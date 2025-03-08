07.03.2025, 12:34 72886
Президент поздравил женщин Казахстана с 8 Марта
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня на торжественном собрании, посвященном Международному женскому дню, поздравил женщин с 8 Марта.
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником - Международным женским днем! Безусловно, 8 марта - это праздник, олицетворяющий красоту и нежность. Все эти качества присущи прекрасной половине человечества. Своей любовью и заботой милые девушки и женщины делают мир добрее. Как гласит народная мудрость, "женщина одной рукой качает колыбель, а другой - весь мир", - обратился к женщинам президент.
Он высказал им самые теплые пожелания и напомнил об исключительной роли женщин в истории Казахстана. По словам Токаева, за многими достижениями страны стоит усердный труд девушек и женщин.
Сегодня в Акорде мы чествуем женщин, которые являются квалифицированными специалистами в различных сферах и вносят достойный вклад в развитие страны. Хочу выразить вам искреннюю благодарность!" - обратился президент к участницам совещания.
После выступления глава государства вручил высокие государственные награды ряду женщин за их вклад в развитие страны.
В частности, на торжественной церемонии впервые были присвоены новые почетные звания "Заслуженный строитель Казахстана" и "Заслуженный деятель промышленности Казахстана". Первую награду получила ветеран труда Ольга Шелудько, вторую - передовик производства Майра Ерманова.
Более половины государственных служащих, свыше 70 процентов работников образования и здравоохранения - женщины. Многие наши соотечественницы добросовестно служат Родине в сфере противодействия чрезвычайным ситуациям, армейских и правоохранительных структурах. Все больше женщин занимают ответственные посты. И среди вас есть немало успешных руководителей. Представительницы прекрасной половины нашего общества добиваются успеха и в бизнесе", - подчеркнул президент.
По его словам, истинные труженики достойны всеобщего уважения и почета. Во имя достижения этой цели и был объявлен Год рабочих профессий.
Напомним, по данным Минтруда, женщины активнее проходят профессиональное онлайн-обучение на платформе Skills Enbek. Они составляют более 60% пользователей платформы. При этом женщины все чаще осваивают традиционно мужские профессии, например работу сварщика или слесаря.
новости по теме
07.03.2025, 21:10 47676
Контракт на разведку и добычу углеводородов в Мангистау подписали в Минэнерго
Фото: Минэнерго РК
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 7 марта, между Министерством энергетики и АО "НК "КазМунайГаз" состоялось подписание контракта на разведку и добычу углеводородов по сложному проекту на участке недр "Болашак", расположенном в Мангистауской области, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
Общие инвестиции в проект составят порядка 45 млрд тенге, программой работ предусмотрено бурение двух скважин и проведение 3D-сейсморазведки в объеме 430 км2.
Также начались прямые переговоры с АО "НК "КазМунайГаз" по предоставлению права недропользования по участку "Озень Северный", расположенному в Мангистауской области. Ожидаемые инвестиции на 2025-2028 годы составят более 2 млрд тенге, предусмотрено бурение двух поисковых скважин.
Напомним, в феврале в ходе официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Иорданию нацкомпания "Казатомпром" и государственная уранодобывающая компания Jordan Uranium Mining Company (JUMCO) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ направлен на совместное изучение проектов по разведке и добыче урана на территории Иордании, в результате которого будет рассмотрена целесообразность их дальнейшего развития сторонами.
07.03.2025, 19:08 51501
Адиль Мухамеджанов возглавит KASE
Совет директоров избрал председателя правления биржи
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Решением совета директоров Казахстанской фондовой биржи с 31 марта 2025 года председателем правления KASE со сроком полномочий до 1 июля 2026 года избран Адиль Мухамеджанов, сообщает пресс-служба KASE.
С 2021 года Адиль Мухамеджанов занимал должность председателя правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", до этого работал заместителем председателя правления KASE и ранее занимал различные должности в департаменте монетарных операций Национального банка Казахстана.
Ранее стало известно, что Алина Алдамберген по собственной инициативе покидает пост председателя правления Казахстанской фондовой биржи.
07.03.2025, 17:21 56736
Нападение на сотрудницу аэропорта: обезвредившего дебошира мужчину наградили медалью
Фото: instagram/abdraimov_musa
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении Мусы Абдраима, который обезвредил дебошира, напавшего на сотрудницу аэропорта Алматы, медалью "Ерлігі үшін", сообщает Акорда.
За мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, наградить медалью "Ерлігі үшін" Абдраима Мусу Сайранбайулы", - говорится в указе.
Как сообщалось ранее, неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом. Через 7 минут злоумышленника обезвредили. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело.
Позже стало известно, что напавший сегодня на сотрудницу аэропорта Алматы в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону. Информацию подтвердили в департаменте полиции Алматы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
07.03.2025, 13:01 68856
Двенадцать новых водохранилищ планируют построить в Казахстане
Разрабатывается проектно-сметная документация по строительству водохранилищ в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях и области Жетысу
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве водных ресурсов РК рассказали о мероприятиях по комплексному развитию водохозяйственной отрасли.
В настоящее время, по данным ведомства, в Туркестанской области строятся новые водохранилища "Байдибек-ата" и "Каракуыс". Также завершена реконструкция Актюбинского водохранилища.
Строительство еще 4 новых водохранилищ: "Акмола", "Калгуты" (Жамбылская область), "Караозек" (Кызылординская область) и "Большой Узень" (ЗКО) начнется в этом году. Еще одно водохранилище - Покатиловское в области Жетісу планируют построить за счет частных инвестиций.
В 6 областях разрабатывается проектно-сметная документация по строительству 12 водохранилищ (Акмолинская, ЗКО, Жетісу, Туркестанская, Актюбинская, ВКО). До конца этого года будут завершены 12 проектов по строительству групповых водопроводов, что обеспечит 153 села с общим населением 423 тысячи человек качественной питьевой водой. Еще 52 населенных пункта будут подключены к централизованной системе водоснабжения", - рассказали в ведомстве.
Также Минводы рассматривает возможность строительства группового водовода от подземного месторождения Кокжиде в Актюбинской области до населенных пунктов Атырауской и Мангистауской областей.
Начата работа по замене 19 насосных агрегатов и электрооборудования на канале имени К. Сатпаева. На сегодня заключены контракты на поставку 17 трансформаторов, приобретено 9 единиц комплектующего оборудования. В рамках подготовки к паводку отремонтировано 74 гидротехнических объекта. В 2024 году проведено многофакторное исследование 84 гидротехнических объектов. В этом году будут обследованы 105 коммунальных и 29 республиканских объектов. В 2024 году на 158 тысячах га полей были использованы системы дождевального и капельного орошения, а также лазерное планирование, что позволило добиться экономии воды до 30%", - рассказали в Минводы.
В министерстве рассказали, что в 2024 году в Казахстане выявлено 268 фактов незаконного использования воды. Правонарушители привлечены к ответственности.
Также в прошлом году проведено 66 мероприятий по трансграничным водным вопросам, а в этом году запланировано 48 заседаний совместных комиссий.
Министерство водных ресурсов и ирригации работает над увеличением заработной платы специалистов водной отрасли до 50%. Ведомство намерено обеспечить соответствие оплаты труда водников уровню заработной платы в сферах электроэнергетики и теплоэнергетики. В целях обновления материально-технической базы филиалов "Казводхоза" приобретено 150 единиц спецтехники. В 16 областях страны созданы специализированные организации, ответственные за эксплуатацию коммунальных гидротехнических сооружений. На их баланс уже переданы 809 объектов", - отметили в ведомстве.
В Кызылординской области реализуется проект по реконструкции гидропостов и установке автоматизированной системы учета воды на пяти каналах общей длиной 232 км
Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация для автоматизации 16 магистральных и межхозяйственных каналов Кызылординской области общей длиной более 2600 км. А в Туркестанской области планируется автоматизация магистрального канала "Кызылкум".
Ранее сенатор Андрей Лукин заявил, что текущее состояние большинства плотин в Казахстане вызывает серьезные вопросы. По словам депутата, работа по обследованию гидротехнических сооружений в Казахстане ведется лишь формально.
07.03.2025, 11:19 75616
Стандарты школьного питания изменили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения утвердило новые стандарты питания в организациях здравоохранения и образования.
