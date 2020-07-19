Президент поручил обеспечить контроль за выравниванием уровня тестирования в регионах и восстановить оказание плановой медицинской помощи

Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today - В ходе заседания Межведомственной комиссии по ситуации с распространением коронавирусной инфекции были затронуты вопросы проведения тестирования граждан, передает Kazakhstan Today.

Сейчас достигнут уровень отбора проб до 32 тысяч человек в день. Однако между регионами наблюдается разрыв показателей.

Низкий уровень выявляемости - результат неэффективной работы по разворачиванию лабораторий на местах. Можно даже расценить это как желание утаить реальную картину. Поручаю правительству обеспечить жесткий контроль за выравниванием уровня тестирования между регионами. Мы не должны ничего скрывать", - сказал глава государства.

Кроме того, наблюдается увеличение количества коек для инфицированных граждан. Однако это происходит за счет закрытия других медицинских центров. В результате доступ граждан к получению медицинской помощи заметно сократился.

Токаев поручил правительству и акимам постепенно восстановить оказание плановой медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам.

Президент отметил, что в связи с увеличением количества тяжелобольных людей на сегодняшней повестке дня стоит вопрос снабжения больниц кислородом.

Из-за недостаточной координации со стороны государственных органов население пытается решить этот вопрос самостоятельно. Это нонсенс! Население закупает кислород промышленными баллонами. Это прямая обязанность больниц. Имеются факты использования промышленных кислородных баллонов в квартирах и частных домах. Правительству и акимам предстоит в пятидневный срок решить проблему обеспечения больниц кислородом и использования кислородных баллонов на дому", - сказал глава государства.

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