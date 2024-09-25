С июля 2025 года в Казахстане начнут работу кассационные суды

К этому времени будут отобраны судьи и сформированы составы судов

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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 июля 2025 года в Казахстане начинают работу кассационные суды, об этом президенту Касым-Жомарту Токаеву доложил председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов, - С 1 июля 2025 года в Казахстане начинают работу кассационные суды, об этом президенту Касым-Жомарту Токаеву доложил председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов, сообщает Акорда.





В ходе встречи с главой государства Дмитрий Малахов обсудил дальнейшее совершенствование деятельности Высшего судебного совета, в том числе направленной на оздоровление и обновление судейского корпуса, развитие Академии правосудия и усиление дисциплинарной ответственности судей.





Малахов рассказал, что в свете укрепления роли самого совета, которому сейчас переданы практически все кадровые вопросы в отношении судей, предстоит цифровизация всех бизнес-процессов и конкурсного отбора.





Президенту также было доложено о том, что с 1 июля 2025 года начинают работу кассационные суды. К этому времени советом будут отобраны судьи и сформированы их составы.





В завершение встречи Токаев дал ряд конкретных поручений.



