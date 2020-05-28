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Президент поручил правительству повысить врачам зарплату

27.05.2020, 15:12 7696
Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству повысить врачам зарплату, передает Kazakhstan Today.
 

Пандемия коронавируса стала большим испытанием для системы здравоохранения во всем мире. Эта эпидемия выявила вопросы нехватки профессиональных врачей в нашей стране. Этому причиной явилась низкая зарплата, низкий уровень престижа этой профессии и незащищенность прав медиков. Правительству поручаю с этого года начать периодичное повышение зарплаты врачей. Их зарплата должна быть выше в 2,5 раза средней зарплаты в нашей экономике. Этих показателей мы должны достичь к 2023 году", - сказал Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального совета общественного доверия.

 

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