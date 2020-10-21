Руководитель облздрава ВКО покинул свой пост

Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В первую очередь хочу выразить благодарность жителям области за поддержку и понимание, за критику и благодарность! Отдельная благодарность руководству области и лично акиму Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметову", - написал Ильяс Мухамеджан.
Он отметил, что за три года в области реализовано немало важных и успешных проектов.
Уважаемые жители области, еще раз хотел выразить свою признательность всем вам за поддержку! Это была замечательная школа, и я рад, что я был это время с вами! Желаю всем крепкого здоровья, берегите себя!" - написал уже экс-глава облздрава.
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