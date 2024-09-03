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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Необходимо реализовать комплексные меры для укрепления здоровья нации и перезагрузить систему социальной поддержки граждан, заявил в своем послании глава государства Касым-Жомарт Токаев.





В этом году в систему здравоохранения направлено почти 3,3 трлн тенге бюджетных средств. Однако отдача от таких вливаний все еще под вопросом. Перекосы между обязательствами всех участников системы медстрахования породили волну фальсификаций. Нередко пациентам предлагается получить гарантированные государством услуги на платной основе или ожидать их оказания в течение нескольких месяцев. Такая практика неприемлема", - заявил Токаев.









Он поручил сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета.





Все, что сверх него, должно оплачиваться через систему страхования. Такие серьезные изменения не могут быть успешно реализованы без цифровизации. Вместо нескольких десятков ныне действующих разрозненных программ и баз данных необходимо создать единую государственную медицинскую информационную систему", - считает глава государства.





По его мнению, такая система должна обеспечить сквозной контроль и объективность данных для всех организаций здравоохранения, получающих госзаказ, независимо от их формы собственности.





Президент поручил правительству безотлагательно заняться решением этой актуальной задачи и отчитываться о ходе работы ему и депутатскому корпусу.





Дополнено 02.09.2024, 14.44





Токаев также призвал усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации.





Следует активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу "электронного правительства". Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии. Это приоритетная задача правительства. Прошу депутатов парламента подключиться к данной работе", - заявил президент.





В следующем году в Астане нужно запустить Национальный центр искусственного интеллекта, который будет открыт для школьников, студентов, исследователей, предпринимателей.





Необходимо продолжить работу по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга, дальнейшему развитию криптобирж. У нас имеются предприниматели, которые потребляют большое количество электроэнергии в ущерб экономике, но налоги в должном объеме не платят. Вот с ними нужно разбираться", - сказал глава государства.





Также в 2025 году предстоит завершить и проект прокладки волоконно-оптической линии связи через Каспийское море.





Это крайне важно для нашей страны с точки зрения создания цифровой инфраструктуры, сопряженной с международными коридорами и трансграничными потоками данных. В целом, нужно продолжить активное развитие телекоммуникационных сетей, дата-центров, внедрять мировые стандарты кибербезопасности, повышать компетенции наших специалистов", - подчеркнул президент.