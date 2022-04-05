Президент РК поздравил премьер-министра Венгрии

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В рамках выполнения поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации, в стране проводится учение "Батыл Тойтарыс - 2022", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение "Батыл Тойтарыс - 2022" пройдет на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей, а также Алматы и Шымкент, сообщает пресс-служба Минобороны

В мероприятиях задействованы соединения и части Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, центральные государственные и местные исполнительные органы.

На начальном этапе учения будут отработаны вопросы взаимодействия при усилении охраны государственной границы, обеспечении общественной безопасности, проведении антитеррористической операции, в условиях нарастания военных угроз.

Учение "Батыл Тойтарыс - 2022" продлится до 16 апреля.