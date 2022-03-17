Совместное заседание палат парламента РК с участием Токаева стартовало в Нур-Султане

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НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Основные положения Послания президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Январские события

Январские события всколыхнули общество. Наш народ столкнулся с беспрецедентным вызовом, когда под угрозой оказалась целостность страны. В эти дни мы глубоко осознали непреходящую ценность Независимости, поняли, насколько важны мир, стабильность и согласие. Благодаря единству мы отстояли свое государство. Предпринятые своевременные меры, дали решительный отпор террористам", - сказал глава государства.

Он отметил, что "наш долг - привлечь к ответственности всех бандитов и террористов, причастных к этим кровавым преступлениям".

По его словам, в отношении нескольких сотен человек возбуждены уголовные дела. "Мы признали факты, когда сотрудники правоохранительных органов применяли к задержанным запрещенные методы дознания и даже пытки . Такие варварские проявления средневековья противоречат принципам любого прогрессивного общества. Они неприемлемы и для нас. Как только появились первые сообщения о подобных случаях, мною было дано поручение тщательно расследовать их", - сказал Токаев.

По его словам, предварительные итоги расследования уже готовы.

Точно известно, что заговорщики пытались захватить власть. Возникает вопрос, что их сподвигло на такой шаг? Ответ очевиден. В последние годы Казахстан встал на путь коренной модернизации и трансформации. В различных сферах начались масштабные преобразования. Некоторым влиятельным лицам это не понравилось. Они рассчитывали продолжить свою многолетнюю незаконную деятельность. Более того, они жаждали получить власть. Заговорщики сформировали подпольную группу из профессиональных наемников, вооруженных бандитов и предателей из числа чиновников. Внутренние и внешние враги нашего государства объединились для захвата власти. Они направили мирные протесты в деструктивное русло, использовали народ в своих преступных целях", - заявил президент.

Террористы атаковали здания государственных органов, объекты стратегической инфраструктуры и бизнеса. Они стреляли по мирным гражданам, чтобы обвинить в этом власть. Эту ситуацию пытались использовать зарубежные радикальные силы. Они хотели превратить Казахстан в горячую точку, растерзать нашу страну, разрушить мирную жизнь, свергнуть президента. Это был беспрецедентный вызов нашей государственности", - добавил он.

Токаев сообщил, что среди тех, кто пытался совершить переворот, были известные люди, занимавшие высокие посты.

Это государственные изменники. Среди предателей есть и руководители военных и специальных органов, которые препятствовали силовым структурами предпринимать законные действия, дезинформировали руководство страны об обстановке в городах, взяли под свой контроль правительственные и другие каналы связи. Одним словом, они приняли все возможные способы, чтобы дестабилизировать страну", - сказал он.

Глава государства отметил, что январские события стали самым большим испытанием для нашей государственности".

Мы стояли на самом краю пропасти. Совершив один неверный шаг, мы могли потерять свое государство. Следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе, в режиме секретности", - сказал президент.

Он заверил, что "все виновные в этих трагических событиях понесут наказание, какие бы должности и позиции в обществе они ни занимали".

Политическая модернизация

О масштабе произошедших положительных изменений можно судить по тому факту, что только в политической сфере было принято более десяти законов. Взять, к примеру, новый демократический закон о мирных собраниях. Он позволил активистам, в том числе оппозиционно настроенным общественникам, беспрепятственно проводить митинги и свободно выражать там свое мнение. Данная новация позволила укрепить ростки новой политической культуры, повысить взаимную ответственность и доверие в обществе. Между тем определенные группы провокационно настроенных активистов считают возможным и даже нужным нарушать этот закон, демократический по своей сути. Заявляю, что больше послаблений не будет. Данный закон, равно как и другие, должен неукоснительно соблюдаться. За подобную вольницу и безответственность наши законопослушные граждане уже заплатили слишком высокую цену. Закон един для всех - как для людей, облеченных властью, так и для общественников", - подчеркнул президент.

Я твердо убежден: нашей стране все же нужны кардинальные реформы. В противном случае - застой", - сказал Токаев.

Он представил программу комплексной модернизации политической системы страны.

Мы должны открыто говорить о существующих проблемах и вместе искать оптимальные пути их решения. Важно обеспечить честную и открытую конкуренцию, навсегда искоренить все искусственные монополии как в экономике, так и в политике. Рост благосостояния народа возможен только в условиях подлинной конкуренции. Система управления, ориентированная на сверхконцентрацию полномочий, уже утратила свою эффективность. Она не способна консолидировать гражданское общество с его многообразием взглядов и убеждений. Поэтому нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом", - заявил глава государства.

Он отметил, что стоит задача укрепить роль парламента, что станет важным фактором успешной реализации концепции "слышащего государства".

