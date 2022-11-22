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Путин поздравил Токаева с избранием на пост президента

21.11.2022, 14:51 39031
Путин поздравил Токаева с избранием на пост президента
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин в телеграмме поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост главы государства, сообщается на официальном сайте Кремля.
 

От души поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития", - написал российский президент.

 
Он также отметил, что отношения стратегического партнерства и союзничества между странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно.
 

Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию", - подчеркнул российский президент.

 
Он также пожелал Касым-Жомарту Токаеву всяческих успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее Токаева поздравили президенты Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, а также китайский лидер Си Цзиньпин.
 

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Инаугурация Токаева состоится 26 ноября

22.11.2022, 11:33 5216
Инаугурация Токаева состоится 26 ноября
Фото: Акорда
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Церемония вступления в должность президента Касым-Жомарта Токаева состоится 26 ноября, сообщает Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
 
ЦИК зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева в качестве президента Казахстана. Инаугурация избранного на второй срок президента пройдет 26 ноября, в субботу.

По словам министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, на инаугурацию президента не потребуется дополнительного выделения средств из бюджета. Об этом глава Минфина рассказал журналистам в кулуарах правительства.
 
Центризберком озвучила итоговые результаты выборов, согласно которым, набрав 81,31% голосов избирателей, победил действующий президент РК Касым-Жомарт Токаев.
 

Окончательные итоги выборов: Токаев победил, набрав 81,31% голосов

22.11.2022, 11:24 6356
Окончательные итоги выборов: Токаев победил, набрав 81,31% голосов
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан озвучила окончательные итоги выборов президента, состоявшихся 20 ноября 2022 года.
 
Председатель ЦИК Нурлан Абдиров подытожил, что в целом в выборах приняли участие более 8,3 млн избирателей, что составляет 69,44%.
 
Голоса избирателей, по данным ЦИК, распределились следующим образом:
 
за Каракат Абден проголосовали 2,6%;
 
за Нурлана Ауесбаева - 2,22%;
 
за Жигули Дайрабаева - 3,42%;
 
за Мейрам Кажыкен - 2,53%;
 
за Касым-Жомарта Токаева - 81,31%;
 
за Салтанат Турсынбекову - 2,12%;
 
Против всех проголосовали 5,8% избирателей.

 
Инаугурация Касым-Жомарта Токаева состоится 26 ноября.

В воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли досрочные президентские выборы в соответствии с обновленной Конституцией. Впервые глава государства избирался на один семилетний срок без права переизбрания.  

Общее число граждан РК согласно уточненным спискам составило 11 953 465 человек. Получили бюллетени 8 300 046 человек, или 69,44%.

На высший пост претендовали шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции, директор Института исследований современного общества Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", Жигули Дайрабаев от народно-демократической партии "Ауыл", Каракат Абден от "Национального альянса профессиональных социальных работников", Салтанат Турсынбекова от общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" и руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Нурлан Ауесбаев.

В этом году в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех".

Международные миссии дали оценку прошедшим президентским выборам в Казахстане.
 

Смаилов обозначил ключевые направления работы кабмина на ближайшие годы

22.11.2022, 10:04 8616
Смаилов обозначил ключевые направления работы кабмина на ближайшие годы
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов обозначил ключевые направления работы правительства на ближайшие годы в свете прошедших выборов президента страны, сообщает пресс-служба правительства.
 

Основная задача правительства на ближайшие семь лет - обеспечить качественную реализацию предвыборной программы избранного лавы государства. В основу этой программы заложены кардинальные изменения в экономике, социальной сфере и региональной политике", - сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.


По его словам, усилия правительства будут направлены на демонополизацию экономики, стимулирование предпринимательской деятельности и рост трудовых доходов граждан, модернизацию систем образования и здравоохранения, повышение доходов населения.

Глава кабмина отметил, что для достижения главной цели - построения Справедливого Казахстана - все государственные органы и ведомства должны сконцентрироваться на создании благополучных и безопасных условий жизни населения нашей страны.
 

Мы должны обеспечить практическую реализацию всех стратегических документов, программ и проектов, направленных на решение социально-экономических вопросов", - уточнил премьер.

 

 

Касымбек рассказал Токаеву о ситуации на "АрселорМиттал Темиртау"

21.11.2022, 16:41 32661
Касымбек рассказал Токаеву о ситуации на "АрселорМиттал Темиртау"
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Карагандинской области Женис Касымбек отчитался перед президентом об основных показателях социально-экономического развития Карагандинской области за 10 месяцев текущего года.
 
Президенту было доложено о положительной динамике роста в промышленности, сельском хозяйстве и привлечении инвестиций, сообщает Акорда.
 
Как сообщил Касымбек, объем производства промышленной продукции в области составил 3,1 трлн тенге (рост на 1,5 %). В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 6,3%. В экономику региона привлечено 522,2 млрд тенге инвестиций (рост на 8,5%), значительная часть которых (92%) приходится на частные инвестиции. За январь-октябрь 2022 года введено 414,4 тысячи квадратных метров жилья. Это на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Глава государства был проинформирован о развитии автомобильных дорог Карагандинской области, обеспечении населения водоснабжением. Касымбек также доложил главе государства о ситуации в компании "АрселорМиттал Темиртау".
 
В завершение встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию экономики региона.

Напомним, ранее Токаев поручил провести комплексную проверку "АрселорМиттал Темиртау" в связи с регулярными авариями на предприятии, в которых гибнут люди.  
 

