20.09.2024, 12:30 62356
Шесть человек погибли с начала года из-за взрывов газа в Казахстане
Фото: МЧС РК
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Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Участившиеся случаи взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси вызывают серьезную обеспокоенность, заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
С начала текущего года командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК зарегистрировал 17 случаев вспышек газовоздушной смеси, при которых погибли 6 человек. Еще 36 граждан с различными травмами были госпитализированы в больницу. С места пожаров сотрудники территориальных подразделений МЧС вынесли 961 газовый баллон, из них более 194 вместимостью 50 литров", - сообщили в ведомстве.
Там рассказали, что в минувшем году было зарегистрировано 128 случаев взрывов баллонов и вспышек газовоздушной смеси, при которых погиб 21 человек, травмировано 167 человек.
Основными причинами взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси является нарушение требований безопасной эксплуатации и правил хранения бытового газового баллона и газового оборудования, их неисправность", - подчеркнули в МЧС.
Там напомнили основные правила эксплуатации газовых баллонов:
- осуществляйте заправку баллонов только в специализированных пунктах. Запрещается заправка бытовых газовых баллонов на автозаправочных станциях;
- не используйте газовые баллоны в жилых многоквартирных домах более двух этажей;
- не допускайте нагрев корпуса баллона;
- при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
- не допускайте самостоятельного использования газовых приборов детьми;
- для проверки утечки газа используйте мыльный раствор;
- не заносите газовый баллон из холода в тепло и не ставьте рядом с источником тепла.
В ведомстве также напомнили, что необходимо своевременно проводить ревизию и ремонт газового оборудования и не эксплуатировать его в случае неисправности.
Напомним, на днях пожилой мужчина погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Алматинской области. Квартира, где произошла утечка газа, была полностью разрушена.
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21.09.2024, 15:08 10616
Государству возвращено 7 млрд тенге по делу Мырзахметова
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В доход государства возвратили 7 миллиардов тенге, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции Республики Казахстан.
В настоящее время по досудебному расследованию в отношении бывшего председателя Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметова А.И. в доход государства обращены незаконно полученные денежные средства в сумме 7 миллиардов тенге", - говорится в сообщении.
С начала года Антикоррупционной службой в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 миллиардов тенге. Всего за последние 2,5 года, в том числе со стороны олигополий, народу Казахстана возвращено 1,09 триллиона тенге.
Напомним, экс-глава "Атамекена" Аблай Мырзахметов получил пять лет лишения свободы. Его обвинили в получении взятки в размере 30 миллионов долларов от родного брата Кайрата Боранбаева. По версии обвинения, взятку Талгат Боранбаев передал Мырзахметову за содействие в прекращении уголовного дела в отношении Кайрата Боранбаева.
Подсудимый признал вину, просил назначить справедливое наказание. Защитники просили суд прекратить производство по делу.
Приговором суда Мырзахметов признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и субъектах квазигосударственного сектора на срок 10 лет, с конфискацией в доход государства денег, добытых преступным путем, в сумме 5,8 млрд тенге.
Суд постановил внести представление президенту РК о лишении Аблая Мырзахметова государственных наград: ордена "Құрмет" и ордена "Барыс" III степени.
21.09.2024, 11:05 17911
Токаев поздравил премьер-министра Армении с Днем независимости
Фото: Акорда
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем независимости, сообщает Акорда.
В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил, что под руководством премьер-министра Никола Пашиняна Армения добилась больших успехов в государственном строительстве, обеспечении благосостояния граждан и укреплении своего международного авторитета", - говорится в сообщении.
Токаев подтвердил свою приверженность всемерному укреплению казахско-армянских отношений и пожелал армянскому лидеру успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Армении - благополучия и прогресса.
20.09.2024, 17:30 46411
Депозитная система и плата за обслуживание: о чем говорил глава Минторговли с бизнесом
Теперь рестораны могут брать плату за обслуживание, только если это указано в меню
Фото: МТИ
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Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев в ходе встречи с бизнес-сообществом обсудил законность практики взимания 10% платы за обслуживание посетителей в ресторанах и кафе, а также вопросы депозитной системы, сообщает Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.
Министр напомнил, что согласно Гражданскому кодексу Казахстана предоставление меню в сфере общепита является публичной офертой, и, соответственно, информация о необходимости платы за обслуживание должна быть указана в меню.
