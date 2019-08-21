Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - Санжар Жаркешов назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Жаркешов Санжар Серикбаевич назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК. В ведомстве Санжар Жаркешов будет курировать вопросы геологии", - сообщила пресс-служба премьер-министра.

Жаркешов родился в 1986 году в Карагандинской области. В 2009 году окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности "Финансы", в 2010 году - университет Техаса г. Остин (США) по специальности "Нефтегазовый инжиниринг".

Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером-исследователем Центра нефтяного и геосистемного инжиниринга в городе Остин, где работал по 2010 год.

В 2010-2016 годы работал в Корпорации ExxonMobile инженером по бурению в штатах Калифорния, Колорадо и Техас (США), старшим инженером по бурению в Ираке, главным инженером по бурению в России (остров Сахалин), старшим проектным инженером в Атырау.

В 2016-2018 годы - руководитель промысловых супервайзеров и ведущий инженер по бурению в компании Merlin ERD в городе Перт, Шотландия.

С марта 2018 года по настоящее время работал управленческим консультантом и глобальным экспертом нефтяной промышленности в McKinsey and Company, Лондон, Великобритания.

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