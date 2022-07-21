Состоялась неформальная встреча президентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Фото: Акорда
ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая прошла в Кыргызстане. По итогам встречи был подписан ряд документов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По итогам встречи было принято Совместное заявление Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, одобрены Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов, Региональная программа "Зеленая повестка" для Центральной Азии", - сообщила пресс-служба Акорды.
Кроме того, согласован Договор между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке и начата процедура его подписания.
Также подписано Решение глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала о продлении полномочий президента Международного фонда спасения Арала.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что в условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики сегодняшний саммит демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии и свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам.
Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом сегодня уникальном по своему содержанию и исторической перспективе Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Глубоко символично, что его подписание состоится в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве", - подчеркнул президент Казахстана.
Ключевым вопросом повестки дня в выступлении было названо укрепление взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии. Как заявил глава государства, Центрально-Азиатский регион должен стать обширной зоной устойчивого социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания.
Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий. Мы по своему собственному опыту знаем, что процесс юридического оформления границ весьма сложен и тернист. Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует", - подчеркнул президент.
По его словам, Казахстан, как единственное на постсоветском пространстве государство, осуществившее полную делимитацию своей протяженной границы, готов оказать посильное содействие в поиске взаимоприемлемых решений.
Глава государства также полагает, что актуальной задачей остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия.
За последние 5 лет товарооборот Казахстана с другими странами Центральной Азии вырос на 42%, достигнув 6,3 млрд долларов. Учитывая наличие огромных резервов для наращивания взаимной торговли, в обозримой перспективе мы намерены довести этот показатель до 15 млрд долларов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что для полноценного использования экономического потенциала и преимуществ выгодного географического положения важно наладить тесное взаимодействие с целью устранения структурных и инфраструктурных ограничений.
Президент также считает необходимым повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита
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