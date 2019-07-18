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Ректоры национальных университетов в РК будут назначаться постановлениями правительства - Токаев

17.07.2019, 15:12 5023
Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение изменить процедуру назначения ректоров национальных университетов, передает Kazakhstan Today.
 
"Поручил министру образования и науки А. Аймагамбетову подготовить нормативные документы о назначении ректоров нацуниверситетов на конкурсной основе постановлениями правительства. Нынешняя процедура назначения таких ректоров указами президента отменяется", - сообщил глава государства в Твиттере.
 

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