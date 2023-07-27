В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
Сенаторы одобрили закон о возврате незаконно приобретенных активов
Фото: pexels.com
Астана. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстана одобрили закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и сопутствующие к нему поправки, передает корреспондент агентства.
Основной целью закона является определение законодательных параметров для возврата незаконно приобретенных активов, находящихся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, а также устранение условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, проинформировали в сенате.
Задачами закона являются: выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений в сфере вывода активов; развитие международно-правового сотрудничества по возврату активов; формирование государственной политики и эффективное использование возвращенных средств во благо общества; выявление причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов, незаконному выводу активов, и устранение их последствий.
Закон предусматривает следующие основные положения:
- определение субъектов правоотношений, регулируемых законом;
- регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно приобретенных активов;
- обеспечение прозрачности процедур возврата незаконно приобретенных активов;
- создание комиссии по вопросам возврата незаконно приобретенных активов с определением его полномочий;
- стимулирование добровольной передачи государству незаконно приобретенных активов;
- принятие системных мер, направленных на устранение причин и условий, способствовавших незаконному приобретению и выводу активов;
- создание уполномоченного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов с определением его полномочий;
- образование специального государственного фонда и управляющей компании для аккумулирования возвращенных активов и финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.
Кроме того, законом предусмотрен добровольный или принудительный порядок возврата активов.
По данным сената, добровольный возврат осуществляется путем безвозмездной передачи лицами принадлежащего им имущества государству путем заключения соглашений о добровольном возврате (то есть в специальный государственный фонд).
Принудительный возврат незаконно приобретенных активов в рамках гражданского процесса на основании решений судов в случае признания активов в качестве активов необъяснимого происхождения (совокупный размер которых равен или превышает тринадцатимиллионнократный размер месячного расчетного показателя)", - добавили в пресс-службе.
Ранее мажилисмены рассмотрели в двух чтениях и приняли закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов".