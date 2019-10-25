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Прокуратура проверит Талгарскую больницу

24.10.2019, 09:05 11233
Прокуратура проверит Талгарскую больницу
Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - Материалы по Талгарской больнице будут переданы в прокуратуру, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Гаухар Бисарина, передает Kazakhstan Today.

В Министерстве здравоохранения РК под руководством министра Елжана Биртанова состоялось селекторное совещание с участием представителей ведомства, руководителей структурных подразделений и управления здравоохранения Алматинской области. Основной темой обсуждения стали вопросы, касающиеся негативных публикаций в соцсетях о Талгарской центральной районной больнице Алматинской области и многочисленные жалобы, обращения и просьбы от населения", - написала Гаухар Бисарина в Facebook.

 
Как рассказал руководитель территориального департамента ККБТУ по Алматинской области Кайрат Баймухамбетов, в этом медучреждении с 25 и по 28 июня была проведена проверка, в ходе которой выявлен ряд грубых нарушений режима безопасности и санитарных норм, что повлекло за собой перебои с горячей водой. В результате главврач больницы привлечен к ответственности в виде штрафа. Кроме того, за несоблюдение стандартов медуслуг и дезинфекционного режима, оштрафованы 7 медработников.
 
На проблемах с обеспечением горячей водой Талгарской больнице министр акцентировал особое внимание.
 
"Почему у вас такая ситуация складывается? Есть санитарные нормы, правила, в которых четко написано, что перебои с горячей водой не должно быть. С 2011 года эта проблема существует, и вы не знали, все эти 8 лет, что такая проблема есть", - обратился Е. Биртанов к руководителю управления здравоохранения Алматинской области, добавив, что такие проблемы рано или поздно могут привести к вспышке инфекций.
 
По мнению главы ведомства, если местные власти не могут обеспечить медорганизацию необходимыми комуслугами, оборудованием, то тогда надо ставить вопрос о закрытии больницы.
 
Также Е. Биртанов обратил внимание на очень высокие показатели материнской и младенческой смертности в этом регионе. Этот показатель выше республиканского уровня, поэтому данный вопрос будет вынесен на заседание правительства.
 
Наряду с этим на совещании был поднят вопрос ответственности управления здравоохранения за нехватку вакцин против гепатита "А". В свою очередь глава СК "Фармация" Берик Шарип указал, что причины в несвоевременности подачи заявок от региона, так как по остальным областям такая ситуация не наблюдается.
 
В целом было отмечено, что на медорганизации поступает много жалоб, однако местные власти вовремя не реагируют на обращения.
 
Кроме того, были рассмотрены моменты, касающиеся оснащенности оборудованием, ПМК, кадровым обеспечением и другие.
 
По итогам совещания министром даны соответствующие поручения по устранению данных нарушений. 

В частности, главному санитарному врачу РК Ж.М. Бекшину передать материалы проверки в части нарушений санитарно-эпидемиологического режима, перебоев снабжения горячей водой по Талгарской ЦРБ и касательно несвоевременного обеспечения вакцинами вирусного гепатита А региона в Прокуратуру Алматинской области, а также подготовить письмо на имя акима Алматинской области А.Г. Баталова о соответствии занимаемой должности главного врача Талгарской ЦРБ Н.Г. Кульсеитова.

Заместителю директора департамента науки человеческих ресурсов МЗ РК Кусаиновой А.С. подготовить и внести информацию об обеспеченности медицинскими кадрами в Талгарской ЦРБ.  

Руководителю ФСМС Айбатыру Жумагулову пересмотреть порядок распределения финансирования медицинских организаций инфекционного профиля на районном уровне. 

Руководителю управления здравоохранения: осветить в СМИ ввод в эксплуатацию районной больницы Шелек Енбекшиказахского района после ремонта.
 
Подытоживая, министр отметил что инфраструктура в регионе имеется, ресурсов достаточно, в связи с этим он призвал отнестись со всей ответственностью и активизировать работу по оказанию качественных медуслуг населению области.
 

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