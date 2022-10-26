Путин, Си Цзиньпин, Эрдоган и другие лидеры поздравили Токаева с Днем Республики

Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника - Дня Республики.
В частности, Токаева поздравили президент России Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, глава Беларуси Александр Лукашенко, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Франции - Эммануэль Макрон, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Туркменистана - Сердар Бердымухамедов.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также тепло поздравил народ Казахстана и Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики.
В этот особенный день Организация Объединенных Наций может рассчитывать на то, что все граждане Республики Казахстан примут вызов, ускорят прогресс на пути к достижению целей устойчивого развития и построят лучший, более справедливый и дружелюбный мир для всех людей", - подчеркнул Генеральный секретарь ООН.
Свои поздравления в адрес Токаева также направили президент Ирана Ибрагим Раиси, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Австрии Александр Ван дер Беллен, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, президент Сербии Александр Вучич, президент Сингапура Халима Якоб, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха и другие.