Среди преданных суду причастных к коррупции чиновников больше всего служащих акиматов и их структурных подразделений

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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-март 2024 года в Казахстане выявили 404 человека, причастных к коррупции, - на 2,4% меньше, чем годом ранее. Из них суду предали 230 обвиняемых, минус 1,7% за год, сообщает - За январь-март 2024 года в Казахстане выявили 404 человека, причастных к коррупции, - на 2,4% меньше, чем годом ранее. Из них суду предали 230 обвиняемых, минус 1,7% за год, сообщает finprom.kz





Среди преданных суду причастных к коррупции служащих больше всего насчитывалось служащих акиматов и их структурных подразделений: 67 человек - сразу на 71,8% больше, чем годом ранее. Часто попадались также сотрудники органов внутренних дел: 28 человек против 61 человека за январь-март прошлого года. Еще по 8 коррупционеров работали в Министерстве транспорта и в Министерстве здравоохранения.





Кроме того, за первый квартал поймали и предали суду за коррупцию 1 сотрудника прокуратуры, 1 судью и 1 акима.





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Почти треть лиц, совершивших коррупционные правонарушения, попались на получении взятки: 82 человека против 147 человек за январь-март прошлого года. Их численность сократилась на 44,2%.





Дачу взятки совершили 78 человек - на 13,3% меньше, чем годом ранее. Посредниками во взяточничестве стали 5 человек. "Популярным" нарушением также остается коррупционное мошенничество, на нем попался 41 человек - столько же, сколько и годом ранее.





Несмотря на то что в первом квартале текущего года численность попавшихся на коррупционных правонарушениях лиц сократилась, количество зарегистрированных в ЕРДР коррупционных правонарушений выросло на заметные 15,1%, до 656 случаев. При этом число зарегистрированных дел по получению, даче и посредничестве во взятке сократилось на 23,9%, до 315 случаев.





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Больше всего правонарушений в секторе зарегистрировали в Астане, Абайской области и Шымкенте: 45, 26 и 25 случаев соответственно. Меньше всего подобных правонарушений было зафиксировано в Восточно-Казахстанской (5 случаев), Мангистауской и Кызылординской (по 6 случаев в каждом из регионов) областях.





Что касается ущерба, по итогам первого квартала текущего года установленный размер материального вреда в целом по всем коррупционным правонарушениям составил 7,3 млрд тенге против всего 1,2 млрд тенге годом ранее. Наложен арест на имущество в сумме 3,9 млрд тенге, изъято и добровольно погашено 1,9 млрд тенге.





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Уровень коррупции в Казахстане, согласно данным Transparency International, весьма высок. Индекс восприятия коррупции РК составил 39. Чем ниже индекс, тем более страна коррумпирована, и наоборот: чем больше значение, тем уровень коррупции ниже.





Самый высокий индекс у Дании, Финляндии, Новой Зеландии, Норвегии и Сингапура, наименьший - у Сомали.





Среди стран СНГ в Армении и Молдове ситуация менее критична, чем в РК, а в Беларуси, Украине, Узбекистане, Кыргызстане, России, Азербайджане, Таджикистане и Туркменистане дела обстоят хуже.



