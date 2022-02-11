Сенат одобрил закон, позволяющий получать информацию о счетах казахстанцев в США

НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Депутаты сената одобрили проект закона "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно закону, все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с финансовыми организациями США, обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков США", - сказал первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, представляя проект закона.
Законопроект затрагивает деятельность финансовых организаций, в том числе кредитных, страховых, брокерских и других аналогичных компаний.
Жаксылыков рассказал, что в случае неприсоединения к данному режиму, с международных банковских переводов могут быть удержаны 30% с суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории США.
Присоединившиеся к соглашению финансовые институты будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане", - пояснил он.
Аналогично присоединение Казахстана к соглашению позволит получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США.
То есть взаимодействие между странами по данному вопросу положительно отразится и на бюджете Казахстана", - разъяснил докладчик.
В соответствии с соглашением Казахстаном выбрана модель, предусматривающая централизованный сбор информации как наиболее оптимальная, так как реализация этой модели позволит:
- сохранить контроль над финансовой системой;
- получать аналогичную информацию о гражданах и резидентах Казахстана от США;
- сократить административные издержки финансовых институтов РК;
- снизить риски для финансового сектора, связанные с требованиями соглашения.