Теперь в школьных столовых не допускается:
- смешивание готовых блюд с остатками, в том числе от предыдущего дня, реализация на следующий день готовых блюд;
- размещение на раздаче в порционном виде холодных блюд, гастрономических, кондитерских изделий и напитков без охлаждаемой витрины и их реализация с нарушением установленных сроков годности и условий хранения;
- замораживание нереализованных готовых блюд, скоропортящихся кулинарных изделий для последующей реализации в другие дни;
- заправка соусами (за исключением растительных масел) салатной продукции, первых, вторых блюд, предназначенных для реализации вне объекта питания. Соусы к блюдам доставляются в индивидуальной потребительской упаковке;
- привлечение к приготовлению, сервировке, порционированию и раздаче блюд, кулинарных изделий посторонних лиц, а также персонала, не являющихся ответственными за указанные виды деятельности;
- реализация готовых блюд, находившихся на раздаче более двух часов с момента их изготовления.
В готовых блюдах также ограничат содержание соли и сахара.
По новым стандартам в рационе предусматривается не менее 75% продуктов растительного происхождения (овощи, фрукты, злаковые, бобовые, ягоды, орехи, семена).
Также в школах запретят продавать:
- фаршированные блинчики;
- зельцы, форшмаки, студни, паштеты;
- кондитерские изделия с кремом;
- сахаристые некремовые кондитерские изделия;
- мороженое;
- пищевые концентраты;
- жевательная резинка;
- сладкие безалкогольные и энергетические (тонизирующие) напитки, газированные, лечебные и лечебно-столовые минеральные воды, соки концентрированные диффузионные (за исключением упакованных минеральных и питьевых вод), соки фруктовые, овощные, фруктово-ягодные, фруктово-овощные пастеризованные, вода питьевая со вкусовыми добавками;
- жареные во фритюре изделия;
- пищевая продукция непромышленного (домашнего) изготовления;
- фастфуды: гамбургеры, хот-доги, пицца, наггетсы, чипсы (чипсоны), соленые сухарики с вкусовыми добавками;
- острые соусы, кетчупы, жгучие специи (перец, хрен, горчица);
- непастеризованное молоко, творог и сметана без термической обработки;
- технологически обработанные мясные и рыбные продукты (колбасные изделия, копчености);
- кофе и кофейные напитки;
- продукты, содержащие заменители молочного жира: спреды, молокосодержащие продукты;
- печенье для детского питания промышленного изготовления, содержащее более 25% добавленного сахара от веса готового продукта;
- хлебобулочные изделия для детского питания, содержащие соли более 0,5% от веса готового продукта.
Приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года.
Напомним, в феврале в одной из школ Мангистауской области около 300 учеников отравились в школьной столовой. Проверка показала, что работники пищеблока работали по поддельным документам.
07.03.2025, 10:57 77336
Женщины активнее проходят профессиональное онлайн-обучение на платформе Skills Enbek - Минтруда
Фото: pixabay.com
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 60% пользователей на платформе профессионального онлайн-обучения Skills Enbek - женщины. При этом примерно 81% из них завершили хотя бы один курс и получили сертификат, сообщает Министерство труда РК.
По данным на 1 марта, на портале зарегистрировано 527,5 тыс. пользователей, из которых 433,4 тыс. прошли обучение. Среди них женщин 62% и 61% соответственно.
Наибольшее количество обучившихся женщин проживает в Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Жамбылской областях и в Шымкенте.
Средний возраст обучающихся женщин составляет 38 лет, самой младшей - 14, а самой взрослой - 78 лет. При этом есть женщины-рекордсменки, освоившие 140 и 182 курса.
Все больше женщин записываются на курсы по рабочим профессиям. Среди самых необычных курсов, по которым проходят обучение женщины, можно отметить "Организация перевозок на автомобильном транспорте", "Обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей", "Основы сварочного производства", "Электрослесарные работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования", "Обслуживание и ремонт котельных агрегатов", - рассказали в Минтруда.
Эксперты Центра развития трудовых ресурсов дали рекомендации для женщин по выбору курсов. По их словам, следует обратить внимание на такие набирающие популярность направления, как предпринимательство, IT-сфера, маркетинг, сельское хозяйство и социальное обслуживание.
Платформа Skills Enbek призвана улучшить сферу онлайн-обучения в Казахстане, предоставляя доступ к качественному образованию для всех, независимо от пола или социального статуса. На платформе представлено 859 курсов по различным направлениям, которые помогают гражданам приобретать новые знания и повышать квалификацию. Обучение можно проходить как через персональные компьютеры, так и через смартфон в мобильном приложении Enbek", - напомнили в Минтруда.
