 29. Кроме того, в Алматы снесут строящийся с нарушениями административный центр. Ранее в центре города по решению суда снесли летнюю террасу кафе Lova Kitchen. При ее строительстве была захвачена часть тротуара на территории госфонда.
07.04.2023, 10:08 46276
Казахстан будет сотрудничать с Базельским институтом управления по вопросам возврата активов
Входящий в состав института Международный центр по возврату активов (ICAR) - один из самых крупных в мире, содействующих правоохранительным органам различных стран
Рассказать друзьям
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан и Базельский институт управления подписали соглашение о сотрудничестве в сфере возврата незаконно вывезенных активов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.
Как рассказали в ведомстве, входящий в состав данного института Международный центр по возврату активов (ICAR) - один из самых крупных в мире, содействующих правоохранительным органам различных стран.
Подписано соглашение о сотрудничестве Генеральной прокуратуры Казахстана с Базельским институтом управления.
Эксперты Базельского института окажут Генеральной прокуратуре Казахстана содействие по следующим направлениям:
1) анализ и рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы возврата активов;
2) юридическая и консультационная помощь в проведении международных расследований и подготовке запросов по уголовным делам, связанным с возвратом активов из-за рубежа;
3) проведение обучающих тренингов и семинаров по финансовым расследованиям и возврату активов, том числе по вопросам получения в режиме онлайн информации из реестров бенефициарных собственников компаний и владельцев недвижимости по всему миру.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил парламенту в ближайшее время принять закон по возврату государству незаконно выведенных активов.
07.04.2023, 09:35 48576
Магауов освобожден от должности вице-министра энергетики РК
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Асет Магауов, занимавший с апреля 2019 года пост вице-министра энергетики РК, освобожден от должности.
Постановлением правительства Республики Казахстан Магауов Асет Маратович освобожден от должности вице-министра энергетики РК", - говорится в сообщении правительства.
А. Магауов родился 28 ноября 1972 года в поселке Кульсары Атырауской области. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина, проходил стажировку в Международном валютном фонде и Азиатском банке развития.
Трудовую деятельность начал в 1994 году. В разные годы работал в АО "Тенгизмунайгаз", ЗАО "ННК "Казахойл", АО "НК "Транспорт нефти и газа", АО "НК "КазМунайГаз", ТОО "Тенгизшевройл", АО "Мангистаумунайгаз".
2008-2010 годы - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК;
2010-2011 годы - вице-министр нефти и газа РК;
2016-2017 годы - вице-министр энергетики РК;
С декабря 2017 года занимал должность генерального директора ассоциации KAZENERGY;
С апреля 2019 года - вице-министр энергетики РК.
Как сообщалось ранее, 4 апреля указом главы государства Алмасадам Саткалиев назначен министром энергетики Республики Казахстан.
07.04.2023, 09:28 49151
В правительстве обсудили возврат важных инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли в госсобственность
Заседание комиссии по демонополизации экономики состоялось в правительстве
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики с участием руководства центральных госорганов, Генеральной прокуратуры, АЗРК, АФМ и других ведомств.
Участники обсудили ход возврата важных инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли в государственную собственность, меры по исключению искусственных монополий на рынке железнодорожных грузоперевозок и механизмы повышения ответственности субъектов рынка транспортировки зерна", - сообщили в пресс-службе правительства.
Премьер-министр отметил важность ускорения процедур по начатым делам и темпов демонополизации ключевых секторов экономики в целом для достижения конкретных экономических результатов в обозримой перспективе.
06.04.2023, 20:48 60631
В Астане состоялась выставка Kazakhstan Security Systems 2023
Ежегодно мероприятие посещают более 2500 специалистов отрасли
Фото: пресс-служба Антитеррористического центра РК
Рассказать друзьям
Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане на площадке МВЦ "EXPO" прошла 9-я Международная выставка и конференция по безопасности Kazakhstan Security Systems 2023. В ней приняли участие более 74 компаний из России, Беларуси, Казахстана, Франции, Германии, Великобритании, США, Японии, Чехии, сообщает пресс-служба Антитеррористического центра РК.
В фокусе выставки по-прежнему остаются самые востребованные тематики рынка систем безопасности: современные технологии и новинки оборудования, представленные отечественными и зарубежными производителями и поставщиками.
Вниманию участников были представлены такие направления, как национальная безопасность и антитеррор, кибербезопасность, система контроля и управления доступом (СКУД), видеонаблюдение, противопожарная защита.
Ежегодно мероприятие посещают более 2500 специалистов отрасли.
Свои новинки презентовали такие компании, как Sergek Group, Logitex-Market, Intellicene, TerraLink. Директор казахстанского офиса компании Hikvision Аскар Карибжанов отметил, что компания предлагает комплексные системы, в том числе касательно антитеррористической защиты.
Они включают в себя защиту периметра на базе тепловизионных систем, на базе СКУД-систем, контроль-доступа, антитаранной системы, системы мониторинга и предупреждения. Также у нас есть сервера, которые анализируют поведение людей, конфликтные ситуации. Благодаря их использованию можно оперативно реагировать на ту или иную ситуацию или же заранее предвидеть потенциальные угрозы", - сказал Аскар Карибжанов.
Читаемое
07.04.2023, 08:21Нападение на школьников в Петропавловске: в прокуратуре озвучили новые подробности 07.04.2023, 08:4658566В Талдыкоргане осужден экс-глава ДКНБ за превышение полномочий во время январских событий 07.04.2023, 09:28В правительстве обсудили возврат важных инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли в госсобственность48296В правительстве обсудили возврат важных инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли в госсобственность 07.04.2023, 12:4847951Многодетные семьи и инвалиды получили в аренду квартиры без электричества и газа в Шымкенте 07.04.2023, 09:3547681Магауов освобожден от должности вице-министра энергетики РК 01.04.2023, 12:05203211Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в апреле 01.04.2023, 11:07179661Интернет-мошенник из колонии обманул казахстанцев на 25 млн тенге 01.04.2023, 09:13168061Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая 01.04.2023, 10:57Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь167161Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь 05.04.2023, 11:18141916Ильин заявил о необходимости ужесточения требований к застройщикам 18.03.2023, 14:26242596В поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов 15.03.2023, 14:26227481Паводки в ЗКО: 12 поселков оказались отрезаны от цивилизации 16.03.2023, 19:02227391Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района 14.03.2023, 19:03226196Дачников Уральска предупредили о возможной эвакуации 14.03.2023, 16:53222961Вспышку оспы овец зарегистрировали в ВКО
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?