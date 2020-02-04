Принято постановление о некоторых вопросах ввоза в РК и эксплуатации зарегистрированных в ЕАЭС транспортных средств

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Принято постановление правительства Республики Казахстан от 31 января 2020 года №25 "О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах Евразийского экономического союза", передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, в постановление правительства Республики Казахстан от 27 января 2016 года №28 "Об утверждении Правил реализации расширенных обязательств производителей (импортеров)" (САПП Республики Казахстан, 2016 год, №3-4, статья 18) вносятся дополнения.

"В отношении автотранспортных средств, ввезенных гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года, плата вносится до 1 марта 2021 года.";

пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:

"Документ, подтверждающий исполнение расширенных обязательств производителями (импортерами) при первичной регистрации автотранспортных средств, ввезенных гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года, представляется в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения до 1 марта 2021 года", - говорится в постановлении.

Министерству внутренних дел Республики Казахстан поручено до 1 марта 2020 года в установленном законодательством порядке принять меры по регистрации автотранспортных средств, ввезенных до 1 февраля 2020 года гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан, соответствующих требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности колесных транспортных средств" (Решение Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года №877).

Кроме того, поручено установить срок действия свидетельства о регистрации указанной категории автотранспортных средств до 1 марта 2021 года.

Также направить в Министерство финансов Республики Казахстан информацию по регистрации автотранспортных средств, ввезенных до 1 февраля 2020 года гражданами Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза в Республику Казахстан.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 марта 2021 года.

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