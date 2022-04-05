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Президент РК поздравил премьер-министра Венгрии

04.04.2022, 20:05 19796
Президент РК поздравил премьер-министра Венгрии
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Виктора Орбана с убедительной победой коалиции "ФИДЕС - Христианско-демократическая народная партия" на парламентских выборах и его переизбранием на пост премьер-министра Венгрии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ваша победа на выборах является наглядным свидетельством высокого доверия соотечественников к проводимому Вами и Вашей партией курсу, направленному на обеспечение политико-экономической стабильности в стране, приумножение благосостояния граждан и укрепление международного авторитета Венгрии. Желаю, чтобы успех всегда сопутствовал Вашему нелегкому труду, реализации новых инициатив и важных планов, осуществляемых в интересах и во благо Вашей Родины", - отмечается в телеграмме.

 
Глава государства выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство, дополнительный импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Казахстаном и Венгрией, будет и впредь укрепляться благодаря совместным усилиям и активным связям на правительственном уровне, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Придавая особое значение сохранению высокой динамики казахско-венгерских взаимоотношений, в целях обсуждения путей укрепления нашего взаимодействия в различных направлениях приглашаю Вас посетить с официальным визитом Казахстан в удобное время", - говорится в поздравлении президента.

 
Касым-Жомарт Токаев пожелал премьер-министру Венгрии успехов на ответственном посту, а братскому венгерскому народу - благополучия и процветания.
 

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Саткалиев доложил президенту о результатах деятельности фонда "Самрук-Казына"

05.04.2022, 19:47 6
Саткалиев доложил президенту о результатах деятельности фонда "Самрук-Казына"
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева о результатах деятельности фонда "Самрук-Казына" за три месяца 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Алмасадам Саткалиев доложил президенту о производственных, финансовых показателях Фонда и прогнозах на текущий год. Согласно предоставленной информации Фонд достиг запланированных показателей на данный момент, ожидается, что такая динамика сохранится и в текущем году, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Председатель правления также сообщил главе государства о ходе реализации приоритетных проектов фонда и возможном расширении их перечня.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности АО "Самрук-Казына".
 

Аким Талгара покинул пост

05.04.2022, 19:36 616
Аким Талгара покинул пост
Фото: gov.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 5 АПРЕЛЯ - Кайрат Исабаев написал заявление об освобождении от занимаемой должности акима Талгара по собственному желанию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Исабаев ссылается на состояние здоровья, сообщает talgarnewskz.
 
Заявление уже поступило на имя председателя территориальной избирательной комиссии Талгарского района.
 

Постановление о прекращении полномочий выйдет завтра", - прокомментировал председатель комиссии Мухит Дюсебаев.

 

Токаев поручил Акчулакову разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах

05.04.2022, 19:05 271
Токаев поручил Акчулакову разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра энергетики Болата Акчулакова об основных показателях развития топливно-энергетического комплекса страны и мерах, принятых в связи со сложившейся ситуацией на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр доложил президенту о ходе доработки комплексного плана развития газовой отрасли. Данный план предусматривает совершенствование ценообразования на сжиженный газ с учетом сдерживания цен для социально незащищенных слоев населения, увеличение ресурсной базы, дальнейшую газификацию регионов, модернизацию и расширение газотранспортной системы Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Касым-Жомарт Токаев поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах в стране, в частности, с ситуацией на петропавловской ТЭЦ-2.
 

В РК началось комплексное межведомственное учение "Батыл Тойтарыс - 2022"

05.04.2022, 18:45 961
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В рамках выполнения поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации, в стране проводится учение "Батыл Тойтарыс - 2022", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение "Батыл Тойтарыс - 2022" пройдет на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей, а также Алматы и Шымкент, сообщает пресс-служба Минобороны.
 
В мероприятиях задействованы соединения и части Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, центральные государственные и местные исполнительные органы.
 
На начальном этапе учения будут отработаны вопросы взаимодействия при усилении охраны государственной границы, обеспечении общественной безопасности, проведении антитеррористической операции, в условиях нарастания военных угроз.
 
Учение "Батыл Тойтарыс - 2022" продлится до 16 апреля.
 
Напомним, в Вооруженных силах Казахстана по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева продолжается контрольная проверка войск. В рамках контрольной проверки подразделения Вооруженных сил совершают марш на боевой технике.
 

Назначен аким Жанаозена

05.04.2022, 18:42 686
Назначен аким Жанаозена
Фото: Акимат Мангистауской области
МАНГИСТАУ. 5 АПРЕЛЯ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам Жанаозенского городского маслихата кандидатуру нового акима, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вместо Максата Ибагарова, перешедшего на другую работу, новым кандидатом, согласованным с администрацией президента РК, стал Айбек Косуаков", - сообщили в областном акимате. 

 
Айбек Косуаков окончил Каспийский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин" и Университет транспорта и права им. Кунаева по специальности "Экономист".
 
Трудовую деятельность начал в 1997 году оператором в компании" Каражанбасмунай". 

В 2001-2004 годах занимался частным предпринимательством. 

В 2004-2006 годах был исполнительным директором АО "Жазык". 

С 2007 по 2020 годы работал председателем правления компании "Таушык ауыл шаруашылыгы".
 
С января 2020 года по настоящее время занимал должность акима Тупкараганского района Мангистауской области.
 

Главы Казахстана и Узбекистана обсудили расширение региональной кооперации

05.04.2022, 15:18 3321
Главы Казахстана и Узбекистана обсудили расширение региональной кооперации
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президенты обсудили перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и расширения региональной кооперации. Особое внимание главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес", - сообщила пресс-служба Акорды

 
Отмечается, что собеседники обменялись мнениями по вопросам эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита узбекского лидера в Казахстан в декабре прошлого года.
 
В завершение Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.
 
По информации пресс-службы, телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
 

Назначен зампред Агентства по стратегическому планированию РК

05.04.2022, 12:12 6126
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Распоряжением главы государства Олжас Тулеуов назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщает Акорда
 
Олжас Тулеуов ранее занимал должность советника председателя Национального банка. Кроме того, он находился на посту вице-президента АО "Центр развития трудовых ресурсов" при Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
 

Дильманов освобожден от должности зампредседателя КНБ

05.04.2022, 12:06 6731
Дильманов освобожден от должности зампредседателя КНБ
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Дархана Дильманова от поста заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением главы государства Дархан Дильманов освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Пограничной службы, информирует Акорда.
 

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