Всего с начала года обучение на платформе прошли 22,5 тыс. казахстанцев.
07.03.2025, 10:52 78106
Социальная и гендерная политика: как в ВКО поддерживают семьи и женщин
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточном Казахстане выполняют все основные положения республиканской концепции семейной и гендерной политики до 2030 года, а также адаптируют ее к местным реалиям. Об этом сообщили в акимате региона.
На территории области проживает более 380 тысяч женщин - это чуть больше половины от общего количества населения. В регионе действует областная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике, а также районные и городские комиссии. В них входят государственные служащие, общественные деятели, предприниматели, ученые, журналисты, а также представители судов и правоохранительных органов. Такая широкая представленность экспертов позволяет находить грамотные и сбалансированные решения, касающиеся помощи молодым семьям по профилактике разводов, планированию семьи, работы с неблагополучными семьями", - проинформировали в акимате.
Отмечается, что все члены комиссии являются лидерами общественного мнения и имеют авторитет в определенных целевых аудиториях.
Пул экспертов и спикеров, привлекаемых к реализации семейной и гендерной политики, включает в себя руководителей государственных организаций, общественных объединений, предпринимателей, представителей центров по оказанию помощи и поддержки жертв бытового насилия, психологов, преподавателей, а также успешных родителей, супругов. Важно не просто фиксировать проблемы, а давать конкретные инструменты их решения. Мы нацелены на реальные результаты, будь то защита женщин от насилия, помощь многодетным семьям или развитие женского предпринимательства", - говорит заместитель акима области Ербол Нургалиев.
Одним из ключевых направлений остается профилактика бытового насилия. В области работают три кризисных центра с приютом и один центр поддержки семьи "Жанұя". Например, центр "Ульба" оказывает поддержку женщинам, пострадавшим от насилия, а также семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Здесь можно получить временное жилье, психологическую помощь и юридические консультации. В 2024 году услугами таких центров воспользовались 57 человек.
Не остаются без внимания и вопросы защиты детей: борьба с буллингом, ранней беременностью, суицидами среди подростков. В школах ВКО проходят единые уроки на эту тему, тренинги для родителей и психологические консультации. Программа "Детство без жестокости и насилия" уже охватила десятки тысяч школьников.
Социальные инициативы охватывают многодетные семьи, одиноких родителей, а также тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Работают советы матерей и отцов, аксакалов, создаются специальные группы для работы с молодежью. Они помогают решать вопросы укрепления институтов семьи и материнства, пропаганды семейных ценностей, профилактики ранней беременности, духовно-культурного воспитания молодежи и другие.
Продолжается работа по поддержке многодетных и малообеспеченных семей, а также лиц с инвалидностью. Управление координации занятости и социальных программ создало центр, где таким гражданам помогают повысить квалификацию, развить предпринимательские инициативы и найти работу. В 2024 году 709 жителей области получили индивидуальные консультации психолога, направленные на улучшение атмосферы в семье, стабилизацию эмоционального состояния детей и родителей. Была оказана правовая помощь, социальная поддержка по вопросам трудоустройства, проведены тренинги и семинары, посвященные семейным ценностям, психологии и бизнесу. Специалисты центра помогали оформить гранты и составить бизнес-планы.
В регионе также активно ведется поддержка женского предпринимательства. В 2024 году 139 женщин получили государственные гранты на открытие бизнеса. Кроме того, около 10 тысяч женщин трудоустроены на постоянные рабочие места, а более 5 тысяч прошли профессиональное обучение и курсы повышения квалификации", - отметил заместитель акима области.
Кроме того, в регионе успешно реализуется программа добровольного переселения. В этом году в ВКО переехали 392 женщины, из них более половины уже трудоустроены или запустили собственное дело.
Государственная поддержка материнства и детства остается одним из приоритетов социальной политики. В области в прошлом году проживало почти 12 тысяч многодетных семей, в этом году эта цифра увеличилась до 13 тысяч. Среди них почти 9 тысяч семей воспитывают четырех и более несовершеннолетних детей
Традиционно к 8 Марта многодетные матери отмечаются подвесками "Алтын Алқа", "Күміс Алқа", а также орденами "Материнская слава" I и II степени. Также им предусмотрены праздничные выплаты из областного бюджета. Государство своевременно выплачивает единовременные и ежемесячные пособия, предусмотренные законодательством. В 2024 году адресную социальную помощь (АСП) получили 1804 семьи, что составило 878 млн тенге. Также в течение года более 2 тысяч детей в возрасте от 1 до 6 лет дополнительно получали ежемесячные выплаты, всего на эти цели было выделено 164 млн тенге", - пояснил Ербол Нургалиев.