В МИД рассказали, сколько казахстанцев проголосовали за рубежом

21.11.2022, 13:08 45221
В МИД рассказали, сколько казахстанцев проголосовали за рубежом
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел сообщили, что явка избирателей за рубежом составила 88,78%.

За рубежом при загранучреждениях Республики Казахстан в 53 государствах были открыты 68 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 841 человек.

Все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу. 11 360 граждан РК проголосовали, что составило явку в 88,47%,  - проинформировали в МИД.


Как сообщалось ранее, окончательная явка на выборах президента Казахстана составила 69,44%. Общее число граждан РК согласно уточненным спискам составило 11 953 465 человек. Получили бюллетени 8 300 046 человек.
 

ЦИК: Токаев набрал 81,31% голосов избирателей

21.11.2022, 11:17 51901
ЦИК: Токаев набрал 81,31% голосов избирателей
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, за действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей, сообщил на брифинге председатель ЦИК Нурлан Абдиров.
 
Согласно данным ЦИК, голоса из распределились следующим образом:
 
  • за Каракат Абден проголосовали 206 206 человек (2,6%);
 
  • за Нурлана Ауесбаева - 176 116 человек (2,22%);
 
  • за Жигули Дайрабаева - 271 641 человек (3,42%);

  • за Мейрам Кажыкен - 200 907 человек (2,53%);

  • за Касым-Жомарта Токаева - 6 456 392 человек (81,31%);

  • за Салтанат Трусынбекову - 168 731 человек (2,12%);
 
  • Против всех проголосовали 460 484 человек (5,8%).
 
К настоящему времени завершился подсчет голосов на всех избирательных участках во всех регионах Казахстана и за рубежом.

Общее число граждан РК согласно уточненным спискам составило 11 953 465 человек. Получили бюллетени 8 300 046 человек, или 69,44%, проинформировал глава ЦИК.

В воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли досрочные президентские выборы в соответствии с обновленной Конституцией. Впервые глава государства избирался на один семилетний срок без права переизбрания.  

На высший пост претендовали шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции, директор Института исследований современного общества Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", Жигули Дайрабаев от народно-демократической партии "Ауыл", Каракат Абден от "Национального альянса профессиональных социальных работников", Салтанат Турсынбекова от общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" и руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Нурлан Ауесбаев.

В этом году в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех".

По республике процедура голосования стартовала с 07.00, на 86 отдельных участках - с шести утра и закончилась в 20.00 по времени Астаны.  

В связи с нахождением в другом часовом поясе прекратили работу в 21.00 по времени столицы избирательные участки в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях.  

68 избирательных участков были открыты в 53 странах мира.

Согласно нормам действующего законодательства на установление и опубликование итогов выборов, регистрацию избранного президента Республики Казахстан в Центральной избирательной комиссии РК предусмотрено семь дней - не позднее 27 ноября 2022 года. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов президента РК не позднее 10 дней со дня проведения выборов - не позднее 30 ноября 2022 года.
 

Окончательная явка на выборах президента Казахстана составила 69,44%

21.11.2022, 11:11 52546
Окончательная явка на выборах президента Казахстана составила 69,44%
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Центральной избирательной Нурлан Абдиров озвучил предварительные итоги прошедших выборов президента Республики Казахстан.
 
К настоящему времени завершился подсчет голосов на всех избирательных участках во всех регионах Казахстана за рубежом, сообщил глава ЦИК.
 
Общее число граждан РК согласно уточненным спискам составило 11 953 465 человек. Получили бюллетени 8 300 046 человек, или 69,44%, сообщил на брифинге Центральной избирательной комиссии председатель Нурлан Абдиров.
 
За действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей.

 

Токаев наградил граждан, участвовавших в строительстве жилья для пострадавших при пожаре в Костанайской области

21.11.2022, 08:57 57366
Токаев наградил граждан, участвовавших в строительстве жилья для пострадавших при пожаре в Костанайской области
Фото: kstnews.kz
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды.
 
В частности, за активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области наградить:
 
орденом "Құрмет"
 
Ибраимова Даулета Дулатовича - председателя наблюдательного совета ТОО "Строй Элит Дом";
 
Карамакина Бауржана Сабитовича - директора ТОО "CK КBS";
 
Орымбаева Нурлана Бахетжановича - генерального директора АО "Рудныйсоколовстрой";
 
 орденом "Еңбек Даңқы" III степени
 
Владимирову Оксану Рашитовну - старшего прораба СУ "Отделстрой" АО "Рудныйсоколовстрой";
 
Жаксалыкова Олжабая Баймендовича - каменщика ТОО "БК-Строй";
 
медалью "Ерен еңбегі үшін"
 
Ариккулова Ерболата Булатовича - бригадира ТОО "Строй Элит Дом";
 
Абдикова Дархана Жаныбековича - заместителя директора ТОО "Алюминстрой";
 
Бекжанова Таира Ренатовича - директора филиала ТОО "Алия-Сервис";
 
Бораш Әбдірахман Әбдіхалықұлы - директора ТОО "Парасат Строй Проект";
 
Кима Сергея Романовича - директора ТОО "БК-Стройпром".
 
Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, в октябре пострадавшим от пожаров в Костанайской области вручили ключи от новых домов. Граждане лишились жилья в результате страшного природного пожара, произошедшего в начале сентября. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек. Огнем было уничтожено и повреждено более 100 строений. Площадь пожара составила порядка 40 тысяч га.
 

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