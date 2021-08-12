Провокации на языковой теме неуместны - МИОР РК

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Провокации на языковой теме неуместны, развитие государственного языка должно происходить правовыми методами, заявил в среду РИА Новости директор департамента по взаимодействию со СМИ Министерства информации и общественного развития Казахстана Чингис Токеев, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее появилась информация о молодых людях, проводящих рейды по магазинам и проверяющих, переведены ли этикетки на товарах на казахский, общаются ли продавцы с посетителями на казахском языке.

У нас нет сведений, что существует такое зарегистрированное общественное объединение, возможно, это инициативная группа. Перед законом все равны, на языковой и национальной теме провоцировать неуместно никому. Если есть факты провокаций, ущемлений прав, то с этим должны разобраться и дать правовую оценку уполномоченные органы. Со своей стороны могу сказать, что, если люди хотят помогать развитию применения языков, в том числе казахского языка, это должно осуществляться правовыми методами, путем конструктивного диалога, где стороны слышат друг друга", - сказал Токеев РИА Новости.

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