У нас есть четкий образ будущего и контуры Нового Казахстана - эффективного государства с сильным гражданским обществом. Мы должны воплотить в жизнь ключевую формулу нашего государственного строительства - "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство", - сказал Токаев.

О полномочиях президента

Он отметил, что сегодня буквально все замыкается на президенте. "Это в корне неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики", - сказал Токаев.

Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Поэтому на январском съезде партии Amanat я заявил о намерении уже в этом году покинуть пост ее председателя. Сращивание партийных структур с государственным аппаратом крайне нежелательно. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства", - считает Токаев.

Он предложил законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий.

Исходя из этой же логики, по его мнению, "следует ввести в законодательство положение об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета".

Также, по его словам, "сверхконцентрация полномочий в центре проецируется и на региональный уровень. Поэтому нужно законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий".

Важный урок "Трагического января" состоит и в том, что концентрация полномочий в руках высшего должностного лица в государстве неоправданно усиливает влияние приближенных к нему лиц и финансово-олигархических групп. И они воспринимают государство как личную вотчину. Непотизм, в какой бы стране он ни был, неизбежно приводит к отрицательной кадровой селекции, становится благодатной почвой для расцвета коррупции. Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе. Считаю, будет вовсе не лишним закрепить данную норму в Конституции", - сказал президент.

Кроме того, он отметил, что сверхконцентрация власти президента также выражается в избыточном количестве его полномочий.

Глава государства имеет право отменять или приостанавливать действие актов акимов областей, городов республиканского значения. Эта норма способствует укоренению излишней практики "ручного управления" и снижает самостоятельность местных исполнительных органов. Более того, сейчас президент обладает правом снимать с должности районных и даже сельских акимов. Такие законодательные положения нужно упразднить", - сказал Токаев.

Переформатирование представительной ветви власти

Прежде всего, на мой взгляд, следует пересмотреть порядок формирования и ряд функций сената. В настоящее время верхняя палата состоит из 49 депутатов (по два избираемых сенатора от каждого региона) и 15 сенаторов, назначаемых президентом... Президентскую квоту в сенате следует рассматривать не как средство контроля, а в качестве механизма учета голосов и мнений социальных групп, слабо представленных в парламенте. Поэтому мною принято решение о сокращении президентской квоты в сенате с 15 до 10 депутатов. Причем, пять из них будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходит в настоящее время", - сказал президент РК.

По его словам, нижняя палата парламента должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций.

Таким образом мы упраздним квоту АНК в мажилисе, что, на мой взгляд, правильно и с политической, и с юридической точек зрения. Эта квота переносится в сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее количество депутатских мест в мажилисе уменьшится. Как говорится, лучше меньше, да лучше. Эта новация обеспечит мандаты и дополнительные голоса различным этническим группам в верхней палате", - сказал Токаев.

Он отметил, что "сенат должен стать палатой, реально представляющей интересы регионов страны". Это потребует реформу его полномочий.

Согласно Конституции, сенат имеет право принимать или не принимать одобренные мажилисом законопроекты. То есть у мажилиса фактически отсутствует возможность преодоления возражений верхней палаты. Для формирования более сбалансированной парламентской системы необходимо пересмотреть эту практику. Считаю целесообразным ввести норму, предполагающую право сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые мажилисом. Следовательно, именно мажилис наделяется правом принимать законы", - добавил глава государства.

Полномочия сената, по его словам, следует дополнить правом согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета.

Наряду с этим будет расширен и функционал мажилиса.

Необходимо усилить парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета. Для этого предлагаю преобразовать Счетный комитет в Высшую аудиторскую палату, председатель которой должен два раза в год отчитываться перед депутатами нижней палаты. Это позволит еще более повысить статус мажилиса", - отметил Токаев.

Также, по его словам, для повышения доверия граждан к представительной власти особое внимание необходимо уделить маслихатам.

Сильные маслихаты способствуют решению актуальных проблем и росту качества жизни в регионах. Считаю, что для укрепления их субъектности и самостоятельности следует ввести должность председателя маслихата", - сказал президент.

Кроме того, в целях системного усиления влияния маслихатов необходимо изменить текущий порядок назначения акимов регионов.

Сейчас депутаты маслихатов согласовывают или не согласовывают единственную кандидатуру, предложенную главой государства. Нужно внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения. Таким образом, президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения в маслихатах. По сути, речь идет о косвенных выборах руководителей регионов", - сообщил глава государства.

В то же время за главой государства сохраняется право освобождения от должностей руководителей регионов без консультаций с маслихатами.

