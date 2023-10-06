05.10.2023, 10:32 76841
Президент РК внес изменения в порядок оповещения населения при возникновении террористической угрозы
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован указ президента Республики Казахстан от 2 октября 2023 года № 364 "О внесении изменений в указ президента Республики Казахстан от 9 августа 2013 года № 611 "Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма".
Указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Согласно документу, оповещение населения об установлении, изменении или отмене уровня террористической опасности и сроке, на который он устанавливается, а также о границах территории, в пределах которой он устанавливается, объектах, уязвимых в террористическом отношении, объектах транспорта, подвергшихся террористической опасности, мерах, предпринимаемых компетентными государственными органами по ее устранению, действиях гражданского населения в кризисных ситуациях осуществляется Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан и его территориальными органами совместно с Министерством культуры и информации Республики Казахстан, Министерством транспорта Республики Казахстан, Министерством внутренних дел Республики Казахстан, местными исполнительными органами, Службой центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан через средства массовой информации и сеть телекоммуникаций.
В том числе через:
- сети телерадиовещания;
- интернет-ресурсы Комитета национальной безопасности РК и государственных органов;
- сотовую связь;
- периодические печатные издания.
Информация об уровне террористической опасности может быть также наружной (визуальной) и размещаться в виде плакатов, стендов, световых табло, билбордов, транспарантов на объектах массового скопления людей.
Мероприятия по размещению наружной (визуальной) информации об уровне террористической опасности проводятся местными исполнительными органами за счет средств местного бюджета.
По решению руководителя республиканского, областного, города республиканского значения, столицы, районного (города областного значения) оперативного штаба по борьбе с терроризмом при "оранжевом" и "красном" уровнях террористической опасности могут применяться меры, предусмотренные статьей 15-1 закона Республики Казахстан "О противодействии терроризму", - говорится в указе.
Ранее в КНБ рассказали об угрозе распространения террористической опасности в странах ШОС.
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06.10.2023, 17:10 3481
Ношение хиджабов и никабов могут запретить в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане могут запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды в общественных местах, сообщила на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций министр культуры и информации Аида Балаева.
Аида Балаева заявила, что будет работать над пересмотром отдельных норм закона о религии, информирует zakon.kz.
Здесь, конечно, опять-таки вопрос понятийного аппарата, потому что в нашем действующем законе даже нет понятия "деструктивные религиозные течения". Поэтому здесь нам нужно будет провести работу по всем пунктам. И отдельно, конечно, требует очень тщательного изучения мнение общественности. Я полагаю, в этом направлении не только эксперты-теологи нам помогут, но и вся общественность подключится, поскольку сегодня институты гражданского общества, НПО очень тесно с нами взаимодействуют", - сообщила Аида Балаева.
Журналисты поинтересовались, будет ли государство запрещать ношение никабов, хиджабов и коротких штанов в общественных местах.
Однозначно мы будем эти нормы изучать и предлагать. По крайней мере, в общественных местах, это, я уже вижу, практика во всем мире, поскольку вопрос национальной безопасности там, где в общественных местах закрывают лицо, отдельно сложно распознать по каким-либо признакам. Опять-таки это будет изучаться совместно с обществом. Как уполномоченный орган мы будем работать над усилением работы в этом направлении и ужесточении законодательных норм в данном направлении", - цитирует kaztag.kz министра.
Она также отметила, что в Казахстане идет активная работа по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом.
Вопросы религии сильно актуализировались. Вопрос не в религиозности населения, а в религиозной безграмотности. Сегодня активно работают наряду с традиционными нетрадиционные религиозные течения. Поэтому министерство ведет работу в трех направлениях. Это круглосуточный мониторинг в соцсетях, интернет-изданиях по выявлению материалов деструктивного характера", - цитирует sputnik.kz министра.
С 1 января до конца сентября выявлено 14 860 материалов, содержащих признаки пропаганды терроризма и религиозного экстремизма, отметила она.
Ранее казахстанский депутат заявил о внешних силах, распространяющих радикальный ислам в стране.
06.10.2023, 17:00 5086
Глава "Самрук-Казыны" доложил Токаеву о ходе реализации плана приватизации активов фонда
Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов
Фото: Акорда
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о ходе реализации плана приватизации активов фонда, сообщает Акорда.
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации приоритетных проектов группы фонда.