Если такой информации нет, то взимание платы будет считаться незаконным. Чтобы предотвратить неправомерное взимание платы за обслуживание посетителей, были внесены изменения в правила внутренней торговли. Теперь рестораны могут брать плату за обслуживание, только если это указано в меню", - пояснили в ведомстве.
Также были озвучены правила, запрещающие депозитную систему, то есть плату за вход в заведение.
Вход для посетителей остается бесплатным, однако плату можно брать за дополнительные услуги, например за VIP-кабинку, караоке-кабинки", - уточнили в пресс-службе.
По итогам обсуждения министр торговли отметил важность совместной работы с представителями бизнеса и общественных организаций над улучшением правил в сфере общественного питания.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что депозиты и чаевые в кафе и ресторанах могут запретить в РК.
20.09.2024, 15:53 53416
Антикор Казахстана и Генпрокуратура России заключили программу сотрудничества по противодействию коррупции
Программа предусматривает проведение экспертных мероприятий по темам, представляющим взаимный интерес
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Душанбе. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Душанбе заключена межведомственная программа сотрудничества между Генпрокуратурой России и Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
Глава российского надзорного ведомства Игорь Краснов рассказал, что ранее достигнутые договоренности активно реализуются, прорабатывается вопрос об организации обучающих курсов для специалистов из Антикоррупционной службы Казахстана.
Полагаю, что назрела необходимость в практической реализации подписанного нами в феврале меморандума о взаимодействии. Этому в полной мере будет способствовать заключение межведомственной программы сотрудничества, которая предусматривает проведение экспертных мероприятий по темам, представляющим взаимный интерес", - сказал Краснов.
Генпрокурор России отметил, что российским и казахстанским экспертам будет полезно обменяться опытом проведения антикоррупционных экспертиз, проверок достоверности декларирования доходов и расходов, противодействия совершению коррупционных преступлений с использованием современных цифровых технологий.
20.09.2024, 13:20 59386
Стране нужен альтернативный источник постоянной энергии - Бектенов
Фото: primeminister.kz
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Атырау. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Для долгосрочной энергетической стабильности Казахстану нужен альтернативный источник постоянной энергии, заявил в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область глава правительства Олжас Бектенов.
Бектенов посетил ветряные электростанции в селе Бадамша, в которые вложено 69 млрд тенге частных инвестиций.
На данный момент турбины "Бадамша-2" являются самыми большими в Казахстане. Ежегодная выработка электроэнергии в рамках проекта составляет около 195 ГВт/ч, что эквивалентно энергопотреблению около 37 тыс. домохозяйств и позволяет сократить выбросы CO2 на 172 тыс. тонн в год", - доложили премьер-министру.
Также Бектенову рассказали о строительстве гибридной электростанции в Жанаозене.
Премьер-министр подчеркнул необходимость дальнейшего развития энергетической инфраструктуры с прицелом на декарбонизацию и нулевые выбросы.
Сейчас в Актюбинской области потребляемая мощность в среднем составляет 947 МВт, из них генерация местными источниками - 496 МВт (52%). Дефицит электроэнергии составляет 451 МВт (48%). Исходя из динамики увеличения нагрузки, а также прогноза KEGOC планируется, что к 2028 году объем потребления электроэнергии в Актюбинской области составит 1 270 МВт.
Ветровые и солнечные электростанции являются важной частью общей работы по увеличению доли "зеленой" энергии в Казахстане, на сегодня они обеспечивают 6% от общего объема электроэнергии в стране. В то же время около 70% энергетического сектора страны зависит от угольных электростанций. К сожалению, высокий уровень износа ТЭЦ в стране и растущий объем потребностей приводит к энергозависимости. Мы это видим на примере Актюбинской области, которая закупает электроэнергию в северных регионах Казахстана и России. Для долгосрочной энергетической стабильности нашей стране нужен альтернативный источник постоянной энергии", - подчеркнул Бектенов.
Напомним, 6 октября в Казахстане состоится республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции.
20.09.2024, 11:21 64336
Абилкасымов назначен заместителем председателя АРРФР
Фото: gov.kz
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Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Тимур Абилкасымов назначен заместителем председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Акорда.
Тимур Абилкасымов родился в 1989 году в Алматы. Окончил KIMEP, London Metropolitan University и Johns Hopkins University.
