Президент поручил в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж средств

НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Надо дать им возможность жить где хотят, но если их деньги наворованы у народа, - они должны быть возвращены и работать в нашей стране", - заявили депутаты.

По данным международной организации Tax justice network, за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено порядка 140-160 миллиардов долларов США, что равняется годовому ВВП всей страны и её внешнему долгу.