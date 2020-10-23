Развитие читательской грамотности должно стать одним из приоритетных направлений образовательного процесса в школах - Токаев

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Сегодня во время заседания Национального совета общественного доверия глава государства обратил особое внимание на необходимость развития читательской грамотности у школьников, передает Kazakhstan Today.

Пандемия обнажила имеющиеся проблемы и дисбалансы в развитии цифровой структуры наших школ, а также в обеспечении школьников компьютерами. Эти вопросы последовательно решаются. Государство принимает все необходимые меры для обеспечения качественного образовательного процесса в наших школах. Здесь я хотел бы заострить внимание на содержательной стороне школьного образования. Результаты авторитетных международных исследований показывают, что у наших школьников не на должном уровне развиты навыки читательской грамотности. Поэтому привитие высокой культуры чтения, развитие читательской грамотности должно стать одним из приоритетных направлений образовательного процесса в казахстанских школах", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, интерес к чтению, познание окружающего мира через книги должны формироваться у детей со школьной скамьи, а библиотека должна быть местом средоточия этого интереса, проводником в увлекательный мир книг.

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