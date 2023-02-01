Сколько иностранных авто легализовали в Казахстане
Продолжается легализация иностранных автомобилей. На сегодня одобрено 30 415 заявок. 6868 авто успешно легализовано", - сообщили в МВД РК.
- автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;
- не должен состоять на криминальном учете;
- должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;
- автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.
- через портал электронного правительства е-gov.kz;
- через приложения банков второго уровня;
- в Сonnection point центров обслуживания населения.
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;
- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
- за первичную регистрацию - 200 000 тенге;
- государственная пошлина за техпаспорт - 4313 тенге;
- за государственный номер - 9660 тенге.
- иметь постоянную регистрацию по месту жительства;
- наличие гражданства Республики Казахстан;
- наличие регистрации в базе мобильных граждан (БМГ);
- заполнить все необходимые сведения о предыдущем владельце авто и транспортном средстве;
- направить запрос на проверку;
- забронировать электронную очередь в спецЦОН для прохождения осмотра транспортного средства.
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Мусин: Мы обязаны предоставить людям качественный интернет
Сегодня интернет - это социальный товар, можно сказать, это одна из первичных потребностей человека. Мы обязаны предоставить людям качественный интернет", - сказал Багдат Мусин.
Общественность не будет жаловаться на пустом месте. Выезжая на проспект Туран, ощущение, что мы оказались в "черной дыре". ЖК "Манхэттен", Sat City и район КазГЮУ уже не укладывается в понимание качественного предоставления услуг. Хотя вы должны понимать, что там нет большого количества многоэтажек. Это недопустимо, и мы должны совместно искоренить этот вопрос", - подчеркнул Мусин.
Мы как регуляторы можем бесконечно выписывать штрафы, но я считаю, что наряду с этим нужно направить работу и в созидательное русло. Надо садиться за стол переговоров и по каждой теме и направлению решать проблемы", - заключил Мусин.
Токаев выразил соболезнования главе Пакистана в связи с терактом в Пешаваре
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру Шахбазу Шарифу.
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в мечети города Пешавара, сообщает Акорда.
"Разделяю чувства всех пакистанцев и решительно осуждаю этот чудовищный акт насилия, который несовместим с какой-либо религией, противоречит человеческим убеждениям и здравому смыслу. Терроризм во всех его формах и проявлениях неприемлем и не может быть оправдан. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В это скорбное время мы солидарны с народом Пакистана", - говорится в соболезновании.
Напомним, в результате взрыва в мечети в городе Пешаваре на северо-востоке Пакистана погибли 17 человек и более 90 пострадали.
При поддержке AMANAT природным газом обеспечено 140 населенных пунктов
К этим выборам AMANAT подходит максимально подготовленной. У нас большой опыт. Достаточно организационных и кадровых ресурсов. У партии есть свой электорат. Теперь необходимо все это грамотно использовать, мобилизовав общество вокруг созидательной повестки по развитию страны. Партия должна и дальше быть главной движущей силой проводимых государственных реформ", - отметил председатель партии.
За два года треть задач, поставленных на 5 лет, выполнены в полном объеме. Природным газом обеспечено 140 населенных пунктов, отремонтировано 8,4 тысячи километров местных дорог, реализовано больше 200 проектов в сфере питьевого водоснабжения. Создано 84 тысячи мест в дошкольных организациях, полностью автоматизирована очередь в них. В целом из всех инициированных в мажилисе законопроектов 99% - это инициативы фракции партии AMANAT", - рассказала Смышляева.
В рамках предвыборной программы президента запущен проект "Ауыл аманаты". Совместно с местными исполнительными органами определены 300 пилотных сельских округов во всех регионах. На текущий год в республиканском бюджете на эти цели выделено 52,4 млрд тенге", - рассказал Жумагазиев.
При содействии комиссии в собственность государства возвращено 3,2 млн га земель сельскохозяйственного назначения. По инициативе комиссии Министерством сельского хозяйства совместно с другими госорганами разработана интерактивная карта возвращенных земель. Также в ходе работы комиссия защитила права около 3000 пайщиков по всей стране", - отметил он.
В первую очередь мы консультировали население в сельской местности, поскольку при решении вопросов правового характера у горожан больше возможностей. Всего было принято более 100 человек в различных районах Атырауской области. Граждан волнуют вопросы неуплаты алиментов, приватизации жилья, трудовых споров", - рассказал Куспан.
Казахстан ужесточит правила работы в стране для иностранных автоперевозчиков
Владельцы этих компаний, пытаясь обойти санкции, регистрировали свои грузовики в Казахстане и по квоте нашей страны продолжали возить товары в Европу и обратно", - рассказала Садыкова.
