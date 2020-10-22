Сколько земельных участков изъято для госнужд в Алматы

Алматы. 21 октября. Kazakhstan Today -Руководитель управления земельных отношений Алматы Ардак Самамбетов рассказал об изъятии земельных участков в городе для государственных нужд, передает Kazakhstan Today.

По словам Самамбетова, за 9 месяцев 2020 года изъято для государственных нужд 54 земельных участка.

Так, полностью завершен выкуп земель под реализацию проектов:

- по строительству школы в микрорайоне Дархан;

- реконструкции уличной сети с системой скоростного автобусного транспорта;

- для реконструкции и модернизации инфраструктуры Центрального стадиона;

- для строительства развязки на пересечении проспекта Рыскулова и Кульджинского тракта.

Кроме того, продолжен выкуп земельных участков под реализацию проектов с незавершенными объектами.

Глава управления также рассказал, что за 9 месяцев было проведено 27 заседаний земельной комиссии, на которых рассмотрено 3680 заявлений граждан, представителей бизнеса и государственных органов по вопросам предоставления, продления аренды, изменения целевого назначения и другие.

Он отметил, что по 2663 заявлениям приняты положительные решения, а по 1017 заявлениям отказано в предоставлении, продлении права землепользования, изменения целевого назначения земельных участков. Принято 461 положительное постановление в отношении 2030 физических и 1182 юридических лиц акимата города Алматы.

В текущем году акимом города была проведена серия встреч с населением, где были подняты и вопросы проблемных земельных участков. Так, по итогам инвентаризации в Алатауском районе выявлено 930 проблемных земельных участков, из них решено 724, оставшиеся находятся в работе. Проблема по данным участкам связана с водоохранными полосами. Было оформлено 311 земельных участков, то есть 1241 семья получила правоустанавливающие документы", - отметил спикер.

Помимо этого, за счет подготовки приложений к постановлениям списком землепользователей, а также принятием поправок в Земельный кодекс РК, значительно сокращены сроки рассмотрения обращений", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

Так:

- приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующие проведения торгов (конкурсов, аукционов), составляет 15 рабочих дней (было 30);

- выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка - 13 рабочих дней (было 30);

- утверждение землеустроительных проектов по формированию земельных участков - 4 рабочих дня (было 7 рабочих дней).

В целях строительства социальных объектов, школ и учреждений образования, управлению комфортной городской среды города Алматы были предоставлены 8 земельных участков", - отметил Самамбетов.

Помимо этого, для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов предоставлено 5 земельных участков управлению комфортной городской среды города Алматы.

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