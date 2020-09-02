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Президент поручил разработать порядок возврата к очной форме обучения

01.09.2020, 11:07 7426
Президент поручил разработать порядок возврата к очной форме обучения
Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал свое послание народу Казахстана с поздравления школьников и студентов в Днем знаний, передает Kazakhstan Today.
 

Поздравляю школьников, студентов с Днем знаний! Сегодня начинается новый учебный год. Волей, старанием, трудом вам предстоит заложить фундамент своих будущих достижений. Желаю успехов педагогам, которые открывают дорогу к знаниям - самому ценному приобретению современного мира", - сказал глава государства. 

 
Он отметил, что пандемия наложила негативный отпечаток на начало учебного года в школах и вузах. Между тем, по мнению президента, это временное явление.
 

Правительству дано поручение разработать порядок возврата к очной форме обучения с соблюдением санитарных норм, чтобы избежать вспышки опасного заболевания среди детей и молодежи", - сказал он.

 

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