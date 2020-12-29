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С 2021 года казахстанцы смогут досрочно использовать часть пенсионных накоплений

28.12.2020 14662
Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов сегодня на брифинге рассказал о том, когда и как казахстанцы смогут досрочно использовать часть пенсионных накоплений, передает Kazakhstan Today.
 

Согласно закону, с 2021 года казахстанцам будет предоставлено право по использованию части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям", - сообщил Акмади Сарбасов.

 
Как уточнили в пресс-службе МТСЗН, правом использования части своих пенсионных накоплений на целевые нужды смогут воспользоваться:
 
  • работающие граждане, в пределах имеющейся суммы пенсионных накоплений, превышающей "порог достаточности" в соответствующем возрасте;
  • лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные выплаты, в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений;
  • состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) - в пределах не более 50% оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. При условии, что совокупный размер их пенсии (включая пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, соответствующем международным стандартам (не менее 40%).
 
Порог достаточности - это минимально необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определенного возраста, которая, с учетом будущих регулярных 10% пенсионных взносов в ЕНПФ от его дохода (не ниже минимальной заработной платы), позволит обеспечить пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии.
 
Порог достаточности устанавливается одинаковым для женщин и мужчин и рассчитывается для каждого возраста. При этом он будет пересчитываться для новых получателей, исходя из складывающихся параметров (доходность, инфляция, размер минимальной выплаты и так далее).
 

Законом также предусматривается, что вышеуказанные категории граждан могут воспользоваться частью пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий или для оплаты лечения для себя, супругов или близких родственников (дедушки/бабушки, родителей, детей, внуков, братьев/сестер). Для целевого использования также можно будет объединять денежные средства указанных членов семьи", - отметил вице-министр.

 
Он также сообщил, что закон не ограничивает количество изъятий, то есть допускается повторное использование части пенсионных накоплений на одну и ту же либо на другую цель при соблюдении всех вышеперечисленных условий.
 

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