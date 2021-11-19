Система Orphus

Сенаторы вернули законопроект о республиканском бюджете на 2022-2024 годы в мажилис

18.11.2021, 13:15 31861
Сенаторы вернули законопроект о республиканском бюджете на 2022-2024 годы в мажилис
Фото: сенат
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Сегодня под председательством спикера сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, где сенаторы рассмотрели законопроекты "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы" и "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Трехлетний республиканский бюджет направлен на реализацию общенациональных приоритетов для преодоления последствий коронакризиса и на выполнение задач, поставленных главой государства Касым-Жомартом Токаевым, отметили в сенате. 
 

В последние годы государство значительные средства направляет на преодоление последствий пандемии, поддержку наших граждан и пострадавших предприятий. Ситуация всё ещё сложная, но в целом можно сказать, что Казахстан преодолевает последствия пандемии. Бюджет следующих трёх лет - это уже в большей степени бюджет восстановления и развития. В Послании главы государства определены чёткие задачи по восстановлению экономики в постпандемический период, повышению эффективности промышленности, развитию регионов, решению наиболее острых социальных проблем, волнующих население. Финансирование этих задач нашло отражение в бюджете", - отметил спикер сената.

 
Одной из важных задач бюджета является неукоснительное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами. В связи с этим наибольший удельный вес в расходах бюджета в трёхлетнем периоде составляют расходы социальной сферы. 50,8% от общего объема расходов будут направлены именно на эту сферу в 2022 году. А к 2024 году этот показатель составит уже 59,8%.
 

Все социальные обязательства государства будут выполняться в полном объеме. С учётом роста поступлений за 3 года расходы на социальную сферу планируется увеличить почти на треть. В целом на социальную сферу в 2022-2024 годах выделяются 26,7 трлн тенге. Эти средства позволяют решить многие социальные проблемы. Главным образом речь идёт об индексации социальных выплат, повышении зарплат учителей, врачей, других категорий бюджетников и о строительстве многих социальных объектов", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

 
В соответствии с поручениями главы государства в стране были приняты 10 национальных проектов, нацеленных на рост экономики и повышение качества жизни наших граждан. Спикер сената указал на необходимость эффективного использования выделяемых бюджетных средств для реализации этих нацпроектов.
 

В рассмотренном сегодня трёхлетнем бюджете выделены соответствующие средства для реализации национальных проектов. Очень важно повышать эффективность использования государственных средств", - отметил председатель палаты.

 
Кроме того, сенат поддержал запланированные правительством меры по обеспечению роста доходов бюджета и сокращению объёма трансфертов из Нацфонда. Маулен Ашимбаев напомнил, что эти вопросы сенаторы поднимали уже не раз.
 

В целом трёхлетний бюджет - это серьёзный вызов для правительства, которое берёт на себя обязательство за три года обеспечить рост доходов бюджета на 35% за счёт темпов развития экономики и сокращения теневого сектора. При этом планируется поэтапно снижать бюджетный дефицит, сократить объём трансфертов из Национального фонда. Мы полностью поддерживаем деятельность правительства в этом направлении", - заверил Маулен Ашимбаев.

 
Также в ходе обсуждения законопроектов, сенаторами перед членами правительства были подняты ряд конкретных актуальных вопросов, касающихся роста инфляции, в том числе цен на топливо, увеличения госдолга, обеспечения сельчан чистой питьевой водой, Интернетом, расширения сети фельдшерских пунктов и другие.
 
По результатам рассмотрения законопроектов в сенате, депутаты предложили внести корректировки в республиканский бюджет. В частности, они предложили увеличить расходы на реконструкцию и развитие автодорог, газоснабжение, строительство и ремонт водопроводных сетей и другие. Финансирование этих расходов предложено провести за счет перераспределения средств, которые были предусмотрены в резерве правительства.
 
Таким образом, сенаторы, поддержав ключевые нормы законопроекта и предложив перенаправить часть средств на решение конкретных региональных проблем, вернули законопроект "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы" в мажилис. 
 
Вместе с тем закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы" был принят сенаторами без изменений.
 

Комментарии

новости по теме

В Генпрокуратуре подвели итоги надзорной деятельности

18.11.2021, 19:50 24922
В Генпрокуратуре подвели итоги надзорной деятельности
Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - 18 ноября под председательством генерального прокурора Гизата Нурдаулетова состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры, где обозначены основные приоритеты ведомства на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая заседание, Гизат Нурдаулетов отметил, что в прошедшем периоде органами прокуратуры особое внимание уделено контролю за криминогенной ситуацией, продвижению реформ в уголовно-правовой сфере, переориентированию надзора на эффективное решение проблем граждан и бизнеса, сообщает пресс-служба ведомства. 
 
Прокурорам всех уровней поручено обеспечить качественное выполнение поручений главы государства по противодействию мошенничеству, финпирамидам, половым преступлениям против детей и наркоторговле.
 
С отчетами о проводимой работе и задачах на предстоящий период выступили заместители генпрокурора. Доложено о реализации обозначенного президентом курса по поэтапной модернизации уголовного процесса на основе передового опыта стран ОЭСР.
 
Отмечено, что первый этап внедрения трехзвенной модели - согласование ключевых процессуальных решений прокурором позволил установить правозащитный барьер на досудебной стадии уголовного процесса.
 
С начала года из 328 тысяч постановлений органов расследования законными признаны только 286 тысяч, остальные не согласованы или направлены на доработку. Как итог, повышается качество следствия, на ранней стадии пресекается необоснованное вовлечение граждан в уголовную орбиту.
 
В социально-экономической сфере результативные проверки и анализы проведены по вопросам реализации антикризисных мер, рациональному использованию земель, обеспечению граждан лекарственными средствами, охране окружающей среды, защите прав детей и другим актуальным направлениям.
 
В результате, по актам надзора прокуроров возвращено 880 тысяч гектаров земель на 4,8 миллиарда тенге, отменено 1027 незаконных проверок бизнеса. Приведены в соответствие и изменены 60 постановлений государственных санитарных врачей, содержавшие необоснованные ограничения.
 
По итогам коллегии глава надзорного ведомства обозначил приоритетные задачи по защите конституционных прав граждан, противодействию преступности, повышению уровня доверия населения и обеспечению верховенства права.
 

Глава государства подписал закон о контроле денежных операций политиков

18.11.2021, 19:08 30241
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно принятому закону, за финансовыми операциями публичных должностных лиц теперь будет осуществлен законодательный контроль. Ранее они не входили в число субъектов финансового мониторинга. Список национальных публичных должностных лиц будет вести профильное агентство. 
 
Кроме того, принятый закон, относит к числу субъектов финансового мониторинга лица, которые занимаются майнингом. Они теперь должны будут уведомлять уполномоченный орган в сфере информатизации о начале своей деятельности. 
 

Президент поручил активизировать работу по созданию Международного агентства по биобезопасности

18.11.2021, 18:52 33535
Президент поручил активизировать работу по созданию Международного агентства по биобезопасности
Фото: DalmaNews
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседании коллегии Министерства иностранных дел РК поручил активизировать работу по созданию Международного агентства по биологической безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Необходимо активизировать работу по созданию Международного агентства по биологической безопасности. Созидательный характер нашей внешней политики подтвержден вкладом в преодоление острого гуманитарного кризиса в Афганистане", - заявил Касым-Жомарт Токаев. 

 
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РК поручил провести широкую ревизию методов внешнеполитической работы и выработать соответствующие системные меры, а также заявил, что Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов