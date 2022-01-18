Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК

Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - сообщает Акорда.
Ранее в КНБ проинформировали, что Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ РК и "в настоящее время находится в ежегодном отпуске".
Как сообщалось ранее, Комитет национальной безопасности продолжает досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ К. Масимова. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам превышения должностных полномочий, а также действий, направленных на насильственный захват власти. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны бывшие заместитель председателя КНБ, начальник Службы специального назначения "А" Садыкулов и заместитель председателя КНБ Ергожин.