Бозумбаев рассказал подробности январской атаки в Алматинской области

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В первые дни массовых протестов я вышел к народу, начал вести разъяснительные работы. Вечером 4 января в течение часа я просил протестующих пройти в мой кабинет, конструктивно обсудить все проблемные вопросы. К часу ночи 30% митингующих вернулись домой. Были и споры, и ругательства, народ возмущался и кричал, но я считаю, что главное в тот день то, что не была пролита кровь, митинг закончился спокойно. В 02:00 народ разошелся по домам", - цитирует Kazinform акима области.
5 января, по словам Бозумбаева, обстановка изменилась. Около 500 участников беспорядков, в большинстве своем молодые люди, разгромили и сожгли административные здания, началось мародерство.
Я переговорил с акимами каждого района и города области, в срочном порядке вместе с руководством ДКНБ мы создали специальный штаб, в состав которого вошли сотрудники полиции, национальной гвардии и других ведомств. Я вылетел в Нур-Султан на переговоры с Министерством внутренних дел, мы попросили столичное подкрепление. В область прибыли спецназовцы, началась антитеррористическая спецоперация. В результате всех этих слаженных действий был восстановлен порядок", - рассказал Бозумбаев.
Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли в Талдыкоргане восстанавливать памятник Нурсултану Назарбаеву, аким заявил, что такой вопрос на повестке дня не стоит.
Этого вопроса у нас нет на повестке. Восстановить старый памятник не представляется возможным. Он же полностью разрушен", - ответил Канат Бозумбаев на вопрос журналистов, сообщает Sputnik.