В частности, до конца года планируется завершение шести крупных проектов (реконструкция водовода Астрахань - Мангышлак, газификация местностей "Сарша" и "Теплый пляж", строительство 2-й нитки газопровода Бейнеу - Жанаозен, строительство лупинга газопровода Макат - Северный Кавказ, восстановление 1-го блока ГРЭС-1, усиление электрической сети западной зоны единой электроэнергетической системы Республики Казахстан).
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов, а также приватизации непрофильных активов и проведению народного IPO компаний фонда "Самрук-Казына".
Ранее сообщалось, что "Самрук-Казына" и "ЭксонМобил Казахстан" расширяют сотрудничество.
06.10.2023, 16:21 7776
Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств
Глава государства подчеркнул, что Казахстан выступает за построение справедливого миропорядка на основе целей и принципов Устава ООН
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В резиденции "Акорда" состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырнадцати государств, сообщает пресс-служба главы государства.
Верительные грамоты вручили посол Швейцарской Конфедерации Салман Бал, посол Литовской Республики Эгидиюс Навикас, посол Чешской Республики Павол Шепеляк, посол Республики Индия Нагендра Прасад, посол Иорданского Хашимитского Королевства Хамза Махмуд Юсеф Аль-Омари, посол Королевства Нидерландов Николаас Якоб Схермерс, Апостольский нунций Святого Престола Джордж Джордж Панамтундил, посол Республики Словения Дарья Бавдаж Курет, посол Республики Уганда Мозес Каваалууко Кизиге, посол Республики Гана Лесли Ача Опоку-Уаре, посол Восточной Республики Уругвай Даниель Рубен Кастильос Гомес, посол Федеративной Демократической Республики Эфиопия Адем Мохаммед Махмуд, посол Королевства Дания Якоб Хеннингсен, посол Федеративной Демократической Республики Непал Милан Радж Туладхар.
Обращаясь к дипломатам, глава государства подчеркнул, что Казахстан выступает за построение справедливого миропорядка на основе целей и принципов Устава ООН.
Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, направленную на обеспечения безопасности и устойчивого развития страны. Мы заинтересованы в расширении и укреплении взаимовыгодных, дружественных отношений с вашими государствами, - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Казахстан обладает хорошими перспективами экономического развития и готов приложить все усилия, чтобы стать весомой частью мировой экономики.
Наша экономика - самая крупная в Центральной Азии, но мы не останавливаемся на этом. Мы хотим идти вперед и сделать нашу экономику еще более устойчивой и крепкой, - заверил Касым-Жомарт Токаев.
В завершение церемонии президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Лидер Казахстана передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.
06.10.2023, 14:14 13041
Социально-экономический план развития Алматы утвердили в правительстве
В плане прописаны различные мероприятия по улучшению городской инфраструктуры
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Алматы. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило план мероприятий по социально-экономическому развитию Алматы.
В план входят следующие мероприятия:
- интеграция сейсмологического оборудования и программного обеспечения с системами раннего оповещения Кыргызстана и Китая;
- улучшение материально-технической базы противопожарной службы с повышением уровня оснащенности до 80% для ликвидации пожаров в многоэтажных зданиях;
- реконструкция и строительство новых стабилизирующих русел на селеопасных участках в руслах рек Большая Алматинка, Каскелен, Талгар, Есик;
- строительство ряда водозаборных сооружений;
- установка 500 электрозарядных станций;
- модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с переводом на газ;
- совершенствование законодательной базы в целях улучшения качества воздуха;
- проектирование и строительство первой линии LRT, организация наземного метро, общежитий для студентов и других объектов, модернизация рынков, утверждение дизайн-кода города, обеспечение освещения.
Также планируется:
- внедрение дифференцированного тарифа в сфере водоснабжения с определением оптимальной нормы потребления на основе международного опыта, разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения города на перспективу до 2040 года;
- газификация 25 населенных пунктов Алматинской области, прилегающих к городу Алматы.
В сфере здравоохранения планируется:
- строительство многопрофильной больницы на 250 коек c онкологическим центром и поликлиникой на 350 посещений в смену в Алатауском районе;
- строительство нового корпуса Центральной городской клинической больницы;
- строительство международной больницы на 200 коек в Медеуском районе в рамках государственно-частного партнерства (совместно со стратегическим медицинским партнером - Университетской больницей Страсбурга);
- модернизация двух поликлиник, проектирование и строительство 11 поликлиник в соответствии с единым стандартом первичной медико-санитарной помощи.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что алматинские общественники потребовали запретить передачу земель Иле-Алатауского нацпарка акимату Алматы.