Одним из важнейших направлений социальной политики остается обеспечение семей жильем. В 2024 году из 523 льготных домов и квартир, выделенных целевым категориям граждан, 209 были предоставлены многодетным семьям. Это позволяет улучшить условия жизни и создать комфортную среду для воспитания детей. Работа по поддержке семей продолжается, а меры социальной защиты постоянно совершенствуются, чтобы охватить как можно больше нуждающихся граждан.
По данным акимата, в 2024 году в области зарегистрировано почти 5 тысяч браков и всего 2 тысячи разводов. Отмечается снижение числа преступлений против женщин: если в 2022 году их было 2467, то в 2024 - 1961.
В областном маслихате 28% женщин, в районных - 26,6%. Среди акимов районов и городов области одна женщина. Среди заместителей акимов районов 7 женщин, среди судей - 73 представительницы прекрасного пола.
Доля женщин в правоохранительных органах составляет 17,6%.
07.03.2025, 10:04 52606
Президент отметил ряд граждан государственными наградами
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды.
За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также за образцовое исполнение воинского и служебного долга наградить:
орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы
Абуеву Анаргуль Аманжоловну - начальника департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Айтмагамбетову Жулдыз Рахымовну - старшего инспектора Службы государственной охраны;
Ахметову Айман Рахмеджановну - старшего оперуполномоченного по особо важным делам Комитета национальной безопасности;
Канкину Куралай Темирболатовну - старшего помощника Генерального прокурора;
Мусатаеву Балжан Толеужановну - командира взвода войсковой части 44013 Министерства обороны;
орденом "Парасат"
Абильдину Каракат Тулкубаевну - генерального директора школы-студии "Қарақат", город Астана;
Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы - депутата Сената Парламента;
Құспан Айгүл Сайфоллақызы - депутата Мажилиса Парламента;
Ногайбаеву Гульдану Рахымбековну - певицу-артистку КГКП "Государственная филармония имени А. Кашаубаева" Управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай;
орденом "Құрмет"
Абдраимову Тлеукуль Шаимовну - инженера производственного участка "Шу" Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации;
Абенову Кульпаш Кайроллаевну - привлекаемого оценщика РГП "Национальный центр аккредитации" Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции;
Абиеву Раису Леонидовну - руководителя КХ "Абиев А.А.", область Жетісу;
Агибаеву Раису Мухамедиевну - председателя медиагруппы Совета ветеранов города Астаны;
Азимкулову Адилет Срадиновну - ветерана труда, Туркестанская область;
Айтбаеву Шолпан Сашкеновну - ветерана труда, город Астана;
Гияги Розу Римовну - диспетчера Арысской дистанции пути филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы" - "Шымкентское отделение магистрального пути", Туркестанская область;
Егизбаеву Сауле Абуталиповну - учителя КГУ "Школа-лицей информационных технологий № 187 имени М. Шокая (IT-школа-лицей"), Кызылординская область;
Елеуову Каракоз Тимирбековну - ветерана труда, город Алматы;
Земляную Людмилу Дмитриевну - директора ТОО "Жер су", Восточно-Казахстанская область;
Канапину Гульнару Бекежановну - аппаратчика-гидрометаллурга АО "Алюминий Казахстана", Павлодарская область;
Капенову Гульмиру Амангельдиевну - руководителя ТОО "BESTKZ.KST", город Костанай;
Караеву Бибигул Атшыбаевну - учителя КГУ "Общеобразовательная школа № 14" отдела образования по городу Жанаозену Мангистауской области№
Курмангалиеву Бикеш Кайдаровну - генерального директора ТОО "Центр развития цифровой экономики";
Мулдашеву Багдашжан Кадыржановну - директора ГККП "Хромтауский горно-технический высший колледж", Актюбинская область;
Одинцову Маргариту Владимировну - судью Верховного суда;
Сагинтаеву Аиду Кыстаубаевну - вице-провоста АОО "Назарбаев университет", город Астана;
Умбеталину Марал Абдрашовну - врача ГККП "Городская инфекционная больница", город Шымкент;
Хамитову Алмагуль Мажитовну - директора АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов", Западно-Казахстанская область;
