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Референдум по поправкам в Конституцию пройдет в Казахстане

29.04.2022, 12:05 17521
Референдум по поправкам в Конституцию пройдет в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - В ходе ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мною инициированы изменения в Конституцию, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны. Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать Второй Республикой", - сказал в своем выступлении глава государства.

 
Он уточнил, что рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи Основного закона, "а это треть всей Конституции". Законопроект о внесении указанных изменений передан в Конституционный совет, который в скором времени вынесет свой вердикт.
 
Ранее, по словам президента, предполагалось, что проект изменений в Конституцию будет рассмотрен парламентом. 
 

Это одна из процедур, установленных действующим законодательством. Однако предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию", - сказал Токаев. 

 
Президент напомнил, что в Казахстане последний разреферендум проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция.
 

Затем был принят Конституционный закон "О республиканском референдуме", который тем не менее ни разу не применен на практике. И это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления... Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана", - добавил Токвев.

 
Также президент анонсировал первое заседания новой диалоговой площадки "Улттык курылтай".
 

Уже через месяц состоится первое заседание новой диалоговой площадки – "Улттык курылтай". Курултай призван консолидировать общество для обсуждения актуальных вопросов развития страны", - цитирует Телерадиокомплекс Президента РК главу государства.

 
По словам президента, он станет универсальной моделью общенационального диалога. 
 

В состав курултая войдут депутаты, члены ассамблеи, эксперты и правозащитники, представители всех регионов, а также Гражданского альянса, общественных советов, неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций и производственной сферы", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

 

новости по теме

Смаилов предложил довести уровень торговли между РК и КР до 2 млрд долларов

29.04.2022, 20:31 14151
Смаилов предложил довести уровень торговли между РК и КР до 2 млрд долларов
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
БИШКЕК. 29 АПРЕЛЯ - В Бишкеке состоялось заседание казахстанско-кыргызского Межправительственного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Межправительственные переговоры прошли в узком и расширенном форматах, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы взаимного сотрудничества в торгово-экономической, водно-энергетической, транспортно-логистической, промышленной и инвестиционной сферах, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Алихан Смаилов подчеркнул, что Кыргызстан является не только одним из основных торгово-экономических партнеров, но и братским государством, с которым Казахстан связывают традиционно дружеские отношения.
 
Особое внимание глава правительства Казахстана уделил вопросу наращивания товарооборота между двумя странами, который уже достиг отметки в 1 млрд долларов.
 

Очевидно, что это не предел и мы обладаем более значительным потенциалом. Теперь перед нами стоит новая задача - довести уровень взаимной торговли до 2 млрд долларов", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
По мнению премьер-министра РК, для достижения поставленной цели необходимо расширить товарную номенклатуру, активизировать работу по созданию индустриальных торгово-логистических комплексов, а также усилить меры по борьбе с теневым товарооборотом.
 
По итогам переговоров состоялось подписание протокола 10-го заседания Межправительственного совета, а также соглашения об учреждении ООО "GFC Bishkek". Соглашение предусматривает создание совместной компании при участии центра "зеленых" финансов МФЦА и партнеров от Кыргызстана - ОАО "Айыл Банк", ЗАО "Кыргызская фондовая Биржа" и ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана". Создание совместной компании нацелено на региональное продвижение международного финансового центра "Астана" в Кыргызстане и Центрально-Азиатском регионе.
 

При участии госсекретаря состоялась рабочая встреча членов НСОД

29.04.2022, 19:11 15646
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Сегодня при участии государственного секретаря Ерлана Карина состоялась рабочая встреча членов Национального совета общественного доверия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи Ерлан Карин рассказал о проекте изменений и дополнений в Конституцию, который находится на рассмотрении Конституционного совета, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Государственный секретарь отметил, что впервые конституционная реформа будет осуществляться посредством прямого всенародного голосования, что также демонстрирует значимость проводимых политических преобразований. Данный референдум необходим для перезапуска политической системы.
 