Работал начальником отдела рыночных рисков и рисков ликвидности, специалистом отдела финансового анализа АО "KazInvestBank", руководителем службы управления рисками и внутреннего контроля ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдерi" и заместителем директора департамента управления рисками и внутреннего контроля АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу Высшего судебного совета Республики Казахстан.
20.09.2024, 09:42 66721
В Туркестанской области прошли учения с участием военных из шести стран
Фото: МО РК
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Туркестан. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Активная фаза многонационального учения "Безграничное братство - III" прошла в Туркестанской области. В ходе учения силы специальных операций шести стран уничтожили условное бандформирование. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
За учениями наблюдали министр обороны Руслан Жаксылыков, представители командования вооруженных сил Азербайджана, Катара, Пакистана, Турции, Узбекистана и силовых структур Казахстана. На учение в качестве наблюдателей были также приглашены представители вооруженных сил Иордании и Кыргызстана.
С учетом роста террористических угроз мы объединяем усилия в области военной безопасности. На учении были отработаны алгоритмы действий органов управления и подчиненных подразделений в кризисных ситуациях. Проведение совместной операции показало готовность воинских контингентов действовать слаженно и эффективно", - подчеркнул глава Минобороны.
Вниманию зарубежных коллег на учебном полигоне "Орда" была представлена выставка вооружения и военной техники, а также образцы формы одежды. После ознакомления с текущей оперативно-тактической обстановкой состоялся розыгрыш практических действий.
Перед сводными группами воинских контингентов шести стран была поставлена задача по блокировке и уничтожению незаконного вооруженного формирования, прорвавшегося через границу и укрывшегося в населенном пункте. Попытка боевиков нанести поражение объединенной группировке войск с помощью беспилотников была сорвана средствами радиоэлектронной борьбы.
Состоялась высадка тактического воздушного десанта сводной группировки для захвата господствующей высоты. Наступление сводных подразделений специального назначения было поддержано атакой дронов-камикадзе, налетами армейской авиации, огнем мобильных групп, передвигавшихся на квадроциклах. После штурма административного здания отходящие силы противника были "уничтожены" в туннеле с помощью беспилотников", - сообщили в Минобороны РК.
Сводные подразделения специального назначения показали высокий уровень боевого слаживания, продемонстрировав единство подходов и готовность эффективно противостоять любым вызовам и угрозам, отметили в ведомстве.
По результатам учения состоялось награждение отличившихся воинов. Всего в военных маневрах приняли участие более четырехсот военнослужащих.
19.09.2024, 18:59 89981
Премьер Казахстана и вице-премьер Грузии обсудили вопросы сотрудничества
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с первым вице-премьером - министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили, прибывшим в Астану для участия в 12-м заседании Казахстанско-Грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба правительства РК.
Рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах транспорта и логистики, АПК, энергетики, туризма, авиационной отрасли, а также укрепления культурно-гуманитарных связей.
Грузия является важным и надежным партнером на Южном Кавказе. В первом квартале 2024 года грузинские инвесторы вложили в экономику Казахстана 88,5 млн долларов, всего за 10 лет объем инвестиций превысил 500 млн долларов.
Стороны акцентировали внимание на перспективах в транзитно-транспортной сфере. Через территории двух стран проходят крупные трансконтинентальные транспортные коридоры - кратчайшие пути из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию.
Казахстан и Грузия активно сотрудничают в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Перевалка грузов по этому маршруту в 2023 году выросла на 65%, за 8 месяцев текущего года на 69% и достигла 2,9 млн тонн. Глава государства уделяет большое внимание развитию Среднего коридора, и мы нацелены довести объемы перевозок по этому маршруту до 10 млн тонн грузов. Для этого правительство принимает последовательные меры по улучшению условий транзита", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Руководитель правительства РК отметил важность продолжения совместной работы по установлению конкурентоспособных тарифных условий, снижению сроков доставки и наращиванию объемов перевозок по маршруту TMTM, в том числе по линии Баку - Тбилиси - Карс. Наряду с этим обозначена необходимость активной цифровизации транспортного коридора, что повысит его привлекательность для международных перевозчиков.
В свою очередь Леван Давиташвили выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном и отметил в этом особую роль межправительственной комиссии, которая призвана дать новый импульс развитию двусторонних отношений.
Участники встречи подтвердили намерение продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития торгово-экономического партнерства.
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