Расхождение статданных РК и КНР по взаимной торговле достигло $5,7 млрд - Токаев

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Статистические данные двух стран о взаимной торговле с Китаем различаются. Разница между ними составляет миллиарды долларов. В прошлом году этот показатель достиг $5,7 млрд. Никто не может объяснить, как возникла такая большая разница. Откровенно говоря, это контрабанда. О наличии проблем свидетельствуют и предприниматели. Согласно опросу, 90% людей, ведущих торговлю с за рубежом, сталкиваются с коррупцией. Из них 45% были вынуждены давать взятки таможенникам", - заявил президент РК.
По его словам, Агентство по противодействию коррупции выявило три коррумпированных пункта транспортного контроля в Восточно-Казахстанской области. А таких постов в стране 49.
Взяточничество в сфере таможенного и транспортного контроля не позволяет в полной мере использовать наш транзитный потенциал", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он призвал усилить информационно-разъяснительную работу среди граждан и мобилизовать все общество на борьбу с коррупцией. Внедрением в массовое сознание принципа "Коррупция - болезнь, борьба с ней - наш долг" должны совместно заниматься все государственные органы.
Касым-Жомарт Токаев также считает важным продолжить внедрение принципов проектного управления в госаппарате. Всем государственным органам нужно активнее вникать в новые форматы работы и использовать их на практике.
В целом надо отходить от старых административных методов и повсеместно переориентироваться на современные технологии управления. Уполномоченному органу по делам госслужбы предстоит полностью перезагрузить систему государственной службы, чтобы она на деле стала сервисной и клиентоориентированной", - резюмировал глава государства.
В свою очередь член НСОД и Общественного совета Агентства по противодействию коррупции Марат Башимов предложил расширить общественный контроль и обеспечить открытость государственных органов.
Хотелось бы, чтобы в кадровой работе акцентировали внимание на том, что человек должен быть морально чистоплотным. Никаких слухов о нем, о том, что он связан с коррупцией, не должно быть. Временами смотришь, читаешь: акимы потворствуют каким-то госзакупкам, переходят с одного кресла на другое. Это воспринимается обществом очень болезненно. Все государственные органы и общественность должны всегда совместными усилиями противодействовать коррупции и участвовать в воспитании подрастающего поколения", - отметил Башимов.
В связи с этим Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости при назначении высоких должностных лиц обязательно требовать заключение, предоставленное Агентством по противодействию коррупции.