Совершенствование избирательной системы

Предлагаю перейти к более гармоничной - смешанной избирательной системе , которая в полной мере учтет права всех граждан. ропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровнях. Депутатский корпус мажилиса будет формироваться по следующей схеме - 70% на пропорциональной основе и 30% - на мажоритарной. Кроме того, смешанная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения", - предложил Токаев.

Вместе с тем в районах и городах, где требуется тесное взаимодействие депутатов с гражданами, он предложил полностью перейти на мажоритарную систему.

Расширение возможностей для развития партийной системы

Курс на построение Нового Казахстана исходит из необходимости обеспечения честной и свободной политической конкуренции. Для этого мы должны создать максимально благоприятную среду для институционального и организационного развития партий. Процедуры регистрации партий будут значительно упрощены. Регистрационный порог следует снизить в четыре раза - с 20 до 5 тысяч человек. Минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза - с 600 до 200 человек. Почти на треть, с 1000 до 700 человек, сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии. В свою очередь, сроки проведения учредительного съезда и период формирования филиалов увеличатся", - сказал президент РК.

Модернизация выборного процесса

В эпоху бурного развития коммуникационных технологий большое значение имеет активность кандидатов и партий в социальных сетях. Но действующим законодательством агитация в соцсетях не регламентирована. Несмотря на это, во время электоральных кампаний она так или иначе велась. Чтобы устранить это упущение, предлагаю нормативно разрешить агитацию в социальных сетях, закрепив соответствующие регламенты и правила", - сказал глава государства.

Также, по его словам, необходимо законодательно оформить деятельность наблюдателей.

Следует пересмотреть принципы деятельности территориальных избирательных комиссий, переведя их на профессиональную основу.

В целях исключения вероятности двойного голосования, а также голосования на любом участке необходимо рассмотреть целесообразность формирования единой электронной базы избирателей. А для того, чтобы не допустить влияния отдельных лиц на ход выборов, требуется установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды.

По Конституции и согласно международному праву, любые выборы в Казахстане, являются сугубо нашим внутренним делом. Но эта норма не исключает потенциальные попытки повлиять на их результаты из-за рубежа. Учитывая эти факторы, общее нарастание различных гибридных угроз в мире, в том числе с применением избирательных технологий, следует на законодательном уровне принять действенные меры для недопущения какой-либо возможности иностранного вмешательства в выборы в нашей стране", - сказал Токаев.

Усиление правозащитных институтов

Предлагаю учредить Конституционный суд . Следует также наделить Генерального прокурора и Уполномоченного по правам человека правом обращаться в Конституционный суд. Уверен, эти инициативы станут важным шагом в построении справедливого и правового государства, институционально усилят систему сдержек и противовесов, защиту конституционных прав граждан", - сказал Токаев.

Кроме того, президент отметил, что для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в Конституцию.

Важно внедрить системный подход в расследовании преступлений, связанных с пытками. На сегодняшний день конкретный орган, ответственный за это направление, отсутствует. Подобная практика чревата определенными рисками. Поэтому предлагаю закрепить эти функции за Генеральной прокуратурой", - предложил глава государства.

Повышение конкурентоспособности СМИ и укрепление роли институтов гражданского общества

Государство особое внимание уделит созданию открытого информационного пространства, востребованных и сильных медиа. Представляя собой эффективный канал коммуникации между властью и народом, СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы. Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью, работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов. Журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан", - сказал Токаев.

пересмотра с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы. Он отметил необходимость закона о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.

Кроме того, президент предложил создать Национальный курултай. Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога. Он усилит взаимодействие между властью и народом.

Совершенствование административно-территориального устройства страны

Президент предложил образовать Абайскую область, центром которой станет город Семей.

На территории прежней Жезказганской области следует образовать Улытаускую область. Город Жезказган вновь станет областным центром", - сказал Токаев.

Много вопросов и в отношении Алматинской агломерации. Жители области в основном проживают в пригородах Алматы. При этом из Талдыкоргана непросто решать проблемы Узынагаша или, например, Талгара. К тому же людям приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до областного центра. Учитывая эти и другие обстоятельства, предлагаю разделить данную область на Жетысускую и Алматинскую. Центром Алматинской области станет Капшагай, а Жетысуской - Талдыкорган. Считаю, что эти шаги придадут мощный импульс развитию данного региона", - сказал Токаев.

Абайская, Улытауская, Жетысуская - имеют особый смысл. Он отметил, что предложенные названия новых областей - имеют особый смысл.

Мы продолжим укрепление национального самосознания, возвращая исконные географические названия и возрождая память о наших великих деятелях. Например, город Капшагай тесно связан с выдающейся личностью в истории нашего народа - Динмухамедом Кунаевым. И если общественность предложит назвать этот город его именем, я поддержу такую позицию", - сказал президент РК.

