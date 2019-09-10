Тараз. 9 сентября. Kazakhstan Today - Прокурором Тараза назначен Жамбыл Сматов, передает Kazakhstan Today.

Приказом генерального прокурора Республики Казахстан №156/6 от 9 сентября 2019 года советник юстиции Жамбыл Сырлыбекулы Сматов назначен прокурором Тараза", - сообщили в прокуратуре Жамбылской области.

Сматов родился 26 июля 1985 года. В органах прокуратуры работает с 2008 года.

Ранее занимал должности помощника прокуроров Жамбылского района и города Тараза Жамбылской области, прокурора отдела департамента по надзору в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры, старшего помощника генерального прокурора, прокурора Целиноградского района Акмолинской области.

С октября 2017 года проходил службу в должности прокурора района Сарыарка города Нур-Султана.

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