Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - Прокурором столицы назначен Бауыржан Мырзакеров, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 26 апреля текущего года Бауыржан Мырзакеров назначен прокурором города Нур-Султана", - сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Мырзакеров родился в 1975 году. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "правоведение". Службу в органах прокуратуры начал в 1997 году с должности помощника военного прокурора Капшагайского гарнизона Главной военной прокуратуры.

В разное время работал заместителем военного прокурора Шымкентского гарнизона, первым заместителем военного прокурора Сарыозекского гарнизона, заместителем военного прокурора Центрального военного округа, военным прокурором Сарыозекского, Усть-Каменогорского, Капшагайского гарнизонов, заместителем главного военного прокурора, заместителем прокурора Павлодарской области.

С мая 2018 года - начальник Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, стаж службы Мырзакерова в органах прокуратуры превышает 21 год. Классный чин - старший советник юстиции.

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