Децентрализация местного самоуправления

Успешная политическая модернизация и развитие гражданского общества невозможны без дальнейшего углубления процесса децентрализации власти. Мы продолжим передавать реальные полномочия из центра в регионы", - сказал Токаев.

Он отметил, что нужно кардинально пересмотреть систему финансирования регионов. В настоящее время сельские округа полностью зависят от вышестоящих акимов и получают поддержку по остаточному принципу.

С учетом введения выборности акимов целесообразно внедрить механизм прямого финансирования органов местного самоуправления в соответствии с передовой международной практикой. Требуется также существенно расширить базу их собственности. Обладая существенными ресурсами, они смогут реально влиять на ситуацию и нести ответственность. В противном случае это просто имитация, а не самоуправление. Всю необходимую подготовительную работу по этому вопросу нужно завершить до середины текущего года", - сказал Токаев.

О первоочередных антикризисных мерах

Президент отметил, что Казахстан столкнулся с беспрецедентными в нашей современной истории финансово-экономическими трудностями, связанными с резким обострением геополитической ситуации.

Прежде всего, нужно обеспечить устойчивость национальной валюты. Это ключевой фактор нашей экономической безопасности. Последние события в мире оказали мощнейшее давление на курс тенге. Это вам хорошо известно. Нестабильность на валютном рынке связана с паникой, выводом капитала, "серыми" трансграничными денежными перетоками. Поэтому в финансовой сфере требуется снизить повышенный спекулятивный спрос, возникший, в том числе, из-за активности покупателей извне", - сказал Токаев.

следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием. Он отметил, чтокомпаниями с государственным участием.

взять на контроль проведение посевной кампании. Кроме того, президент поручил

Для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия надо проработать вопрос закупа сельскохозяйственной продукции в государственные стабилизационные фонды по форвардным ценам", - сказал он.

Он подчеркнул, что на системном уровне нужно искоренить чрезмерную бюрократизацию, которая серьезно тормозит развитие страны.

В ближайшее время мною будет подписан Указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата. Он станет отправной точкой кардинального пересмотра внутренних процедур в государственных органах, оптимизации нормотворческого и бюджетного процессов", - сказал Токаев.

Глава государства отметил, что представленные им инициативы изменят политическую систему и административно-территориальную структуру страны. Для их реализации потребуется внести изменения в более чем 30 статей Конституции. Кроме того, до конца года нужно будет принять свыше 20 законов.

Новый Казахстан

Новый Казахстан - это образ будущего нашей суверенной страны. Народ, который не верит в будущее, не сможет построить сильное государство. Этому есть достаточно примеров из истории. Мы тверды в своих намерениях и уверены в светлом будущем Казахстана. Мы обеспечим соблюдение конституционных прав каждого гражданина. Мы сформируем новую политическую культуру, основанную на взаимном уважении и доверии между государством и обществом. Важные решения будут приниматься открыто, с участием граждан, потому что государство будет прислушиваться к голосу каждого. У нас будут всегда высоко цениться добросовестный труд, прогрессивные знания и передовой опыт. Такой страной я хочу видеть Новый Казахстан", - сказал Токаев.

Мы должны сберечь наше главное достояние - Независимость, упрочить основы национальной идентичности, сосредоточиться на трансформации страны. Это наш священный долг перед будущими поколениями. Сейчас не время возводить политические баррикады, по каждому поводу устраивать митинги, настаивать на сомнительных решениях, выдвигать безапелляционные требования, кидаться на исполняющих свой долг полицейских. Все это дискредитирует наш народ в глазах мирового сообщества. События "Трагического января" уже нанесли серьезный урон репутации нашей страны - это надо признать.

Он отметил, что хаотичные политические реформы могут привести к ослаблению государства, тяжелейшим последствиям для его суверенитета и целостности.

Курс на построение Нового Казахстана направлен на изменение парадигмы развития страны. Мы продумываем каждый шаг и твердо идем по намеченному пути. В Новом Казахстане мы должны неизменно следовать принципу "разные взгляды, но единая нация". Высокая культура диалога и компромисса станет одним из главных факторов укрепления гражданской солидарности в нашей стране. Мы будем решительно противостоять невежеству и архаике, радикализму и иждивенчеству, культу потребления и коррупции. Нам нужно преодолеть взаимное отчуждение и возродить в обществе веру в реальность перемен. Мы сделаем ставку на энергию, талант и трудолюбие людей. Создадим максимально благоприятные условия для самореализации каждого гражданина. Только так мы сможем умножить созидательный потенциал нашего народа. Только так мы сотворим собственную эпоху реформации, создав новую реальность во всех сферах жизни. Уверен, вместе мы преодолеем любые вызовы и сделаем наш Казахстан еще сильнее", - заключил президент РК.