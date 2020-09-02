Президент поручил разработать порядок возврата к очной форме обучения

Поздравляю школьников, студентов с Днем знаний! Сегодня начинается новый учебный год. Волей, старанием, трудом вам предстоит заложить фундамент своих будущих достижений. Желаю успехов педагогам, которые открывают дорогу к знаниям - самому ценному приобретению современного мира", - сказал глава государства.
Он отметил, что пандемия наложила негативный отпечаток на начало учебного года в школах и вузах. Между тем, по мнению президента, это временное явление.
Правительству дано поручение разработать порядок возврата к очной форме обучения с соблюдением санитарных норм, чтобы избежать вспышки опасного заболевания среди детей и молодежи", - сказал он.
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