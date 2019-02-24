При правительстве создана рабочая группа по усилению мер поддержки многодетных семей

Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - При правительстве РК создана рабочая группа по усилению мер поддержки многодетных семей, передает Kazakhstan Today.

По поручению главы государства по итогам расширенного заседания правительства Республики Казахстан при правительстве РК создана рабочая группа по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан страны, в том числе по усилению мер поддержки многодетных семей", - сообщает портал primeminister.kz .

Рабочую группу возглавил заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев. В ее состав включены представители партии "Нур Отан", министерств социально-экономического блока, инфраструктурного развития, внутренних дел и местных исполнительных органов.

В работу комиссии также будут привлечены профильные НПО, эксперты и представители общественности.

Отмечается, что рабочей группе в двухмесячный срок необходимо принять комплексные меры по исполнению поручений главы государства.

Напомним, в Астане в ночь на 4 февраля при пожаре во времянке погибли пятеро детей из одной семьи. Их родители в это время были на работе в ночную смену. Происшествие вызвало большой резонанс в казахстанском обществе. Неравнодушные жители собрали для родителей погибших детей несколько миллионов тенге. При этом обсуждается вопрос о том, что необходимо усилить социальную помощь многодетным семьям.

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