Решение о грантах в интеллектуальных школах и университете Назарбаева теперь будет принимать Токаев

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Астана. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы одобрили изменения в закон по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования, направленные на совершенствование действующей нормативной правовой базы и приведение отдельных законодательных актов в соответствие с положениями Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях", сообщает - Казахстанские сенаторы одобрили изменения в закон по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования, направленные на совершенствование действующей нормативной правовой базы и приведение отдельных законодательных актов в соответствие с положениями Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях", сообщает пресс-служба верхней палаты.





Реализация вышеуказанных положений требует одновременного внесения изменений и дополнений в 3 кодекса и 13 законов.





В частности, в новом законопроекте "Об образовании" предусмотрены нормы по установлению компетенций соответствующих уполномоченных государственных органов по разработке и утверждению профессиональных стандартов для педагогов дошкольного воспитания и обучения, среднего, дополнительного и технического и профессионального образования, а также для педагогов (профессорско-преподавательского состава) организаций высшего и (или) послевузовского образования.





В закон "О миграции населения" внесена норма о том, что уровень образования (профессиональная подготовка) и опыт (стаж) практической работы иностранной рабочей силы, привлекаемой работодателями, должны отвечать квалификационным требованиям в соответствии с профессиональными стандартами.





В законы "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд" предусмотрены поправки по определению полномочий главы государства по созданию высшего попечительского совета автономных организаций образования.





В частности, согласно изменениям, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев будет принимать решение по образовательному гранту первого президента - елбасы "Өркен" для оплаты обучения одаренных детей в Назарбаев интеллектуальных школах.





Закон одобрен в первом чтении.



