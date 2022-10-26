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Путин, Си Цзиньпин, Эрдоган и другие лидеры поздравили Токаева с Днем Республики

25.10.2022, 14:58 10871
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника - Дня Республики.
 
В частности, Токаева поздравили президент России Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, глава Беларуси Александр Лукашенко, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Франции - Эммануэль Макрон, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Туркменистана - Сердар Бердымухамедов.
 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также тепло поздравил народ Казахстана и Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики.
 

В этот особенный день Организация Объединенных Наций может рассчитывать на то, что все граждане Республики Казахстан примут вызов, ускорят прогресс на пути к достижению целей устойчивого развития и построят лучший, более справедливый и дружелюбный мир для всех людей", - подчеркнул Генеральный секретарь ООН.

 
Свои поздравления в адрес Токаева также направили президент Ирана Ибрагим Раиси, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Австрии Александр Ван дер Беллен, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, президент Сербии Александр Вучич, президент Сингапура Халима Якоб, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха и другие.
 

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Лукашенко поздравил Токаева и казахстанцев с Днем Республики

25.10.2022, 14:27 11731
Лукашенко поздравил Токаева и казахстанцев с Днем Республики
Фото: Акорда
Минск. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником - Днем Республики.
 

Принятие Декларации о суверенитете стало знаковым событием для Казахстана и первым шагом на пути к обретению независимости. Несмотря на непростую историю становления государственности, ее основы, заложенные более трех десятилетий назад, остаются незыблемыми", - подчеркнул Александр Лукашенко.

 
Белорусский лидер отметил, что сегодня Казахстан твердо придерживается принципов миролюбивой внешней политики, всемерно содействует укреплению взаимопонимания и добрососедства, а содержательные инициативы Астаны играют важную роль в обеспечении международной безопасности, решении глобальных проблем человечества.
 

Убежден, что построенные на дружбе и доверии, проверенные временем отношения между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан будут и далее развиваться на благо наших граждан. Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, счастья, поддержки семьи и единомышленников, а братскому казахстанскому народу - стабильности и процветания", - говорится в поздравлении.

 

Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага

25.10.2022, 12:19 13996
Фото: Акорда
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С участием президента РК Касым-Жомарта Токаева перед резиденцией "Акорда" состоялась церемония поднятия государственного флага, приуроченная ко Дню Республики, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В ходе церемонии начальник почетного караула отдал рапорт президенту. Затем был поднят государственный флаг, прозвучал государственный гимн.
 
Торжественное мероприятие открыло празднование Дня Республики, в этом году получившего статус национального праздника. Церемония поднятия государственного флага также состоится во всех регионах страны.

 

Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики

25.10.2022, 09:01 16986
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Декларация о государственном суверенитете Казахстана открыла путь к нашей священной независимости. Поэтому этот документ имеет историческое значение. С нынешнего года мы по-новому отмечаем День Республики, который получил статус национального праздника. Уверен, это начинание получит широкую поддержку в обществе и станет доброй традицией. День Республики - яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить наше единство и солидарность", - говорится в поздравлении главы государства.


Токаев отметил, что по случаю возрожденного национального праздника в регионах состоится церемония поднятия государственного флага.

Это важное мероприятие, направленное на укрепление патриотизма, духа нашего народа, национального самосознания. Наш небесно-голубой стяг олицетворяет такие ценности, как суверенитет, свобода, единство и мир... Мы верны заветам предков, которые всегда высоко несли наше знамя. Поэтому церемония поднятия флага продемонстрирует глубокий смысл национального праздника", - высказался президент.


Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что началось построение справедливого Казахстана.

Эта высокая цель может быть достигнута только при активном участии всех казахстанцев, потому что главная опора и самое большое богатство государства - это граждане!.. У нас нет другой Отчизны, кроме Казахстана. У нас ясные устремления и общие цели. Мы всегда будем свято чтить независимость и укреплять нашу государственность. У нас одна Родина, одно государство, один народ! Вместе мы построим справедливый Казахстан! Еще раз поздравляю вас с Днем Республики! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть крепнет суверенитет нашей страны!" - добавил глава государства.

 

Президент провел совещание по вопросам развития газовой и энергетической отрасли

24.10.2022, 17:38 26901
Президент провел совещание по вопросам развития газовой и энергетической отрасли
Фото: Акорда
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства провел совещание по вопросам развития газовой и энергетической отрасли, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева прошло оперативное совещание по вопросам газовой и энергетической отрасли.
 