Хорошаш Галию Насибулловну - врача РГП "Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан";
орденом "Еңбек Даңқы" III степени
Камбарову Баянкул Кожабергеновну - электросварщика ПО "Жезказганцветмет" имени К. Сатпаева" - филиала ТОО "Корпорация Казахмыс";
Мадимарову Анар Серикбаевну - шихтовщика ТОО "Таразский металлургический завод", Жамбылская область;
Нургалиеву Зинакул Абеновну - шихтовщика АО "Altyntau Kokshetau", город Кокшетау;
Санкибаеву Бахыткуль Куанышбаевну - машиниста крана вагоноремонтного депо ТОО "Ақ Жайық - 7", город Атырау;
Сарсенову Ботагоз Габитовну - дорожного мастера Ерейментауской дистанции пути филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы" - "Павлодарское отделение магистральной сети";
медалью "Ерен еңбегі үшін"
Абельдинову Надежду Николаевну - офицера по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);
Арпабаеву Бибигуль Тулюгеновну - старшего приемосдатчика груза и багажа топливно-транспортного цеха ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ";
Бакирову Карлыгаш Тастанбековну - врача ГКП "Городская поликлиника № 13", город Астана;
Жамалиеву Алиму Аманжоловну - старшего следователя по особо важным делам Департамента полиции города Астаны Министерства внутренних дел;
Жолдыбаеву Маржан Жолдыбаевну - дорожного рабочего Карагандинского областного филиала ТОО "Кажсервис";
Игбаеву Меруерт Асылхановну - заместителя директора департамента Министерства иностранных дел;
Кожамсеитову Макпал Камашовну - водителя троллейбуса ТОО "Алматыэлектротранс";
Молдыбаеву Гульшарат Токановну - оператора оперативно-диспетчерской службы АО "Астана-РЭК";
Русинову Ольгу Владимировну - начальника отдела АО "Казтелерадио", город Алматы;
Сарсембаеву Жанаркуль Оразалиевну - инспектора по качеству ТОО "Almaty turmystyq tehnika zavody", Алматинская область;
Сарымсакову Айну Аблаевну - председателя окружной избирательной комиссии № 7 города Шымкента;
Табергенову Айгуль Олжабаевну - руководителя проекта "Ранняя поддержка" благотворительного фонда "Дара", город Астана;
Турсинканбетову Еркежан Саятовну - заместителя генерального директора КФ "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта", город Астана;
Шек Наталью Анатольевну - главного специалиста Национального Банка Республики Казахстан, город Астана;
медалью "Шапағат"
Алимбаеву Динару Тулегеновну - старшую медицинскую сестру КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг № 2 города Караганды";
Ауренову Мадину Даулеткановну - председателя и основателя ОО "Центр реабилитации и коррекции DEMEY", Восточно-Казахстанская область;
Васину Светлану Станиславовну - участницу музыкального дуэта "Moon-Ай", город Астана;
Жакупову Жанару Бексултановну - руководителя ТОО "Научно-исследовательское агентство "New Decision Group", город Алматы;
Михееву Елену Валериевну - участницу музыкального дуэта "Moon-Ай", город Астана;
Орынбаеву Алтынай Романқызы - руководителя отдела КГУ "Центр обучения языкам Кызылординской области";
Уаисову Гульмарию Кажагалиевну - ветеринарного врача Жанажолского сельского округа района Шал акына Северо-Казахстанской области;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы"
Ахановой Бакытжан Омаргалиевне - директору КГКП "Детская музыкальная школа" отдела образования по Уланскому району Восточно-Казахстанской области;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері"
Укыбасовой Талшын Мухадесовне - старшему консультанту Корпоративного фонда "University medical centre", город Астана;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы"
Шелудько Ольге Николаевне - эксперту Департамента по Жамбылской области филиала по Южному региону РГП "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Министерства промышленности и строительства;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері"
Ермановой Майре Журатбековне - флотатору Жезказганских обогатительных фабрик №№ 1, 2, 3 филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Жезказганцветмет", город Жезказган.
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