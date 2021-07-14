Россия выплатила компенсацию за казахстанскую долю урана из боеголовок

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Россия выплатила компенсацию за казахстанскую долю урана, извлеченного из боеголовок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Перед уполномоченными органами актуализирован вопрос получения Казахстаном денежной компенсации за казахстанскую долю урана, извлеченного российской стороной из боеголовок в рамках программы ядерного разоружения. Итог - поступление в бюджет 136,1 млрд тенге", - говорится в статье генерал-лейтенанта национальной безопасности, председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова, посвященной Дню органов национальной безопасности РК.

Также Карим Масимов сообщил, что совместно со спецслужбой одной из центральноазиатских республик пресечена деятельность транснациональной преступной группы (из числа граждан стран ЦА) в сфере незаконного оборота ядерных материалов.

В целом только за 2020 год в рамках контрразведывательного сопровождения государственных экономических программ развития, а также контроля за деятельностью иностранных инвесторов, финансово-промышленных групп и транснациональных компаний предотвращено нанесение экономического ущерба на сумму 925,3 млрд тенге, в доход государства обеспечено поступление 147,23 млрд тенге.

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