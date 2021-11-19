Сенаторы вернули законопроект о республиканском бюджете на 2022-2024 годы в мажилис

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НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Сегодня под председательством спикера сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, где сенаторы рассмотрели законопроекты "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы" и "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трехлетний республиканский бюджет направлен на реализацию общенациональных приоритетов для преодоления последствий коронакризиса и на выполнение задач, поставленных главой государства Касым-Жомартом Токаевым, отметили в сенате.

В последние годы государство значительные средства направляет на преодоление последствий пандемии, поддержку наших граждан и пострадавших предприятий. Ситуация всё ещё сложная, но в целом можно сказать, что Казахстан преодолевает последствия пандемии. Бюджет следующих трёх лет - это уже в большей степени бюджет восстановления и развития. В Послании главы государства определены чёткие задачи по восстановлению экономики в постпандемический период, повышению эффективности промышленности, развитию регионов, решению наиболее острых социальных проблем, волнующих население. Финансирование этих задач нашло отражение в бюджете", - отметил спикер сената.

Одной из важных задач бюджета является неукоснительное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами. В связи с этим наибольший удельный вес в расходах бюджета в трёхлетнем периоде составляют расходы социальной сферы. 50,8% от общего объема расходов будут направлены именно на эту сферу в 2022 году. А к 2024 году этот показатель составит уже 59,8%.

Все социальные обязательства государства будут выполняться в полном объеме. С учётом роста поступлений за 3 года расходы на социальную сферу планируется увеличить почти на треть. В целом на социальную сферу в 2022-2024 годах выделяются 26,7 трлн тенге. Эти средства позволяют решить многие социальные проблемы. Главным образом речь идёт об индексации социальных выплат, повышении зарплат учителей, врачей, других категорий бюджетников и о строительстве многих социальных объектов", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В соответствии с поручениями главы государства в стране были приняты 10 национальных проектов, нацеленных на рост экономики и повышение качества жизни наших граждан. Спикер сената указал на необходимость эффективного использования выделяемых бюджетных средств для реализации этих нацпроектов.

В рассмотренном сегодня трёхлетнем бюджете выделены соответствующие средства для реализации национальных проектов. Очень важно повышать эффективность использования государственных средств", - отметил председатель палаты.

Кроме того, сенат поддержал запланированные правительством меры по обеспечению роста доходов бюджета и сокращению объёма трансфертов из Нацфонда. Маулен Ашимбаев напомнил, что эти вопросы сенаторы поднимали уже не раз.

В целом трёхлетний бюджет - это серьёзный вызов для правительства, которое берёт на себя обязательство за три года обеспечить рост доходов бюджета на 35% за счёт темпов развития экономики и сокращения теневого сектора. При этом планируется поэтапно снижать бюджетный дефицит, сократить объём трансфертов из Национального фонда. Мы полностью поддерживаем деятельность правительства в этом направлении", - заверил Маулен Ашимбаев.

Также в ходе обсуждения законопроектов, сенаторами перед членами правительства были подняты ряд конкретных актуальных вопросов, касающихся роста инфляции, в том числе цен на топливо, увеличения госдолга, обеспечения сельчан чистой питьевой водой, Интернетом, расширения сети фельдшерских пунктов и другие.

По результатам рассмотрения законопроектов в сенате, депутаты предложили внести корректировки в республиканский бюджет. В частности, они предложили увеличить расходы на реконструкцию и развитие автодорог, газоснабжение, строительство и ремонт водопроводных сетей и другие. Финансирование этих расходов предложено провести за счет перераспределения средств, которые были предусмотрены в резерве правительства.

Таким образом, сенаторы, поддержав ключевые нормы законопроекта и предложив перенаправить часть средств на решение конкретных региональных проблем, вернули законопроект "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы" в мажилис.

Вместе с тем закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы" был принят сенаторами без изменений.