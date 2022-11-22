Путин поздравил Токаева с избранием на пост президента

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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин в телеграмме поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост главы государства, сообщается на официальном сайте Кремля.
От души поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития", - написал российский президент.
Он также отметил, что отношения стратегического партнерства и союзничества между странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно.
Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию", - подчеркнул российский президент.
Он также пожелал Касым-Жомарту Токаеву всяческих успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Ранее Токаева поздравили президенты Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, а также китайский лидер Си Цзиньпин.