06.10.2023, 12:00 19126
Сколько кандидатов выдвинуто в акимы районов и городов областного значения
На 45 должностей акимов выдвинуто 249 претендентов
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания Центральной избирательной комиссии заместитель председателя ЦИК Константин Петров рассказал, сколько кандидатов выдвинуто в акимы районов и городов областного значения.
По нашей собранной информации, на 45 должностей акимов выдвинуто 249 претендентов. Средняя конкуренция - свыше пяти, если быть точным, 5,53 претендента на одно место", - сообщил он.
Он отметил, что максимальная конкуренция составляет девять претендентов на одно место - в городе Курчатове Абайской области, в Жуалынском районе Жамбылской области, в Кербулаксом районе области Жетiсу и в Байдибекском районе Туркестанской области.
Самая низкая конкурентность - по три претендента на место - в Жаксынской районе Акмолинской области, Исатайском районе Атырауской области, Каратобинском районе Западно-Казахстанской области, Алтынсаринском, Денисовском и Карабалыкском районах Костанайской области. Таких регионов шесть, добавил Константин Петров.
Что касается способов выдвижения (...) Из всех выдвинутых кандидатов почти две трети (...) почти 64% - воспользовались правом самовыдвижения и выдвинули свои кандидатуры самостоятельно. Следует сказать, что все семь зарегистрированных в Казахстане политических партий выдвинули свои кандидатуры в разной степени активности", - добавил он.
Напомним, выборы акимов районов и городов областного значения пройдут 5 ноября.
06.10.2023, 11:21 21356
Кадровые назначения произошли в Минтранспорта
Фото: pexels
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта Республики Казахстан произошли кадровые назначения, сообщает пресс-служба правительства.
Постановлением правительства Республики Казахстан Калиакпаров Максат Кайыржанулы и Аблалиев Сатжан Айтенович назначены на должности вице-министров транспорта", - проинформировали в пресс-службе.
Сатжан Аблалиев родился в 1970 году. Занимал различные должности в Казахской академии транспорта и коммуникаций. Также работал в Комитете автомобильных дорог на руководящих должностях. В июне 2021 года был назначен заместителем акима Северо-Казахстанской области.
Также приказом министра транспорта Ерболат Мукаев назначен руководителем аппарата МТ РК.
Ерболат Мукаев родился в 1961 году. Работал руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области, руководителем аппарата Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Напомним, в начале сентября Марат Карабаев был назначен министром транспорта Республики Казахстан.
06.10.2023, 10:54 22836
Казахстанские военнослужащие примут участие в совместных учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2023"
Фото: Минобороны РК
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Алматы. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские военнослужащие примут участие в совместных учениях с коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023", сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.
В соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год в период с 6 по 13 октября 2023 года на полигоне учебно-тренировочного центра Вооруженных сил Кыргызской Республики в Балыкчи запланированы совместные учения с коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023".
К ним привлекаются воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Основная задача учения - повышение слаженности воинских контингентов коллективных миротворческих сил ОДКБ при проведении операции по поддержанию мира.
От Вооруженных сил Республики Казахстан привлекается личный состав Десантно-штурмовых войск РК. В рамках учений казахстанские военнослужащие на автомобильной и бронетехнике осуществят марш своим ходом по маршруту Алматы - Балыкчы", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, Казахстан ратифицировал изменения в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ.
06.10.2023, 08:18 30511
Между Токаевым и эмиром Катара состоялся телефонный разговор
Фото: Акорда
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщила пресс-служба Акорды.
Главы государств выразили удовлетворенность состоянием двусторонних отношений, которые развиваются в духе истинной дружбы и взаимного сотрудничества, а также заявили о готовности поддерживать позитивную динамику на самом высоком уровне.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Катар является одним из стратегических партнеров Казахстана в арабском мире. По мнению президента, недавний визит и участие эмира Катара в Международном форуме "Астана" придали мощный импульс казахстанско-катарскому сотрудничеству.
В ходе беседы лидеры двух стран обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества на основе ранее подписанных соглашений, а также обозначили направления для расширения дальнейшего партнерства.
Ранее сообщалось, что катарских инвесторов пригласили в развитие газоперерабатывающих мощностей на базе сырья Кашагана.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?