В Казахстане такой системы не было, поэтому российские и белорусские компании начали активно перерегистрироваться как казахстанские. Около 5 тысяч грузовиков успели зайти", - рассказала глава союза.
По словам Садыковой, эти жалобы были услышаны: новые правила покончат с практикой перерегистрации российских грузовиков в Казахстане и позволят защитить казахстанских перевозчиков от конкуренции. Впрочем, признает она, неясно, что делать с теми российскими и белорусскими компаниями, которые успели "сменить гражданство", - сообщает сайт moscowtimes.ru.
Токаев дал ряд поручений по развитию Астаны
Необходимо последовательно развивать инфраструктуру Астаны. При сохранении текущих темпов урбанизации население столицы может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году. Город быстро растет, из-за чего многие требования генерального плана сегодня систематически нарушаются", - отметил президент.
- Развивать инженерную инфраструктуру
В данном направлении есть определенные проблемы. В частности, акимат уже более 10 лет не может ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3. Срок сдачи проекта неоднократно переносился, что привело к его удорожанию на 53 миллиарда тенге. Этот вопрос поднимался в 2019 году, но готовность объекта по-прежнему составляет только 83%", - подчеркнул глава государства.
- Обеспечить стабильное электроснабжение
Акимату нужно ускорить строительство подстанций общей мощностью 700 мегаватт. Со скрипом идет и газификация города, на которую из бюджета выделены большие средства", - отметил Токаев.
- Завершить газификацию столицы
В 2019 году был завершен первый этап магистрального газопровода "Сарыарка". Задача акимата - довести газ до жилых массивов, где проживает более 300 тысяч человек. Сейчас организованное газоснабжение имеют только 8 тысяч абонентов. Из-за низких темпов газификации ухудшается экология - в морозные дни дым печного отопления формирует над городом густой смог. Ранее я неоднократно давал поручение завершить газификацию столицы. Но сроки его исполнения постоянно переносятся", - заявил президент.
Поручаю агентству по защите и развитию конкуренции совместно с правительством внести конкретные предложения по обеспечению прозрачного и понятного ценообразования на подключение газа для населения", - добавил глава государства.
- Увеличить объемы водоснабжения
Актуальной остается проблема с резервными источниками водоснабжения. В маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.
- Системное планирование развития города
Много вопросов накопилось в сфере жилищного строительства. Из-за нехватки инженерной инфраструктуры акимат предлагает постепенно снижать темпы возведения жилья. При этом в столице высокая рождаемость и большой миграционный приток. Нельзя забывать, что при снижении темпов строительства без работы могут остаться около 30 тысяч человек. Чтобы не возникало такого рода проблем, нужно системное планирование города. В этом деле, к сожалению, ощущаются серьезные пробелы", - заявил глава государства.
Сейчас в Астане без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов. Строительные компании просто оплачивают незначительный штраф и продолжают привлекать средства граждан. Правительству следует ужесточить меры госрегулирования. Нельзя допускать, чтобы застройщики привлекали средства дольщиков в обход законодательства. К этой работе должно подключиться Агентство по финансовому мониторингу", - отметил президент.
- Сделать качественные дороги
Например, ряд улиц в городе ремонтируется каждый год. Но с наступлением весны состояние этих дорог не выдерживает никакой критики. Некоторые же дороги и вовсе остались бесхозными. Это связано с неправильным либо некачественным проведением работ при строительстве и ремонте дорог. Правительство и акимат должны отдельно рассмотреть эту проблему. Если необходимо, надо заменить подрядчиков", - поручил президент.
- Развивать общественный транспорт
Однако люди так и продолжают ожидают автобусы по полчаса и более, а иногда автобусы так переполнены, что пассажиры попросту не помещаются в них. Сегодня городу не хватает более 400 автобусов, а в течение 5 лет их дефицит может вырасти в 2 раза. Свыше 400 остановок не оборудованы заездными карманами для автобусов. 300 остановок не обустроены закрытыми павильонами ожидания, что становится особенно актуальным в зимний период", - заявил Токаев.
Если мы остановим строительство LRT, то убытки будут еще больше. Другой альтернативы нет. В целом акимату совместно с правительством необходимо разработать комплексную программу развития транспортной системы Астаны", - заявил глава государства.
- Заняться благоустройством столицы
- Повышать социальное благополучие горожан
- Повышать экономический потенциал Астаны и Астанинской агломерации
- Реализовать потенциал Астаны как центра притяжения инвестиций
Здесь базируется более 70 посольств и 16 международных организаций. Это открывает большие возможности для привлечения инвестиций, которые почему-то не используются. Потенциальные инвесторы выступают в роли просителей, у них опускаются руки, и они уходят. В результате Астана недополучает значительные объемы инвестиций - на город приходится менее 4% иностранных вложений в нашу страну", - подчеркнул президент.
- Развивать детскую медицину
В поликлиниках очереди, в родильных домах нехватка мест, и они перегружены на 68%. Более того, некоторые больницы не соответствуют элементарным базовым санитарным нормам. Приемные покои в детских больницах не оборудованы. Детский травматологический пункт в столице единственный, где всегда очень много пациентов. При этом многопрофильная детская больница № 3 работает только как инфекционная. Там до сих пор нет хирургической, офтальмологической и травматологической помощи. Для столицы это неприемлемо", - заявил Токаев.
- Решить вопрос дефицита школ и детских садов
В некоторых классах более 30 учеников. Это все влияет на качество обучения. Кроме того, ощущается нехватка мест в специальных школах для детей с особыми потребностями", - отметил президент.
В этом документе должны быть определены основные направления комплексного развития города. Поручаю акимату Астаны провести общественные слушания и разработать новый генеральный план столицы. Далее правительство должно его принять до конца этого года. Администрации президента необходимо обеспечить контроль за его своевременным и качественным выполнением. Жду от вас конкретных результатов", - резюмировал Токаев.
Из комиссии по правам человека исключили Абаева, Меркеля и Мусина
- бывший министр культуры и спорта Даурен Абаев;
- уполномоченный по правам человека, председатель Конституционного суда Эльвира Азимова;
- бывший член Конституционного совета Иоган Меркель;
- экс-министр юстиции, ныне судья Конституционного суда Канат Мусин;
- бывший проректор по учебной работе ЕНУ имени Гумилева, судья Конституционного суда Еркин Онгарбаев.
- главный редактор международного научного журнала "Наука и жизнь Казахстана" (по согласованию) Есберген Алауханов;
- министр просвещения РК Гани Бейсембаев;
- министр юстиции РК Азамат Ескараев;
- уполномоченный по правам человека в РК (по согласованию) Артур Ластаев;
- министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек;
- министра культуры и спорта РК Асхат Оралов;
- директор общественного объединения "Правовой центр женских инициатив "Сана Сезім" (по согласованию) Шахноза Хасанова.
Министр информации прокомментировал атаки на казахстанских журналистов
С начала сентября я сделал шесть заявлений, начиная со случая в Актобе. Мы готовы в любое время защищать права журналистов, готовы оказывать любую поддержку им. Об этом говорилось на наших платформах, также на своей личной странице докладывал об этом. Я встречался с этими журналистами, разговаривал. Мы уведомили и других журналистов о готовности помочь", - цитирует министра Tengrinews.kz.
По этим фактам были задержаны некоторые граждане. Поэтому мы держим на личном контроле эти факты. В любом случае мы на стороне журналистов. Мы готовы оказать им поддержку", - сказал министр.
Основной смысл закона "О масс-медиа" - защита прав журналистов, повышение правового статуса журналистов. Касательно статьи, которую вы назвали, - она пока лишь предложена", - сказал Дархан Кыдырали, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.
В связи с этим предложено изменение. В настоящее время, если у вас есть предложения, они будут учтены", - цитирует Дархана Кыдырали Inform.kz.
В новом законе предлагается ряд новелл по укреплению гарантий свободы слова через частичную декриминализацию статьи 158 Уголовного Кодекса Республики Казахстан "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста", закрепление сроков исковой давности, предъявляемых к средствам массовой информации на опровержение сведений, не соответствующих действительности, а также принятие новых механизмов, которые обеспечат защиту журналистов", - говорится в концепции проекта закона "О масс-медиа".
Нуркен Шарбиев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК Дополнено
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31.01.2023, 12:44Нуркен Шарбиев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК 31.01.2023, 13:5931816Министр информации прокомментировал атаки на казахстанских журналистов 31.01.2023, 09:2929136Задержан житель Актобе, занимающийся сбытом наркотиков в особо крупных размерах 31.01.2023, 15:3728486Из комиссии по правам человека исключили Абаева, Меркеля и Мусина 31.01.2023, 16:0327416Токаев дал ряд поручений по развитию Астаны 27.01.2023, 18:22206871"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан 27.01.2023, 16:55189171Тариф на газ для бытовых потребителей повышают в Алматы 26.01.2023, 16:03185716Житель Шымкента похитил несовершеннолетнюю девушку с целью женитьбы 27.01.2023, 16:50159371В Шымкенте сотрудник суда похитил у женщины 2,6 млн тенге 27.01.2023, 09:24153536В Казахстане вступили в силу изменения в правила въезда и пребывания иностранцев 16.01.2023, 11:55226596Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53222146В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 16.01.2023, 18:26212871Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 18.01.2023, 14:59207221Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу 27.01.2023, 18:22206871"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан
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