Реорганизация структуры администрации президента: ряд высокопоставленных чиновников освобождены от должностей Дополнено
Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры администрации президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.
В соответствии с данным документом в обновленную структуру администрации президента войдут:
▪️ руководитель администрации президента;
▪️ секретарь Совета безопасности;
▪️ начальник канцелярии президента;
▪️ помощники президента;
▪️ советники президента;
▪️ отделы администрации президента.
Согласно указу учреждаются должности помощников президента:
- по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
- по экономическим вопросам;
- по международным вопросам;
- по правовым вопросам;
- по вопросам науки и инноваций.
Должности заместителей руководителя администрации президента упраздняются. Также сокращены четыре отдела администрации президента.
Дополнено 01.09.2023, 15.37
По информации пресс-службы президента, в связи с изменением структуры управления в администрации президента Республики Казахстан освобождены:
- Сулейменов Тимур Муратович от должности первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан;
- Жиенбаев Ержан Нурланович от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан;
- Балаева Аида Галымовна от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан;
- Казыхан Ержан Хозеулы от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан - специального представителя президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству;
- Баспаев Ернар Женисович от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан;
- Желдибай Руслан Султанулы от должности заместителя руководителя администрации президента - пресс-секретаря президента Республики Казахстан;
- Исекешев Асет Орентаевич от должности помощника президента Республики Казахстан;
- Жайсанбаев Канатбек Бахытович от должности помощника президента Республики Казахстан - заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Республики Казахстан.
Кроме того, распоряжением президента от должностей освобождены:
- Ахметов Альтаир Амангельдиевич от должности заведующего отделом государственного управления администрации президента Республики Казахстан;
- Байтукбаев Ерлан Искакович от должности заведующего секретариатом Совета безопасности Республики Казахстан;
- Дюсембеков Азамат Нурланович от должности заведующего отделом правоохранительной системы Совета безопасности Республики Казахстан;
- Ерназар Ракымжан Серикбайулы от должности заведующего отделом стратегического планирования администрации президента Республики Казахстан.
Также сообщается, что распоряжением главы государства Оспанкулов Габидулла освобожден от должности заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстан.