Президент поручил в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж средств

Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса обратились в Агентство по финансовому мониторингу с запросом, в котором просят предоставить информацию о крупных переводах средств за рубеж, произведенных в период январской трагедии, а также об отправителях таких транзакций (физических и юридических лицах) и владельцах зарубежных счетов, на которые выводились подобные суммы. Как утверждают депутаты, есть основания предполагать, что из страны выводились теневые капиталы.
Надо дать им возможность жить где хотят, но если их деньги наворованы у народа, - они должны быть возвращены и работать в нашей стране", - заявили депутаты.
По данным международной организации Tax justice network, за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено порядка 140-160 миллиардов долларов США, что равняется годовому ВВП всей страны и её внешнему долгу.