Президент высказался о двойном гражданстве чиновников

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках V заседания Национального совета общественного доверия поднял вопрос двойного гражданства чиновников, передает Kazakhstan Today.

"Казахстан относится к многочисленной группе стран, где запрещено двойное гражданство. Соответствующая норма есть в нашей Конституции. Однако в последнее время мы все чаще фиксируем факты наличия двойного гражданства даже у государственных служащих. Это недопустимо по понятным причинам. Данная проблема очень серьезная, поскольку касается национальной безопасности. Нужно пресекать подобные факты. В прошлом году в своем послании я дал поручение увольнять с занимаемых должностей госслужащих, руководителей квазигосударственных организаций в случае выявления у них двойного гражданства. Прошу правительство и Агентство по делам государственной службы доложить о результатах проделанной работы. По всей видимости, требуется еще более ужесточить ответственность за такие нарушения", - сказал президент.

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