ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: в Астане проходит парад, посвященный 80-летию Великой Победы

Фото: gov.kz

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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков в ходе торжественного собрания по случаю Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил военнослужащим государственные награды, - Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков в ходе торжественного собрания по случаю Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил военнослужащим государственные награды, сообщает пресс-служба Минобороны РК.





Бессмертный подвиг предков золотыми буквами вписан в летопись нашей истории. Отдавая дань уважения героям войны, мы с благодарностью обращаем взоры к тем, кто сегодня с честью продолжает их дело, - к военнослужащим Вооруженных сил. Вы преемники традиций героического поколения победителей. Своим добросовестным, самоотверженным служением вы укрепляете обороноспособность государства, вносите вклад в укрепление мира, безопасности и стабильности", - заявил министр.





По данным ведомства, 51 военнослужащий и представитель гражданского персонала удостоился государственной награды. 17 из них получили ордена, 33 - медали и один - почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".





Фото: gov.kz





Также ведомственные награды были вручены 61 военнослужащему. Из них 37 медалей "Ел қорғаны", 15 "Халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін" и 9 нагрудных знаков "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің үздігі". За выслугу лет в Вооруженных силах в честь Дня защитника Отечества 2274 человека получили медаль "Мінсіз қызметі үшін" и 153 ветерана - медаль "Қарулы Күштерінің ардагері".





Кроме того, приказом министра обороны 54 военнослужащим Вооруженных сил РК досрочно было присвоено очередное воинское звание.



