Президент РК внес изменения в порядок оповещения населения при возникновении террористической угрозы

Подписан указ главы государства, который вводится в действие по истечении десяти календарных дней

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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован - Опубликован указ президента Республики Казахстан от 2 октября 2023 года № 364 "О внесении изменений в указ президента Республики Казахстан от 9 августа 2013 года № 611 "Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма".





Указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.





Согласно документу, оповещение населения об установлении, изменении или отмене уровня террористической опасности и сроке, на который он устанавливается, а также о границах территории, в пределах которой он устанавливается, объектах, уязвимых в террористическом отношении, объектах транспорта, подвергшихся террористической опасности, мерах, предпринимаемых компетентными государственными органами по ее устранению, действиях гражданского населения в кризисных ситуациях осуществляется Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан и его территориальными органами совместно с Министерством культуры и информации Республики Казахстан, Министерством транспорта Республики Казахстан, Министерством внутренних дел Республики Казахстан, местными исполнительными органами, Службой центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан через средства массовой информации и сеть телекоммуникаций.





В том числе через:





сети телерадиовещания;

интернет-ресурсы Комитета национальной безопасности РК и государственных органов;

сотовую связь;

периодические печатные издания.





Информация об уровне террористической опасности может быть также наружной (визуальной) и размещаться в виде плакатов, стендов, световых табло, билбордов, транспарантов на объектах массового скопления людей.





Мероприятия по размещению наружной (визуальной) информации об уровне террористической опасности проводятся местными исполнительными органами за счет средств местного бюджета.





По решению руководителя республиканского, областного, города республиканского значения, столицы, районного (города областного значения) оперативного штаба по борьбе с терроризмом при "оранжевом" и "красном" уровнях террористической опасности могут применяться меры, предусмотренные статьей 15-1 закона Республики Казахстан "О противодействии терроризму", - говорится в указе.



