Шукеев назвал производителей сельхозтехники мошенниками

Шымкент. 25 июля. Kazakhstan Today - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в ходе ознакомления с ходом работ в некоторых сельскохозяйственных предприятиях Байдибекского района области назвал казахстанских производителей сельскохозяйственной техники мошенниками, передает Kazakhstan Today.

"Я всегда говорил, что нет у нас производства сельхозтехники: привезли трактор или комбайн по частям, собрали здесь и еще льготы хотят от государства - это мошенники, хотят заработать на фермере. Сейчас все современные фермеры знают преимущества качественной техники, их не обманешь. Нам важно чтобы фермер не испытывал проблем и спокойно работал, только так сельское хозяйство будет развиваться", - сказал У. Шукеев.

В ходе поездки аким посетил ТОО "Салюрбей Груп" в Мынбулакском сельском округе, которое выращивает хлопок на 250 га экспериментальных полей. Всего в Туркестанской области в 2019 году под выращивание хлопка задействовано 7 900 га земли.

Как сообщили в областном акимате, Туркестанская область одна из лидирующих областей по производству и экспорту мяса.

Аким области посетил откормочную площадка КХ "У. Азимбаева" на 1000 голов в сельском округе "Акбастау". Совместно с кооперативом "Козыке" откормочная площадка покрывает собственные потребности по кормам. В этом году урожай озимой пшеницы составил 25 центнера с гектара.

Это очень хороший показатель для региона, 25 центнеров с гектара не все получают в области. Сельское хозяйство развивается и нам важно его правильно поддерживать. Раз мы сельскохозяйственная страна, то мы должны в первую очередь поддерживать фермеров, думать об их благополучии. Все виды государственной поддержки, которые у нас имеются, вы получите", - сказал аким области на встрече с фермерами.

Еще одним объектом для посещения стали сады ТОО "TauAlmaBak" в Боралдайском сельском округе. Штат предприятия 10 человек, начали в прошлом году с территории 20 гектаров, сегодня у компании уже 45 гектаров современных садов со всем необходимым оборудованием - капельным орошением, защитной стекой и качественным посадочным материалом. Выращивает предприятие яблоки сортов "Голден Делишес", "Гренни Смит", "Чемпион" и другие. Вся продукция реализуется на рынках города Шымкент.

Всё, что необходимо для развития, все меры поддержки от государства, любые вопросы - поможем, решим. Главное - работайте, мы со стороны области окажем любую поддержку", - обратился к фермерам аким, поручая начальнику управления сельского хозяйства Нурбеку Бадракову лично проконтролировать оказание помощи аграриям.

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