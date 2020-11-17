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Президент поздравил Асанали Ашимова с 50-летием фильма "Конец атамана"

16.11.2020 5779
Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Асанали Ашимова с 50-летием фильма "Конец атамана", передает Kazakhstan Today.
 

Президент поздравил актера театра и кино, народного артиста, Казакстаннын Енбек Ері Асанали Ашимова с 50-летием художественного фильма "Конец атамана", получившего признание миллионов зрителей. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что фильм, созданный совместными усилиями талантливого режиссера Шакена Айманова и большого творческого коллектива, занимает особое место в отечественной киноиндустрии и является одним из первых фильмов, снятых в жанре детектива", - сообщает пресс-служба Акорды.

 
В поздравительном письме президента отмечается, что приключенческий фильм "Конец атамана", основанный на исторических фактах, воспитывал подрастающее поколение в духе патриотизма и готовности к защите Родины.
 

Вы мастерски сыграли в этом фильме роль чекиста Касымхана Шадиярова. В то неспокойное время Вы смогли по-настоящему продемонстрировать отвагу и упорство офицера, ответственного за выполнение порученного ему секретного задания. Вас признали как выдающегося актера не только в СССР, но и во всем мировом кинематографическом сообществе. С большим профессионализмом исполнили свои роли и известные казахские актеры Елубай Умурзаков, Нурмухан Жантурин и Алтынай Елеуова", - говорится в поздравительном письме.

 
Глава государства пожелал народному артисту и дальше участвовать в обогащении духовной культуры казахского народа, привносить свой вклад в развитие отечественной кинематографии и театрального искусства.
 
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Асанали Ашимову крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия.
 

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