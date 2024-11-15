Сенат ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве Казахстана и Катара

В правилах предусмотрена регистрация всех проектов строительства, технических данных о зданиях и сооружениях и т.д. для регулирования архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории города

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Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Маслихат Алматы подготовил решение об утверждении правил застройки города.





Проект правил размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 ноября 2024 года.





В правилах говорится, что жилые здания, расположенные южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Яссауи, западнее Восточной объездной дороги (ВОАД), не могут быть выше 9 этажей для всех видов застройки. Максимальная высота зданий не должна быть более 42 метров до верха парапета от средней планировочной отметки земли.





Параметры многофункциональных зданий выше 9 этажей в этом районе допускаются при условии архитектурно-градостроительное обоснования общественной значимости, устойчивых и экологичных проектных решений, включая энергоэффективные, ресурсосберегающие технологии, а также минимальное воздействие на окружающую среду.





Проектные предложения по размещению данных объектов должны быть рассмотрены на архитектурном конкурсе и на градостроительным совете, а также освещены в СМИ.





Что касается зданий, расположенных южнее Восточной объездной дороги (ВОАД), проспекта Аль-Фараби, улицы Саина, улицы Жандосова (от улицы Саина до границы города), их этажность не может превышать 3 этажа плюс цокольный этаж без учета пожарного выхода на кровлю площадью не более 10 кв. м для всех видов застройки с максимальной высотой не более двенадцати метров до верха парапета (конька кровли) от средней планировочной отметки земли участка под зданиям.





Исключение составляют объекты здравоохранения, образования, культуры и культовые объекты (высотой не более 25 метров).





Также в указанном квадрате не допускается деление земельных участков с целевым использованием для сельскохозяйственного назначения и строительство зданий, в полосе горных прилавков, в том числе на площадках с крутизной склона 15 градусов и более.





При реконструкции зданий в этом квадрате запрещается переоборудовать террасы и технические этажи. Также не допускаются пристройки входных групп с витринами к объектам предпринимательства на землях общего пользования и общей долевой собственности кондоминиумов за пределами красных линий и в зоне отчуждения инженерных сетей.





В правилах также запрещено:





менять природный ландшафт для увеличения площади строительства путем засыпки предгорных оврагов и сезонных каптажей, ручьев;

подрезать или срезать горные прилавки, извлекать чернозем и другие природные материалы для капитального строительства жилых зданий;

размещать капитальные сооружения на землях общего пользования, общественных пространствах, парках, скверах, городских площадях, за исключением объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе паркингов или инженерных коммуникаций (сооружений), фонтанов, арычной системы, малых архитектурных форм и других объектов благоустройства.





Проектирование и строительство объектов в городской среде должно учитывать создание доступной, удобной и безопасной среды для маломобильных групп населения.





В правилах также предусмотрена регистрация всех проектов строительства, технических данных о зданиях и сооружениях, инженерно-геологических и геодезических работах, и других данных, необходимых для регулирования архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории города Алматы, вне зависимости от форм собственности. а основе этих данных будет сформирован информационный ресурс.



