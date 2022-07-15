Семинар СВМДА по вопросам военно-политического измерения прошел в Казахстане

Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Мероприятие, посвященное 30-летию созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, состоялось на базе Национального университета обороны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В заседании приняли участие исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, военные атташе и представители оборонных ведомств четырнадцати государств, сообщает Минобороны РК.
Приветствуя участников семинара, начальник Национального университета обороны генерал-майор Лут Альчикенов отметил важную роль СВМДА в укреплении мира, безопасности и стабильности в регионе.
Надеюсь, что совместная активная работа сделает нашу организацию действенной и эффективной. Убежден, что в Азии не будет неразрешимых проблем, если мы противопоставим им эффективное взаимодействие и созидательное доверие. Понимание этого вселяет надежду и укрепляет веру в светлое будущее нашего континента и всей планеты", - подчеркнул Альчикенов.
Участники семинара также побывали в учебном центре миротворческой подготовки в Алматы. Там состоялся брифинг по теме миротворческой деятельности Вооруженных сил Казахстана.
Зарубежные гости ознакомились с инфраструктурой учебного центра Министерства обороны, где осуществляется подготовка военнослужащих к участию в миротворческих операциях.