Состоялось заседание Военного комитета ОДКБ

Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Марат Хусаинов принял участие в заседании Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Министерство обороны РК.
В режиме видео-конференц-связи в совещании участвовали начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
В ходе заседания были рассмотрены вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ и обсуждены меры противодействия им.
Речь также шла о развитии миротворческого потенциала ОДКБ, в том числе о подключении к миротворческой деятельности ООН.
Заслушана информация о развертывании на пункте управления Министерства обороны Республики Таджикистан информационного направления защищенной видео-конференц-связи.
Участники встречи рассмотрели также аспекты совершенствования организации, обеспечения международных полетов военной авиации государств - членов ОДКБ и ряд других актуальных вопросов.