В свою очередь члены Национального совета поддержали идею проведения референдума. Эксперты подчеркнули, что пакет поправок в Конституцию включает в себя структурные преобразования ключевых политических институтов.
 

Токаев: недопустимо, чтобы высокие ценности патриотизма подменялись низменными чувствами этнического превосходства

29.04.2022, 17:37 16856
Токаев: недопустимо, чтобы высокие ценности патриотизма подменялись низменными чувствами этнического превосходства
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Глава государства принял участие в работе XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство народа - основа обновленного Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил символичность проведения сессии Ассамблеи перед Днем единства народа Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды
 

Единство, согласие и мир - наши незыблемые ценности. Мы ясно осознали их значимость во время январских событий. Теперь трагические дни позади. Со временем мы придем к пониманию опасности, с которой столкнулись. По сути, мы могли утратить свою государственность. Наш народ должен извлечь уроки из январской трагедии. Мы должны сделать все возможное, чтобы подобные события больше не повторились", - сказал президент.

 
Глава государства указал на напряженную геополитическую обстановку, которая приводит к появлению новых вызовов. По его мнению, в нынешней ситуации особое внимание должно быть уделено укреплению гражданской идентичности и воспитанию духа патриотизма.
 

Мы никогда не отступим от нашего главного принципа "единство - в многообразии". Мы должны воспитывать молодое поколение настоящими патриотами. При этом нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные формы. Тем более неприемлемы какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент назвал безусловной заслугой Ассамблеи то, что за годы своего существования она способствовала укреплению гражданского единства.
 

Уверен, в новых реалиях АНК по-прежнему будет служить прочной институциональной опорой нашей политики мира и согласия. Задачи сегодняшней сессии - определить место и роль Ассамблеи в реформе политической системы и наметить вектор ее дальнейшего развития. Мы исходим из того, что фундаментальным компонентом политической модернизации выступает принцип "мы разные - мы равные", - сказал глава государства.

 
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев определил три основных приоритета деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Первый из них - усиление роли АНК в реализации политических реформ.
 

Упразднение квоты АНК в мажилисе снимает целый ряд существующих вопросов, касающихся соблюдения демократических избирательных стандартов. При этом сенаторы от Ассамблеи будут эффективно представлять всю совокупность интересов этнических групп Казахстана на основе общенациональной интеграции и этнокультурного многообразия. Такая модель адекватно отражает международную практику и специфику парламентской системы Казахстана", - сказал президент.

 
Глава государства предложил выработать эффективные и прозрачные процедуры отбора кандидатов от АНК в депутаты сената. Все эти вопросы должны найти отражение в обновленном законе "Об Ассамблее народа Казахстана".
 

Реформа партийной и избирательной систем открывает новые возможности для участия всех граждан в выборных процессах. Прогнозируется появление новых партий, охватывающих практически весь электоральный ландшафт. Уверен, что партийные списки, а также выборы кандидатов по одномандатным округам будут реально отражать этническое многообразие Казахстана. Вместе с тем ни в коем случае нельзя допустить политизации межэтнического фактора, нездоровых и даже провокационных дискуссий на эту тему", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
В этом направлении он считает необходимым проведение широкой разъяснительной работы со стороны Ассамблеи.
 

Принципиально важно, что представители всех этносов, проживающих в нашей стране, разделяют общегражданские ценности и ассоциируют себя с Казахстаном. Это наше огромное достижение за годы независимости, и мы обязаны его всесторонне укреплять. Громкое звучание в партиях голосов тех, кто выступает за мир и согласие, единство народа, имеет крайне важное значение в новых политических реалиях", - отметил глава государства.

 
Вторым приоритетом в речи названо усиление информационной работы и активизация общественного потенциала АНК. По мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо, чтобы каждый гражданин нашей страны, входя в публичное поле, руководствовался нашими национальными интересами и принципами казахстанского патриотизма.
 

Недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут, использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди наших граждан. А такие провокации, к сожалению, происходят, чему мы являемся свидетелями. Но надо исходить из того, что провокаторы, где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики. Всем нужно помнить, что мир и единство - это ценности, без которых у нас нет никакого будущего. Кроме Казахстана у нас другой Родины нет и не может быть", - заявил президент.

 
Глава государства призвал широко распространять уникальную информацию, отражающую разнообразие нашей культуры, тесно работать с расширяющейся казахскоязычной аудиторией. По его мнению, очень важно рассказывать на государственном языке о вкладе других этносов в развитие Казахстана. СМИ, работающие в этом направлении, получат поддержку.
 
Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение в следующем месяце первого заседания новой диалоговой площадки, которая призвана консолидировать общество для обсуждения актуальных вопросов развития страны.
 

Она станет универсальной моделью общенационального диалога. В состав Курултая войдут депутаты, члены АНК, эксперты и правозащитники, представители всех регионов, а также Гражданского альянса, общественных советов, неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций и производственной сферы. Ассамблея должна эффективно работать совместно с Национальным курултаем. Потому что в конечном счете у них общие цели. В масштабных преобразованиях активное участие должна принимать и молодежь. Вчера впервые прошла молодежная сессия Ассамблеи народа Казахстана. Необходимо внимательно изучить ее рекомендации", - сказал глава государства.

 
Третий приоритет - усиление правозащитной деятельности. В этом направлении Ассамблея приступила к формированию уникального института профессиональных переговорщиков на базе медиации.
 

Нужно создать учебный центр этномедиации, организовать постоянные обучающие курсы, где должны пройти подготовку большинство государственных служащих районного уровня. Поручаю министерствам информации и общественного развития, образования и науки совместно с Академией госуправления, секретариатом АНК и другими уполномоченными органами представить системные предложения по данному вопросу", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства подчеркнул, что Казахстан вступил на путь решительных преобразований во всех сферах жизни. В связи с этим инициированы изменения в Конституцию, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны.
 

Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать Второй Республикой. Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи Основного закона, а это треть всей Конституции. Законопроект о внесении указанных изменений передан в Конституционный совет, который в скором времени вынесет свой вердикт", - отметил президент.

 
Он полагает, что разработанные поправки, имеющие историческое значение, означают новый этап в развитии нашей государственности.
 

Когда мы только приступили к осуществлению этих реформ, предполагалось, что проект изменений и дополнений в Конституцию будет рассмотрен парламентом. Данная процедура закреплена в действующем законодательстве. Предстоящие масштабные и значимые преобразования окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому я предлагаю провести республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Референдум - это важнейший демократический институт, однако в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция. Затем был принят Конституционный закон "О республиканском референдуме", который тем не менее ни разу не был применен на практике. И это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления. Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент вновь указал на то, что Новый Казахстан - это, по сути, Справедливый Казахстан.
 

Новый Казахстан - это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в динамично меняющемся мире. Без вовлеченности всех граждан в общее дело ни государственный аппарат, ни какие-либо политические решения и экономические рычаги не способны привести нас к цели обновления страны. Для построения Нового Казахстана нам требуется полностью переформатировать систему индивидуальных и общественных ценностей. Мы поставим решительный заслон непотизму и патернализму, коррупции и компрадорству. Новый Казахстан должен стать территорией справедливости. Для этого нужно следовать не только букве, но и духу закона. Законы - не догма, они должны совершенствоваться, чтобы решать насущные проблемы граждан. Закон, справедливость и порядок станут реальными факторами, определяющими нашу благополучную жизнь", - отметил глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на формировании культуры диалога и укреплении взаимопонимания и доверия в обществе. По его словам, все это необходимо для светлого будущего страны и благополучия народа.
 