В ходе мероприятия было рассмотрено состояние энергетической системы страны, при этом особое внимание было уделено перспективам прохождения зимнего отопительного сезона. С докладом выступил министр энергетики Болат Акчулаков.
 
По итогам обсуждения президент поручил выработать комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы энергетической системы страны, а также развитие новых генерирующих мощностей.
 

Казахстанские миротворцы вернулись из Ливана

24.10.2022, 16:20 28821
Фото: МО РК
Алматы. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Седьмой миротворческий контингент завершил участие в миссии "Временные силы ООН в Ливане", сообщает пресс-служба МО РК.
 
В течение полугода казахстанские военнослужащие выполняли пешее и мобильное патрулирование, участвовали в организации работы блокпостов, охране баз и в ежедневной боевой подготовке личного состава, не задействованного в проведении операций.
 

Шесть месяцев пролетели быстро. Основательное обучение в Центре миротворческой подготовки помогло нам легко адаптироваться к новым условиям и достойно справляться с поставленными задачами. Морально-психологическое состояние военнослужащих на высоком уровне, они готовы к выполнению задач по месту службы", - сказал по прибытии в Алматы командир группы капитан Марат Абдраманов.

 
На смену им в составе восьмого миротворческого контингента отправились казахстанские военнослужащие, которые будут выполнять задачи в составе индийского миротворческого батальона в секторе "Восток".
 
Напомним, что совместное развертывание казахстанского контингента в составе миротворческого контингента Вооруженных сил Индии в миссии ООН в Ливане осуществляется с октября 2018 года.
 

Глава государства утвердил военную доктрину Казахстана

24.10.2022, 13:34 32221
Глава государства утвердил военную доктрину Казахстана
Фото: МО РК
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Военная доктрина Казахстана разработана Министерством обороны совместно с другими силовыми структурами и заинтересованными государственными органами, сообщает пресс-служба МО РК.
 
В послании 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" глава государства заявил о необходимости перезагрузки военной доктрины. Он дал ряд поручений по переформатированию Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Президент подчеркнул, что укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы должны стать приоритетами государственного значения.
 
В документе отражены современные условия и факторы, влияющие на военные угрозы и безопасность. В него включены новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах, меры по систематизации нормативных правовых актов в военной области и внедрению системы военного планирования.
 
С целью повышения боевого потенциала Вооруженных сил предусмотрено развитие сил специальных операций и расширение их взаимодействия с подразделениями специального назначения других государственных органов.
 
Новая редакция военной доктрины позволяет адаптировать взгляды государства на обеспечение военной безопасности и обороны к современным требованиям и условиям, а также повышает военный потенциал страны для адекватного реагирования на новые угрозы и риски.
 
Указ о внесении изменений в военную доктрину вступил в законную силу.
 

В АФМ прокомментировали информацию о "задержании сотрудника ДЭР с пистолетом"

24.10.2022, 10:22 35651
В АФМ прокомментировали информацию о "задержании сотрудника ДЭР с пистолетом"
Фото: Depositphotos
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по финансовому мониторингу прокомментировали распространившуюся в соцсетях информацию о задержании якобы сотрудника ДЭР.
 

Распространяемая в социальных сетях и различных СМИ информация о задержании органами полиции якобы сотрудника ДЭР по Карагандинской области Нургазы Е.Д., у которого обнаружен пистолет, не соответствует действительности. Нургазы Е.Д. не являлся и не является ни сотрудником, ни работником органов по финмониторингу", - сообщила пресс-служба ведомства.

 

Токаев направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину

23.10.2022, 16:05 43351
Токаев направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину
Фото: Акорда
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил Си Цзиньпину телеграмму поздравления с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
 

Убедительная победа, безусловно, является свидетельством широкой поддержки соотечественниками Вашей мудрой и дальновидной политики, направленной на укрепление политико-экономических основ Китая, рост благосостояния граждан и повышение авторитета страны на международной арене. Искренне желаю, чтобы под Вашим руководством страна достигла еще больших высот в своем развитии", - говорится в телеграмме.

 
Напомним, Центральный комитет Коммунистической партии Китая двадцатого созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок.
 

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