Мы должны принимать и понимать друг друга, невзирая на различия во взглядах и убеждениях. Искать точки соприкосновения и укреплять, возвеличивать то, что нас объединяет. Наш принцип "разные взгляды, но единая нация" незыблем. Недопустимо, чтобы высокие ценности патриотизма подменялись низменными чувствами этнического превосходства, а вместо дружбы и сплочения насаждались взаимная неприязнь и язык вражды", - сказал президент.

 
Глава государства призвал жестко пресекать любые проявления нетерпимости и разделения на "своих" и "чужих". Президент убежден, что народ Казахстана должен сохранить и укрепить свое единство, только общими усилиями мы сможем построить Новый Казахстан.
 

Мы обязательно реализуем все наши планы. Я уверен в этом. Мы вместе построим Вторую Республику, вместе приведем к процветанию Новый Казахстан! Наше государство станет справедливым и развитым, обеспечивающим равные возможности каждому гражданину! В заключение хочу поздравить вас с наступающим Днем единства народа Казахстана и праздником Ораза айт!" - подытожил свою речь Касым-Жомарт Токаев.

 

Главная транспортная прокуратура прокомментировала расследование крушения самолета Bek Air

29.04.2022, 17:00 18801
Главная транспортная прокуратура прокомментировала расследование крушения самолета Bek Air
Фото: kazpravda.kz
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Главная транспортная прокуратура прокомментировала ход расследования крушения самолета Bek Air, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан завершено начатое комиссией в конце 2019 года расследование авиационного происшествия с воздушным судном Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Как известно, по факту авиационной катастрофы органами внутренних дел ведется следствие. Завершение расследования комиссией МИИР - один из этапов предварительного следствия", - сообщили в ведомстве.

 
Отмечается, что по получении отчета МИИР следственно-оперативной группе предстоит работа по изучению и анализу, сопоставлению результатов, изложенных в отчете, с фактами, установленными в ходе досудебного расследования, в том числе с действиями наземной службы аэропорта города Алматы.
 

Дополнительно по делу будут проведены необходимые следственные действия, экспертизы и исследования, направленные на объективность и полноту расследования. Виновность причастных лиц будет определена по результатам предварительного следствия. Ход расследования контролирует надзорный орган", - добавили в Главной транспортной прокуратуре.

 

Проект указа об образовании новых областей внесен на рассмотрение Токаева

29.04.2022, 16:21 19116
Проект указа об образовании новых областей внесен на рассмотрение Токаева
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Проект указа об образовании Абайской, Жетысуской и Улытауской областей внесен на рассмотрение президента Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При подготовке проекта указа состоялся ряд публичных слушаний на уровне районных и областных маслихатов. Также прошло заседание республиканской ономастической комиссии, которой поддержано предложение о присвоении новым областям наименований. В сельских населенных округах были организованы сходы жителей с местными представительными органами. Инициатива президента РК нашла поддержку среди населения, общественности, депутатов районных и областных уровней рассматриваемых регионов", - сообщает пресс-служба главы правительства. 

 
С учетом мнений и предложений определены границы реорганизуемых и вновь образуемых регионов. 
 
Соответствующий проект указа постановлением правительства внесен на рассмотрение президента РК.
 

Казахстан и Япония намерены развивать сотрудничество

29.04.2022, 15:00 20621
Казахстан и Япония намерены развивать сотрудничество
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Японии Ешимасу Хаяши, прибывшего в столицу Казахстана с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-японского расширенного стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по линии международных структур", - сообщает Акорда

 
Приветствуя Ешимасу Хаяши, глава государства отметил, что его визит имеет важное значение для дальнейшего продвижения двусторонних связей.
 

В этом году мы отмечаем 30-летие установления отношений между нашими странами. Это историческая веха. За этот период мы установили конструктивное сотрудничество и расширенное стратегическое партнерство. Это очень хороший результат взаимной работы", - сказал Токаев.

 
Президент акцентировал внимание на значительных возможностях в торговом и инвестиционном взаимодействии и заявил о заинтересованности Казахстана в наращивании многоплановых экономических связей с Японией. Кроме того, он высоко оценил успешное взаимодействие двух стран в рамках ООН, а также возможности в культурно-гуманитарной сфере.
 
Лидер Казахстана также подтвердил свое приглашение премьер-министру Японии Фумио Кишиде совершить визит в Казахстан в удобное время. По мнению президента, текущее состояние и потенциал казахско-японского сотрудничества имеет прочную основу для организации встречи на высшем уровне.
 
В свою очередь Ешимаса Хаяши поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи. Министр заявил о готовности японского правительства к расширению взаимовыгодного партнерства с Казахстаном в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Он отметил, что представленность японских компаний в нашей стране - самая высокая среди стран Центральной Азии.
 
Хаяши приветствовал масштабные реформы, реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева, а также дал высокую оценку усилиям Казахстана по оказанию гуманитарной поддержки афганскому народу.
 
Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Отмечена важность дальнейшего развития диалога в формате "Центральная Азия - Япония".
 

Правила застройки Нур-Султана разработал гормаслихат

29.04.2022, 14:27 22411
Правила застройки Нур-Султана разработал гормаслихат
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования Нур-Султана разработали в маслихате столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Проект правил опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 18 мая 2022 года. 
 
Согласно новым правилам при формировании архитектурного облика и градостроительного планирования Нур-Султана необходимо:
 
  1. проводить общественные обсуждения; 
  2. соблюдать действующие на территории РК нормативно-технические требования и генплан города;
  3. создать комфортную среду в соответствии с социально-экономической стратегией мастер-плана "Нур-Султан - комфортный город"; 
  4. осуществлять проектирование общественных пространств, реконструкций улиц и дворов с учетом мнения горожан;
  5. компактно размещать и взаимно увязывать функциональные зоны с системой общественных центров, объектами социального и повседневного обеспечения, инженерной и транспортной инфраструктурой с учетом требований шаговой доступности;
  6. обеспечивать комплексную безопасность территории и ее защиту от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  7. осуществлять развитие города Нур-Султана по принципу полицентричности, комплексной и компактной застройки;
  8. обеспечивать градостроительными и архитектурными методами нормативную и естественную проветриваемость территории города, инсоляцию и защищенность от средового шума;
  9. проектирование застройки территории города (допустимая этажность, конфигурация и размещение зданий, плотность застройки) проводить согласно разработанной карте ветрового режима для обеспечения комфортности проживания населения и улучшения экологической обстановки в городе.

К зонам особого градостроительного регулирования в документе отнесены охранные зоны памятников истории и культуры. В границах этих зон подлежат сохранению или восстановлению все градостроительные объекты и их характеристики. Не допускается нарушение структуры и стиля исторических зданий, пропорций и высотности. 
 
В правилах также установлена минимальная и максимальная плотность населения на 1 гектар в зависимости от функционального зонирования, существующей градостроительной ситуации. Она не должны превышать 440 человек на 1 гектар при квартальной застройке.
 

Среднюю жилищную обеспеченность, для расчета плотности, нового строительства на территории города применять не менее 18-25 квадратных метров, в зависимости от класса жилой площади на одного человека", - говорится в проекте.

 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь

Напомним, депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана в эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова. 
 

Президент поручил развивать этномедиацию

29.04.2022, 12:35 24806
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - В ходе своего выступления на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент поручил дать развитие этномедиации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства сообщил, что АНК приступила к формированию уникального института профессиональных переговорщиков на базе медиации.
 

Нужно создать учебный центр этномедиации, организовать постоянные обучающие курсы, где должны пройти подготовку большинство государственных служащих районного уровня", - заявил Токаев.

 
Он дал поручение министерствам информации и общественного развития, образования и науки совместно с Академией госуправления, секретариатом ассамблеи и другими уполномоченными органами представить системные предложения по указанному вопросу.
 

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